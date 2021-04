Femei de Oscar. Cinci actrițe în cursa pentru celebra statuetă

Cine sunt actrițele aflate în competiție și personajele lor

Portretele a două legende ale muzicii, Billie Holiday și Ma Rainey, urmate de o femeie ce se revoltă împotriva abuzurilor făcute de bărbați, o mamă care se confruntă cu cea mai dificilă durere căreia cineva i-ar putea face față și o nomadă a zilelor noastre: acestea sunt cele cinci roluri care le-au adus pe Andra Day (The United States vs. Billie Holiday), Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom), Carey Mulligan (Promising Young Woman), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman) și Frances McDormand (Nomadland) pe lista scurtă pentru Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal, anul acesta.

O cursă care în acest moment pare lipsită de o favorită clară, luând în considerare premiile recente primite de actrițe. Viola Davis tocmai a câștigat Sag Award, premiul acordat de Sindicatul Actorilor, adesea un bun indicator al Oscarurilor ce urmează. Carey Mulligan a primit premiul Critics Choice Award, alături de alte distincții, iar Andra Day este deținătoarea Globului de Aur de anul acesta.

Totodată, să nu uităm faptul că Vanessa Kirby este la prima ei nominalizare cu filmul ce a primit Coppa Volpi la Veneția, iar Frances McDormand este foarte iubită și apreciată de votanții Academiei Americane de Film, fiind deja câștigătoarea a două Oscaruri, duminică seara primind și premiul Bafta pentru cea mai bună actriță în rol principal.

Viola Davis în Ma Rainey's Black Bottom

După ce a făcut istorie la Premiile Academiei, fiind prima actriță de culoare cu cele mai multe nominalizări primite vreodată de o artistă afro-americană (patru), Viola Davis, deja câștigătoare a Oscarului pentru cea mai bună actriță în rol secundar, în 2017, pentru filmul Fences, ar putea deveni (la fel ca Andra Day) a doua artistă afro-americană - după Halle Berry, în 2002 – care câștigă Oscarul pentru cea mai bună actriță, pentru rolul pe care îl face în Ma Rainey's Black Bottom, filmul lui Charles C. Wolfe, o producție Netflix.

Lungmetrajul îl are în distribuție și pe regretatul Chadwick Boseman, pe care Academia l-a nominalizat acum postum la Oscar. Cu puțină vreme în urmă, la Gala Globurilor de Aur, unde Chadwick Boseman a primit premiul postum, soția sa a spus: „Ar fi vrut să-i mulțumească lui Dumnezeu, iar apoi să ne povestească ceva frumos.”

Asemeni filmului Fences, Ma Rainey's Black Bottom se bazează pe drama lui August Wilson, fiind coprodus de Denzel Washington. Pelicula marchează, totodată, ultimul rol al lui Chadwick Boseman.

Carey Mulligan în Promising Young Woman

Promising Young Woman, Carey Mulligan și o răzbunare dulce ca un desert

Întorcânde-ne la competiția pentru Oscar: la 11 ani de la nominalizarea sa pentru An Education, londoneza Carey Mulligan, născută în 1985, revine pe lista scurtă a Oscarurilor 2021, de data aceasta portetizând un personaj-cameleon, marcat de răzbunare, în drama/comedia neagră Promising Young Woman, a regizoarei Emerald Fennell. Filmul este co-produs de actrița Margot Robbie. Totodată, merită menționat faptul că regizoarea Emerald Fennell este, de asemenea, actriță. Ea interpretează rolul Camilla în una dintre cele mai celebre serii Netflix, The Crown.

Personajul principal din Promising Young Woman este Cassie, o tânără în vârstă de treizeci de ani, care pedepsește în felul ei bărbații care sunt gata să profite de femeile atinse de alcool, confuze sau care par lipsite de apărare.

„Dincolo de genul filmului și de tonurile pe care le atinge, de la amuzant la terifiant, simți că povestea aceasta este despre traume și vieți reale”, mărturisește Carey Mulligan.

Andra Day

La 36 de ani, Andra Day o interpretează pe Billie Holiday, celebra cântăreață și interpretă de înaltă clasă. Aflată la primul său rol principal într-un film de lungmetraj, Andra Day primește deja prima sa nominalizare la Oscar, datorită relației aproape simbiotice dintre ea și personajul său, Billie Holiday, rol pe care regizorul Lee Daniels i l-a propus în The United States vs. Billie Holiday.

Filmul povestește ultimii 12 ani din viața cântăreței, perioadă în care ea devine ținta supravegherii obsesive a FBI, datorită eforturilor sale anti-rasiste. „Am fost uimită de puterea, capacitatea de a lupta singură, rezistența și puterea interioară a lui Billie Holiday”, a mărturisit Andra Day.

Vanessa Kirby la Veneția 77, ținând în brațe trofeul Coppa Volpi

După ce a cucerit publicul internațional cu interpretarea tinerei Prințese Margareta în serialul The Crown, britanica Vanessa Kirby, născută în 1988, primește o primă nominalizare la Oscar, pentru rolul unei mame care se luptă cu un doliu devastator, cel al morții fiicei nou-născute, în Pieces of a Woman, cel mai recent lungmetraj al regizorului Kornel Mundruczo. Filmul poate fi văzut, de asemenea, pe Netflix.

„Căutam ceva care să mă sperie, o provocare”, a subliniat actrița. „Nu sunt mamă. M-am trezit în acest rol instinctual, în care simțim asemănător animalelor. Un rol ce vorbește despre durerea multor femei”, a spus Vanessa Kirby.

Frances McDormand în Nomadland

Nomadland, între poezie și adevăr. Frances McDormand, printre nomazii din America

Regina acelei părți a Hollywoodului ce nu portretizează actrițele ca fiind exclusiv dive, Frances McDormand, deja câștigătoare a două premii Oscar - în 1997, pentru Fargo, și în 2018, pentru Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - revine în competiție la această ediție a Oscarurilor, atât ca actriță principală, cât și în rolul de coproducător al peliculei Nomadland. Regizată de Chloé Zhao, pelicula este totodată câștigătoarea Leului de Aur la Festivalul de Film de la Veneția, în 2020. Nomadland va fi difuzat de Star (Disney +), din 30 aprilie.

În film, Frances McDormand este Fern, o femeie care se alătură lucrătorilor mai în vârstă ce se deplasează pe drumurile din SUA ca noii nomazi ce caută locuri de muncă sezoniere. Un stil de viață care, spune actrița, „are legătură cu visul american, care nu este doar un vis economic”.