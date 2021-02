Globurile de Aur 2021. La Vita Davanti, cu Sophia Loren și Laura Pausini, printre nominalizați

Globurile de Aur 2021, toate nominalizările. În cursă se află și La Vita Davanti, cu Sophia Loren, alături de melodia interpretată de Laura Pausini

Premiile Hollywood Foreign Press Association vor fi acordate în data de 28 februarie, într-o ceremonie dublă transmisă atât de pe Coasta de Est, cât și de pe cea de Vest ale Americii, și care va fi difuzată de canalul american de televiziune NBC. Tina Fey și Amy Poehler au fost invitate să prezinte evenimentul. Conform tradiției, Globurile de Aur constituie, deși nu oficial, o previzualizare a Premiilor Oscar și o sinteză a ceea ce este demn de remarcat (în teorie, cel puțin) din titlurile lansate pe piața de film și de televiziune din vest.

Mank, de David Fincher, este filmul care a primit cele mai multe nominalizări, în număr de șase: printre ele, cele pentru Cea mai bună dramă, Cel mai bun regizor și Cel mai bun scenariu. Urmează, cu cinci nominalizări, The Trial of the Chicago 7, al lui Sorkin. Ambele pot fi urmărite pe Netflix.

Mank, regizat de David Fincher

Având câte patru nominalizări, în competiție sunt incluse filmele Nomadland, de Chloé Zhao (fostă câștigătoare a Leului de Aur, în 2020), Promising Young Woman, de Emerald Fennell și The Father, de Florian Zeller, cu Anthony Hopkins și Olivia Colman (amândoi concurând pentru premiile decernate celei mai bune interpretări).

Categoria de cel mai bun regizor este dominată de femei, cu trei nominalizări din cinci.

Actorul Chadwick Boseman este nominalizat postum pentru interpretarea sa din Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix). La categoria Televiziune, serialele TV care au adunat cele mai multe nominalizări sunt îndrăgitele The Crown (Netflix) și Schitt's Creek.

O dublă nominalizare are filmul italian La Vita Davanti (ce poate fi urmărit tot pe Netflix), cu Sophia Loren, la categoria Cel mai bun film străin, alături de piesa Io Sì / Seen, aflată pe coloana sonoră a filmului, interpretată de Laura Pausini. Cântecul este rezultatul colaborării dintre Laura Pausini, Diane Warren (11 nominalizări la Oscar, 1 Premiu Grammy, 1 Premiu Emmy, 1 Glob de Aur) și Niccolò Agliardi.

La Vita Davanti, de Edoardo Ponti, cu inegalabila Sophia Loren

Filme ce vor putea fi văzute în curând. Un Altro Giro / O altă rundă, de Thomas Vinterberg, nominalizat la categoria Cel mai bun film străin, va fi lansat în cinematografele în curând. Minari, de Lee Isaac Chung, un alt nominalizat la această categorie (câștigător al Marelui Premiu al Juriului și al Premiului Publicului, la Sundance), este programat, de asemenea, a fi lansat în cinematografe. Produs de compania lui Brad Pitt, Plan B, filmul este al patrulea lungmetraj scris și regizat de Chung: totul începe când Jacob (Steven Yeun), un imigrant coreean, își mută familia din California în Arkansas, hotărât să-și câștige independența în viața dură de fermier din SUA, din anii ’80. Pregătită pentru lansarea în cinematografe este și producția Promising Young Woman / O femeie promițătoare, de Emerald Fennell.

Glenn Close

Glenn Close, nominalizată la Globurile de Aur, va câștiga în cele din urmă și un premiu al Academiei?

Nominalizarea lui Glenn Close la Globurile de Aur, anunțată săptămâna aceasta, era foarte așteptată - și, deși grupul de votare nu se suprapune cu cel al Academiei, nominalizarea actriței Close cu siguranță nu strică în campania pentru Oscar. Ceea ce confirmă însă cel mai mult Globurile de Aur este faptul că Hillbilly Elegy, producția Netflix, nu a fost uitată așa cum, probabil, și-ar fi dorit unii.

