Filmul „Between Two Dawns”, co-produs de Libra Films, are premiera mondială la San Sebastian

Debutul Between Two Dawns, scris și regizat de cineastul turc Selman Nacar, filmat de Tudor Panduru și co-produs de Libra Films, va avea premiera zilele acestea în secțiunea New Directors a Festivalului Internațional de Film de la San Sebastian (17-25 septembrie). La proiecțiile de gală de pe 18 și 19 septembrie va lua parte și co-producătoarea filmului, Oana Giurgiu.

O co-producție Turcia - Franța – România, Between Two Dawns este o dramă cu accente de thriller a cărei acțiune se petrece timp de 24 de ore. După ce un muncitor este rănit grav în fabrica de textile a familiei sale, tânărul Kadir este forțat să ia decizii morale care vor avea un impact major asupra visurilor sale, a familiei sale și a soției muncitorului accidentat. Filmul este un portret tulburător al Turciei contemporane, în care onoarea familiei este, în continuare, mai presus de orice.

Ca absolvent al Facultății de Drept, regizorul Selman Necar, care semnează și scenariul, se declară interesat de conflictul pe care îl generează conceptele de justiție, infracțiune, moralitate: „Voiam să surprind acele momente în care un personaj se zbate să ia o decizie morală, prins fiind între conștiință, familie și propriile aspirații”, a declarat acesta, citat de Variety.

În stadiul de proiect, debutul său a fost premiat în cadrul Transilvania Pitch Stop la TIFF 2019, obținând servicii de post-producție oferite de Chainsaw Europe, în valoare de 25.000 de euro. În 2020, în faza de post-producție, a câștigat și premiul WIP Europa Industry Award la San Sebastian, precum și Anadolu Efes Award în cadrul pieței de coproducții a Festivalului de Film de la Istanbul, Meetings on the Bridge.

Filmările au avut loc în Turcia, iar director de imagine este Tudor Panduru, recunoscut pentru filme precum Malmkrog, Întregalde sau Tata mută munții.

Between Two Dawns este produs de Kuyu Film (Turcia), Fol Film și Karma Films (Franța) și co-produs de Arizona Productions (Franța), Libra Films (România) și Nephilim Producciones (Spania). Luxbox gestionează vânzările internaționale.

Selman Nacar are studii de regie la Columbia University în New York. A absolvit anterior studii de drept (2015) și de regie (2016) la Istanbul. A fost selectat la Berlinale Talent 2019, precum și în programul First Films First 2020. A fondat compania de producție Kuyu Film și a produs, printre altele, The Pillar of Salt (2018) și Belonging (2019), ambele proiectate în premieră în secțiunea Forum a Festivalului de la Berlin. Lucrează deja la cel de-al doilea film al său, Hesitation Wound.