Festivalul Internaţional Film O’Clock anunţă membrii Juriului pentru Competiţia Internaţională de Scurtmetraje şi invitaţii speciali pentru cea de-a doua ediţie

Echipa curatorială a Festivalului constituită din Mirona Radu (regizor și producător, România), Andrew Mohsen (critic de film și director al biroului artistic Festivalul de Film de la Cairo, Egipt) și Dian Weys (scenarist și regizor, Africa de Sud) au ales 12 titluri în competiţia de scurtmetraje. Acestea sunt:

Bella de Thelyia Petraki, 24 min, documentar, Grecia, 2020

Digital Voodoo de Antanas Skučas Julius Zubavičius, 2 min, animaţie, Lituania/UK, 2020

Five Tiger de Nomawonga Khumalo, 11 min, ficţiune, Africa de Sud, 2020

Love Stories on the Move de Carina Gabriela Daşoveanu, 21 min, ficţiune, România, 2021

Nexting de Karina Logothetis, 11 min, ficţiune, Grecia/SUA, 2021

Once Upon a Time in the Café de Noha Adel, 16 min, ficţiune, Egipt, 2021

Ruby & Roach de Erentia Bedeker, 9 min, animaţie, Africa de Sud, 2020

Santiago de Andrey Koulev, 16 min, animaţie, Bulgaria, 2021

The deer hunting de Andrei Olănescu, 22 min, ficţiune, România, 2020

The Interrogation by Urtė Sabutytė, 14 min, ficţiune, Lituania, 2021

We Come One by One and We Leave at One’s Time de Mihnea Toma, 20 min, documentar, România, 2020

What We Don’t Know About Mariam de Morad Mostafa, 25 min, ficţiune, Egipt, 2021

Organizatorii acordă două premii – Premiul Publicului, acordat prin vot pentru scurtmetrajul favorit de către spectatori, în valoare de 800 euro, și Premiul Juriului, în valoare de 600 euro.

Preşedintele juriului este Vassilis Vafeas, remarcabilul regizor grec de film şi teatru. Născut în Egipt în 1944, a studiat chimia la universităţile din Atena şi Paris şi cinematografia la Atena. A scris, produs şi regizat mai multe scurtmetraje şi nouă lungmetraje care au participat la diferite festivaluri internaţionale de film: Festivalul de la Berlin, Festivalul de la Cannes (Directors' Fortnight), Gijon, Karlovy Vary, Munchen, La Rochelle, San Sebastian, Sao Paolo, Shanghai. Filmul său "Day Off" a fost prezentat în prima ediţie a Festivalului Internaţional Film O’Clock în secţiunea filmelor clasice.

Vassilis Vafeas este președintele Organizației pentru Management Colectiv și Protecția Drepturilor Producătorilor de filme "Ermias" din Grecia. Din aprilie 2019 până în iulie 2019 a fost președinte al Consiliului de administrație al Centrului Grec de Film.

Producătorul român Ada Solomon este fondatorul Hi Film Productions şi Micro Film. A produs filme prezentate şi premiate în cele mai prestigioase festivaluri precum Cannes, Berlin, Locarno, Veneţia şi Sundance. Printre realizările sale se numără Babardeală cu bucluc sau porno balamuc (Radu Jude, 2021, Ursul de Aur), Aferim! (Radu Jude, 2015, Ursul de Argint), Poziția copilului (Calin Netzer, 2013, Ursul de Aur).

Este preşedintele executiv al European Women’s Audiovisual Network, coordonatorul naţional român al EAVE, membru al consiliului executiv al ACE şi membru al consiliului de administraţie al Academiei Europene de Film.

