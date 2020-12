Festivalul Internațional de Film Studențesc CineMAiubit și-a ales câștigătorii

Festivalul Internațional de Film Studențesc CineMAiubit și-a decernat premiile sâmbătă, 19 decembrie 2020, în cadrul unei ceremonii emoționante, desfășurate online.

Festivalul este organizat de Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L.Caragiale București (UNATC) și Fundația Cinemaiubit, având ca principal partener platforma CINEPUB.RO, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei (CNC), al Uniunii Cineaștilor din România (UCIN), DACIN SARA – Drepturi de autor în cinematografie și audiovizual și ICR.

În contextul dificil provocat de pandemia SARS-CoV-2, CineMAiubit a continuat tradiția de a premia cele mai bune filme studențești, mutându-se în online cu ajutorul partenerului principal al festivalului, cunoscuta platformă dedicată promovării filmului românesc CINEPUB.RO. Prin intermediul internetului, filmele din competițiile și retrospectivele festivalului au putut fi urmărite pe întreg mapamondul.

Boredom

Fiind cel mai important festival internaţional de film studenţesc din România – și primul în ordine cronologică, CineMAiubit este locul unde, de-a lungul timpului, și-au făcut lansarea la public majoritatea cineaştilor români, azi unanim recunoscuți. Suntem siguri că și premianții acestei ediții vor deveni, în scurt timp, nume cunoscute publicului și specialiștilor în film.

Juriul festivalului a fost compus din personalități recunoscute din țară și străinătate:

- regizoarea, producătoarea și inițiatoarea de festivaluri Suzy Gillett – Președinte (Marea Britanie)

- criticul și istoricul de film Janka Barkoczi (Ungaria)

- actrița Alina Grigore

- organizatoarea festivalului Early Bird Sofia, Nora Angelova (Bulgaria)

- regizorul Andrei Gruzsniczki

- monteurul de film și profesorul Davor Svaic (Croația)

- directorul de imagine Tudor Vladimir Panduru.

În paralel cu secțiunile competitive, CineMAiubit acționează ca o platformă educațională. În acest scop, anul acesta studenții au beneficiat de workshopuri de excepție susținute de: Melissa Leo, Suzy Gillett, Csaba Bollok, Rebekah Jorgensen și Cristian Lolea.

Premiul pentru cel mai bun film, oferit de UCIN, a fost decernat filmului Împreună (UNATC), regizat de Alma Buhagiar. Premiul pentru cel mai bun film românesc, oferit de Dacin Sara, i-a revenit lui Andrei Olănescu (UNATC) pentru scurt-metrajul Vânătoarea de cerbi, în timp ce Premiul Cristian Nemescu pentru regie și Premiul Cătălin Cocriș pentru scenariu au plecat în Slovacia, către două producții VSMU: Boredom și, respectiv, Greetings from Nigeria.

Întregul palmares al celei de-a 24-a ediții, însoțit de motivațiile juriului, poate fi găsit la mai jos.

Directorul festivalului este prof.univ.dr. Doru Nițescu, Președintele Senatului UNATC, Directorul departamentului „Regie, producție”.

Greetings from Nigeria

Premiile CINEMAIUBIT 24

MARELE PREMIU – oferit de UCIN

ÎMPREUNĂ (regia: Alma Buhagiar) – UNATC

În unanimitate, juriul a decis să acorde premiul pentru cel mai bun film Almei Buhagiar și elegantului său film Împreună. O dramă contemporană cu multiple puncte de vedere, filmul mizează pe abilitatea publicului de a lega toate aceste elemente într-un mod foarte precis. Apreciind acuratețea observației în fiecare secvență, care brodează pe un scenariu întocmit cu grijă, Împreună este un debut regizoral puternic. Felicitări!

PREMIUL CRISTIAN NEMESCU PENTRU REGIE – oferit de UCIN

BOREDOM (regia: Alica Bednarikova) – VSMU, Slovacia

Pentru cel mai original și experimental film din această competiție, cu un punct de vedere regizoral ieșit din tipare. Jucându-se cu structura filmului, regizoarea reușește să păstreze echilibrul just între tristețe și comic. Viziunea regizorală constantă de-a lungul filmului reușește să răstoarne în cele din urmă lumea cu susul în jos, în cel mai neașteptat mod cu putință.

PREMIUL LUCIAN PINTILIE PENTRU CEL MAI BUN FILM ROMÂNESC – oferit de DACIN SARA și AVANPOST

VÂNĂTOAREA DE CERBI (regia: Andrei Olănescu) – UNATC

Juriul este încântat să acorde Premiul pentru cel mai bun film românesc lui Andrei Olănescu și filmului său încântător, Vânătoarea de cerbi. Juriul a fost impresionat de minimalismul epic și de modernismul emoțional al acestui film. Andrei a reușit să construiască cu grijă o juxtapunere cu greutate, plasând o dramă emoționantă într-una dintre cele mai macho posibile situații. Un foarte bun debut regizoral!