Este foarte probabil ca Glenn Close să câștige în cele din urmă Oscarul, după patru decenii crude (și șapte nominalizări) în care nu l-a primit. Sigur, ea încă nu a fost nominalizată din punct de vedere tehnic pentru Cea mai bună actriță în rol secundar la Oscar - pentru rolul din Hillbilly Elegy, dar Screen Actors Guild Awards pare să indice deja că există o undă de sprijin pentru ea în cadrul industriei.

Nimic din toate acestea nu reprezintă o garanție, desigur. Glenn Close se bucurase, de asemenea, de multă susținere pentru rolul ei din The Wife, în 2018 , până când Olivia Colman a primit Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță, pentru rolul din Favorite, într-una dintre cele mai controversate ediții ale Premiilor Oscar din istoria recentă. Colman este nominalizată din nou de data aceasta împotriva lui Close la Premiile SAG 2021, pentru rolul său din The Father. Ea nu este însă considerată principala oponentă a lui Glenn Close.

Aceasta este probabil Maria Bakalova, nou-venita actriță bulgară care a câștigat o serie de premii ale criticii pentru rolul de vedetă în Borat Subsequent Moviefilm. Bakalova este nominalizată la categoria Cea mai bună actriță în rol principal la Globurile de Aur. Va fi nominalizată la categoria Cel mai bun rol secundar la Oscar, la fel cum este la SAG-uri, unde ar putea deveni una dintre puținele actrițe de comedie care să câștige un premiu de actorie.

Close nu ar fi primul actor care a câștigat un premiu Oscar pentru un film care nu se ridică la înălțimea strălucirii carierei lor - Hillbilly Elegy este criticat de mulți. Faptul că Screen Actors Guild s-a adunat în jurul ei și al partenerei sale, Amy Adams, ar putea indica un sprijin majoritar silențios pentru film sau, poate, doar aprecierea de peste ani din partea acestei industrii.

Jane Fonda

Jane Fonda va primi premiul Cecil B. DeMille la Globurile de Aur

Vedeta de film și cunoscuta activistă va avea contextul perfect pentru un discurs trepidant la ceremonia de anul acesta

Jane Fonda va primi premiul Cecil B. DeMille la Globurile de Aur din acest an, adăugând încă o statuetă în palmaresul său bogat. Asociația Presei Străine de la Hollywood a anunțat că actrița va primi premiul onorific, în 2021, pentru o carieră care sfidează timpul, atât pentru activitatea sa ca vedetă de film, cât și ca activistă.

„Asociația Presei Străine de la Hollywood se mândrește cu acordarea Premiului Cecil B. DeMille din 2021 artistei Jane Fonda”, a spus președintele HFPA, Ali Sar. „De mai bine de cinci decenii, amploarea muncii lui Jane a fost ancorată în activismul ei neobosit, ea folosindu-și platforma pentru a aborda unele dintre cele mai importante probleme sociale ale timpului nostru. Talentul său de netăgăduit i-a adus cel mai înalt nivel de recunoaștere și, deși viața sa profesională a avut multe schimbări, angajamentul ei neclintit de a evoca schimbarea a rămas. Suntem onorați să sărbătorim realizările ei la Globurile de Aur 2021”.

Fonda a câștigat șapte Globuri de Aur în ultimele șase decenii, ridicându-și prima statuetă în 1962, pentru cel mai promițător debut (o categorie care acum nu mai există), pentru rolul din filmul Tall Story. Cel mai recent recunoaștere a muncii sale a fost cea pentru Cea mai bună actriță în rol secundar, pentru interpretarea personajului din Youth, în 2015. Fonda, care în prezent joacă în serialele Netflix Grace și Frankie, este, de asemenea, de două ori câștigătoare a Premiului Oscar.

