Frank Spotnitz, scenaristul și producătorul serialului Dosarele X, vine în România. Va susține un masterclass în cadrul proiectului Full Moon Creative Lab

Scriitorul și producătorul american Frank Spotnitz, va veni pentru prima dată în România, ca invitat special al FMCL și va susține un masterclass. Cu o carieră de peste 25 de ani în producțiile de televiziune, este scriitorul și producătorul executiv al unuia dintre cele mai de succes seriale de televiziune Dosarele X, cât și al celor două filme lansate ulterior. Dosarele X a obținut trei Globuri de Aur pentru Cel mai bun serial dramatic, un premiu Peabody și a fost nominalizat la Premiile Emmy atât pentru scenariu, cât și pentru Cel mai bun serial dramatic. Spotnitz este, de asemenea, directorul executiv și fondatorul Big Light Productions, o companie de producție din Londra și Paris, care este specializată în seriale de televiziune internaționale, inclusiv drame, comedie și documentare precum: The Man in the High Castle, câștigător de Emmy; Medici: Masters of Florence și două sezoane din Medici: The Magnificent (RAI, Netflix, SFR Play); Detectivul indian (Netflix, CTV); Răscumpărare (CBS, Global, TF1, RTL); sezonul trei din Crossing Lines (Tandem Productions/StudioCanal); și sezonul doi din Transporter: The Series (TNT, M6, HBO Canada).

Bazându-se pe experiența sa în televiziune atât în SUA, cât și în Europa, Frank Spotnitz va vorbi în cadrul masterclassului despre valorile care ajută la crearea și susținerea povestitorilor de succes.

Proiectele selectate la prima ediție a Full Moon Creative Lab aparțin scenariștilor Adina Istrate (România) - scenariul thrillerului Aurora, Giulio Rizzo (Italia) - proiectul horror - fantasy ICU - Immortal Care Unit, și Barbara Skubic (Slovenia) - scenariul thrillerului Negative Split.

Celor 3 scenariști menționați mai sus li se alătură alți 9 autori de scenarii din România, Italia, Irlanda, Ungaria, Slovenia, Polonia și Bulgaria. Aceștia sunt: Barry Murphy (Irlanda), Rosella di Campli (Italia), Richard Karpala (Polonia), Sînziana Cojocărescu (România), Nadya Todorova (Bulgaria), Greg Simmons (Irlanda), Cristina Iliescu (România), Attila Veres (Ungaria), Rafael Alberto Garciola (Germania).

Împărțiți în 3 Writers’ Rooms, participanții la Full Moon Creative Lab vor fi îndrumați de trei facilitatori, profesioniști din industria filmului: Eilon Ratzkovsky (Israel), producător cu o experiență de peste 25 de ani în producția de filme și seriale TV, Arnaud Louvet, scenarist și producător francez, implicat în proiecte de seriale pentru platforme de streaming, și scenarista și regizoarea Geo Doba din România, absolventă a prestigiosului Program Serial Eyes de la DFFB la Berlin, unde a primit Big Light Writers’ Apprenticeship Award (2021).

Reamintim faptul că prima ediție a Full Moon Creative Lab se va încheia cu o sesiune de pitching în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (iunie 2024), în fața unor profesioniști influenți din industrie, favorizând oportunitățile ca proiectele să găsească sprijin pe piață.

Cea de-a doua rezidență a FMCL are loc la Castelului Bethlen-Haller din Cetatea de Baltă, construit în perioada 1560–1624. Castelul a devenit un simbol de preț al Jidvei. Printr-un proces amplu de restaurare, început în anul 2003 și care a durat aproape 20 ani, castelul a fost readus la lumină și reașezat în patrimoniul cultural al comunității și al României.

Full Moon Creative Lab reprezintă un laborator creativ care se va desfășura anual în Transilvania, oferind scenariștilor oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile, înconjurați de experți internaționali din industrie. Proiectul își propune să îmbunătățească procesul de creație al scenariștilor, conectând cineaști talentați din toate statele membre ale Uniunii Europene. Laboratorul marchează următorul pas în dezvoltarea Full Moon Script Contest, un program lansat de TIFF în 2020.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