PREMIUL RECTORULUI UNATC

Vânătoarea de cerbi

VENIM PE RÂND ȘI MERGEM PE SĂRITE (regia: Mihnea Toma, imaginea: Beatrice Păun, montaj și sunet: Mihai Dumitrache) – UNATC

Un film limpede, pe o temă profundă, ca o apă curată și adâncă, beneficiind de o imagine de excepție. O operă cinematografică încântătoare, plină de umor, care învăluie tradiția într-o privire tandră și respectuoasă. Venim pe rând și plecăm pe sărite este un film semnat de o echipă tânără care merită aplauzele noastre: Mihnea Toma (regie), Beatrice Păun (imagine), Mihai Dumitrache (montaj și sunet).

PREMIUL PREȘEDINTELUI UNIUNII CINEAȘTILOR DIN ROMÂNIA

VÂNĂTOAREA DE CERBI (regia: Andrei Olănescu) – UNATC

Vânătoarea de cerbi impresionează prin umanism și o sensibilă observație într-o relație în care fiul abandonat își întâlnește tatăl. O vânătoare pretext pentru iertarea fiului. O vânătoare care nu va avea loc, fiindcă un cerb are alături un pui! Regizorul dovedește cu acest film o surprinzătoare maturitate.

PREMIUL CRITICII – oferit de UCIN

DOI FĂRĂ (regia: Miruna Minculescu) – UNATC

Doi fără de Miruna Minculescu, pentru rigoarea mizanscenei în adâncime, susţinută de imaginea neliniştitoare creată de operatorul Barbu Niţelea.

PREMIUL CĂTĂLIN COCRIȘ PENTRU SCENARIU

GREETINGS FROM NIGERIA (scenariu: Peter Hoferica) – VSMU, Slovacia

Pentru o dramă emoționantă, despre generații diferite, redată într-un ritm perfect, cu un minunat simț al umorului absurd, în timp ce recreează și re-gândește într-un mod original stilul lui Roy Anderson în mediul est-european.

PREMIUL PAUL CĂLINESCU PENTRU CEL MAI BUN DOCUMENTAR

VENIM PE RÂND ȘI MERGEM PE SĂRITE (regia: Mihnea Toma) – UNATC

Juriul premiază filmul lui Mihnea Toma Venim pe rând și mergem pe sărite cu Premiul pentru cel mai bun documentar, pentru lirismul, abordarea intimă și portretizarea sugestivă a unei arte muribunde. Relația evidentă stabilită între autor și protagoniste, bocitoarele, ajută călătoria în inima unui ținut deluros, filmat și ritmat din montaj într-un mod extraordinar.

Venim pe rând și mergem pe sărite

PREMIUL ION BOSTAN PENTRU CEL MAI BUN DOCUMENTAR ROMÂNESC – oferit de DACIN SARA

MY FRIEND (regia: Marin Cumatrenco) – UNATC

Sensibilitatea tratării, ca un clin d'oeil, a tematicii spinoase a migrației, și pentru prospețimea și naturalețea realizării cinematografice a acestei propuneri, prin folosirea montajului și integrarea noilor tehnologii de comunicatie în limbajul cinematografic.

PREMIUL VICTOR ILIU

URȘII (regia: Alin Duruian) – UNATC

Este o plăcere să premiem filmul Urșii, în regia lui Alin Duruian, cu Premiul „Victor Iliu”. Regizorul transcende povestea unui sat amenințat de urși, pentru a deveni o imagine emblematică a României contemporane, în care un omul obișnuit devine el însuși o specie pe cale de dispariție. Juriul a considerat că Urșii este un documentar curajos, creativ și important, care tratează convingător un subiect actual.

PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN FILM DE ANIMAȚIE

NÖ! (regia: Christian Kauffmann) – Filmakademie Baden-Württemberg, Germania

NÖ! este un scurtmetraj poetic de animație care spune povestea unei ființe umane care persistă în a-și urma visele, în ciuda provocărilor serioase cu care se confruntă. El învață cum să depășească obstacolele și să transforme cea mai gravă situație în inversul său. Stilul vizual elegant, armonia culorilor și dezvoltarea consecventă a personajelor fac din acest film o bijuterie de 5 minute. Membrii juriului au fost de asemenea de acord că de această poveste optimistă avem nevoie cu toții în 2020.

PREMIUL ION TRUICĂ PENTRU CEL MAI BUN FILM ROMÂNESC DE ANIMAȚIE

SISIPHESCU (regia: Maria Simina Dimancea) – UNATC

Pentru abordarea modernă și originală a mitului antic al lui Sisif, pentru abilitatea de a dezvălui, în mai puțin de un minut, trăsături specifice ale personajelor, care le descriu convingător și, nu în ultimul rând, pentru că ne face să zâmbim.