Ludi Kraus este fondatorul şi proprietarul celui mai longeviv cinematograf independent din Africa de Sud, un reper emblematic în Cape Town – Cinema Labia. Pasiunea lui Ludi pentru film datează din copilărie, când dragostea lui pentru cinema s-a dezvoltat în cinematograful elegant din Windhoek pe care îl conduceau părinţii săi. După ce a studiat dreptul în Cape Town, Ludi şi-a dat seama că inima lui era încă în lumea cinematografiei şi în 1988 a găsit locaţia perfectă pentru a-şi aduce visul la viaţă.

Tharaa Goubil este o actriţă egipteană. A studiat Scenaristica la High Institute of Cinema din Cairo. A început să joace în scurtmetraje şi proiecte de absolvire de la institut. Tharaa a primit premiul pentru cea mai bună actriță din partea Festivalului Național de Teatru Egiptean în 2014. Din același an, a început să apară în numeroase seriale de televiziune, fiind una dintre cele mai populare tinere actriţe din Egipt. În ultimii ani, Thraa a predat analiză de film și actorie în cadrul Arab Film School.

Toate proiecțiile din festival vor fi urmate de discuţii cu membrii echipelor de creaţie a filmelor prezentate în festival și echipa curatorială a festivalului. Pentru Secţiunea filmelor clasice, numele confirmate până acum sunt regizorul grec de film Pantelis Voulgaris, regizorii români Nicolae Mărgineanu şi Andrei Cătălin Băleanu şi regizoarea egipteană Tahani Rached.

Alţi invitaţi speciali şi vorbitori şi-au anunţat participarea la conferinţele online, moderate de criticul de film român Cristi Mărculescu, despre patrimoniu şi ecosistemul festivalurilor de film: Iliana Zakopoulou (Relaţii Publice şi Festivaluri de Film la Centrul de Film Grec), Markos Holevas (preşedintele Consiliului de Administraţie al Centrului de Film Grec), Trevor Moses (arhivar, Arhivele Naţionale de Film, Video şi Sunet (NFVSA) din Pretoria, Africa de Sud), Andrei Rus (critic şi curator de film, Arhiva Activă, România), Bogdan Movileanu (Arhiva Naţională de Filme, România), Mihai Dragomir (director executiv al Festivalului de Film și Istorii Râșnov), Tudorița Șoldănescu (Relații Internaționale, One World Romania), Yannis Zachopolous (Director Festival TiSFF, Grecia), Nora Angelova (Early Bird International Film Festival, Bulgaria).

Descoperirea Patrimoniului Cinematografic va avea loc miercuri, 2 martie 2022, orele 17:00 -18:30 (GMT +2). Din ce este compus patrimoniul cinematografic? Cum poate fi acesta păstrat cu mare grijă şi cum se pot găsi noi abordări pentru a atrage atenţia spectatorului? Se va discuta despre cum putem creşte apetitul publicului pentru filmele vechi în condiţiile în care accesul la ele este limitat. Organizatorii își doresc o dezbatere fructuoasă în jurul acestor subiecte în încercarea de a continua acest dialog despre păstrarea vie a patrimoniului cinematografic.

Doritorii se pot înscrie accesând link-ul: https://bit.ly/3oyEi8u

Oportunităţi de colaborare pe Meridianul 25 grade longitudine estică – Peisajul festivalurilor va avea loc vineri 4 martie 2022, orele 17:00 – 18:30 (GMT +2). Invitaţii festivalului vor veni cu soluţii practice inspirate de experienţa lor în organizarea festivalurilor în cele 6 țări participante. În plus faţă de circuitul festivalurilor de film care oferă o oportunitate filmelor de artă să ajungă la public, se va discuta despre workshopuri, stimulente pentru producţia de film şi traininguri de creaţie ce pot încuraja colaborările între minţile creative.

Primul pas este acela de a fi informat iar doritorii pot lua parte la dezbatere, completând formularul: https://bit.ly/3oxbvkI

Festivalul este un eveniment anual, competitiv și nespecializat, iar cea de-a doua ediție a festivalului este organizată și produsă de Creatrix Fama și Fundația ABI.