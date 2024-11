S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 9,58 milioane de euro

La tragerea Loto 6/49 de astazi, 14.11.2024, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 47.703.321,40 de lei (peste 9,58 milioane de euro).Biletul norocos a fost jucat la agentia 17 034 din Galati si a fost completat in fiecare dintre cele trei zone cu cate 10 numere, in total 630 de variante si o varianta la noroc, pretul biletului fiind de 4.413,50 de lei.

Pe langa premiul de categoria I, pe biletul norocos s-au inregistrat si 24 de castiguri de categoria a II-a, 90 de castiguri de categoria a III-a si 80 de castiguri de categoria a IV -a, suma totala castigata fiind in valoare 47.907.105,64 de lei.

Acesta este al patrulea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49.

Ultima data, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost castigat in data de 28.04.2024 si a fost in valoare de 3.610.326,64 lei.

"Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor de tip loto traditional, castigatorul are la dispozitie 90 de zile incepand cu data tragerii pentru a-si revendica castigul", transmite Loteria Română