PREMIUL DE IMAGINE PENTRU FILM ROMÂNESC

VÂNĂTOAREA DE CERBI (imagine: Cătălin Rugină) – UNATC

Pentru o preocupare vizuală consistentă în a compune cadre lungi și statice, și pentru permanenta căutare a curgerii timpului prin intermediul luminii, stăpânind cu măiestrie proporția dintre lumină și întuneric, în relație cu povestea.

PREMIUL ANDREI (OTTO) TONCU PENTRU SUNET ÎN FILM ROMÂNESC

9 BALLOONS (Sound design: Anthony Andrei, Alex Babliuc, David Buciuta, Mihai Dumitrache, Cătălin Furtună, Andrei Georgescu, Alex Harabagiu, Alex Măgureanu, Andrei Petcu, Magdalena Scurtu, Vlad Taină Popa, Ștefan Tomescu) – UNATC

9 Baloane este un uimitor exemplu de lucru în echipă - ceea ce, în esență, este cinemaul. 9 regizori au lucrat la acest film și apoi au colaborat cu 12 sound designeri pentru a creea nu doar coloana sonoră a acestor filme, ci și a lumilor în care se întâmplă. Premiul este acordat pentru creativitate și creația la care se ajunge prin cooperarea întregii echipe de sunet: Anthony, David, Mihai, Cătălin, Magdalena, Vlad, Ștefan, doi Andrei și trei Alex.

PREMIUL DE MONTAJ PENTRU FILM ROMÂNESC

BEING A BEE (montaj: Ferenc Medve) – Universitatea Sapientia Cluj

Se spune adesea că un film este scris de trei ori: pe hârtie, pe platou și, în cele din urmă, în cabina de montaj. Beeing a Bee este unul dintre acele filme în care partea de creație se întâmplă în cabina de montaj. Juriul a fost impresionat de narațiune și de emoția acestui film, precum și de mesajul puternic și actual pe care îl transmite.

PREMIUL ROMANIAN SOCIETY OF CINEMATOGRAPHERS

THE SWINGS (imagine: Alfred Marvanov) – Academy of theatre and film N.S. Mihalkov, Rusia

Pentru o abordare sinceră și proaspătă, folosind în mod expresiv camera, subliniind perspectiva narativă prin compoziție, reflecții și lumină, arătând ori ascunzând ceea ce e important în poveste, recreând o unitate vizuală și un sentiment de anxietate prin imagini memorabile, Premiul RSC merge către filmul The Swings.

PREMIUL DE INTERPRETARE FEMININĂ

Raya Mironova și Apolinaria Vetlugina pentru filmul SIX HOURS – Moscow New School of Cinema, Rusia

Pentru abilitatea lor de a combina construirea de roluri folosind actoria instinctivă, pentru curajul de a-și exprima subtil munca asupra personajului și pentru capacitatea puternică de a relaționa în mod natural cu partenerul, considerăm că este evident că trebuie să premiem un uimitor duet de actrițe: Raya Mironova și Apolinaria Vetlugina.

PREMIUL DE INTERPRETARE MASCULINĂ

Santiago Barzi pentru filmul CHINESE WALL – UCINE, Argentina

Ne-a emoționat vulnerabilitatea reacțiilor sale și jocul subtil, capacitatea de a rămâne lucid într-o poveste pe care o cunoștea prea bine, puterea de a gestiona mai multe fire narative. Și pentru că actoria în sine necesită multă atenție, ne simțim obligați să premiem acest artist care a trebuit să susțină 3 „roluri” în proiectul său.

PREMIUL NINA BEHAR

THE SWINGS (regia: Anastasia Ostapenko) – Academy of theatre and film N.S. Mihalkov, Rusia

Pentru curajul de a aborda această temă, pentru sensibilitatea și calitatea deosebită a sunetului și al imaginii.

MENȚIUNE SPECIALĂ A JURIULUI

I AM YOU ARE (regia: Natalia Dolgowska) – Andrzej Wajda Film School, Polonia

Mențiunea specială a juriului merge către I am you are, regia: Natalia Dolgowska, pentru un stil sigur și un puternic punct de vedere regizoral. I am you are pictează cu sentimente pe imagini, vorbind despre trecut, fără urmă de tristețe. Vârste și relații, viață și moarte, unicitatea fiecărei ființe umane, arătate ca un concert de sentimente și imagini, într-un univers propriu, bine individualizat.

MENȚIUNE SPECIALĂ A JURIULUI

BURNED (regia: Fatemeh Mohamadi) – Iranian Youth Cinema Society, Iran

Juriul acordă o mențiune specială filmului BURNED de Fatemeh Mohamadi pentru că ne-a cufundat complet în narațiune, construind scene și personaje de o mare autenticitate, pentru abordarea unei teme sensibile cu o mizanscenă precisă în detalii și acțiune și pentru modul magistral de a ghida privitorul către un final puternic și memorabil.