Câștigătorul premiului Cecil B. DeMille din 2020 a fost Tom Hanks, care a ținut un discurs emoționant despre familia sa și despre dragostea sa pentru actorie. Înainte de Hanks, premiul acordat în ultimii ani a reprezentat un paratrăsnet politic, inspirând puternicele discursuri susținute de Meryl Streep, în 2017, și de Oprah Winfrey, în 2018. (Câștigătorul din 2019, Jeff Bridges, a ținut un discurs desprea care avea să se discute îndelung). Streep l-a lăudat pe fostul președinte Donald Trump fără să-i pronunțe vreodată numele, în timp ce Winfrey a oferit un sprijin susținut mișcării #MeToo. Discursul ei a fost atât de impactant încât mulți l-au văzut ca fiind un anunț de facto al unei potențiale campanii prezidențiale (ceea ce, desigur, nu a fost).

Fonda, ea însăși activistă de zeci de ani, fiind recent arestată de mai multe ori în urma unei serii de proteste pe tema crizei climatice, probabil nu va rata ocazia de a utiliza platform Globurilor de Aur în mod similar.

Globurile de Aur din acest an vor fi difuzate de NBC în data de 28 februarie. Ceremonia va fi găzduită de Tina Fey și Amy Poehler, marcând cel de-a patrulea eveniment pe care cele două îl prezintă.

Globurile de Aur 2021. Lista completă a nominalizărilor

CINEMA

Cel mai bun film muzical sau de comedie

Borat Subsequent Moviefilm

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

Cea mai bună actriță într-un film muzical sau de comedie

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Kate Hudson, Music

Michelle Pfeiffer, French Exit

Rosamund Pike, I Care a Lot

Anya Taylor-Joy, Emma

Cel mai bun actor într-un film muzical sau de comedie

Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm

James Corden, The Prom

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

Dev Patel, The Personal History of David Copperfield

Andy Samberg, Palm Springs

Cea mai bună dramă

The Father

Mank

Nomadland

Promissing Young Woman

The Trial of the Chicago 7

Cea mai bună actriță întrun film de dramă

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Promissing Young Woman

Cel mai bun actor într-un film de dramă

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Tahar Rahim, The Mauritanian

Cel mai bun actor în rol secundar

Sacha Baron Cohen, The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Jared Leto, The Little Things

Bill Murray, On the Rocks

Leslie Odom, Jr., One Night in Miami

Cea mai bună actriță în rol secundar

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Coleman, The Father

Jodie Foster, The Mauritanian

Amanda Seyfried, Mank

Helena Zengel, News of the World

Cel mai bun regizor

Emerald Fennell, Promissing Young Woman

David Fincher, Mank

Regina King, One Night in Miami

Aaron Sorkin, The Trial of the Chicago 7

Chloé Zhao, Nomadland

Cel mai bun scenariu

Promissing Young Woman

Mank

The Trial of the Chicago 7

The Father

Nomadland

Cel mai bun film străin

Another Round (Danemarca)

La Llorona (Guatemala, Franța)

Una Vita Davanti (Italia)

Minari (SUA)

Two of Us (Franța, SUA)

Cel mai bun film de animație

I Crood 2

Onward

Over the moon

Soul

Wolfwalkers

Cea mai bună coloană sonoră

Alexandre Desplat, The Midnight Sky

Ludwig Göransson, Tenet

James Newton Howard, News of the World

Trent Reznor, Atticus Ross, Mank

Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste, Soul

Cel mai bun cântec original

Fight for You (H.E.R., Dernst Emile II, Tiara Thomas) – Judas and the Black Messiah

Hear My Voice (Daniel Pemberton, Celeste Waite) – The Trial of the Chicago 7

Io sì (Seen) (Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi) – The Life Ahead

Speak Now (Leslie Odom Jr., Sam Ashworth) – One Night in Miami

Tigress & Tweed (Andra Day, Raphael Saadiq) – The United States vs. Billie Holiday

TELEVIZIUNE

Cel mai bun serial muzical sau de comedie

Emily in Paris

The Flight Attendant

The Great

Schitt’s Creek

Ted Lasso

Cea mai bună actriță într-un serial muzical sau de comedie

Lily Collins, Emily in Paris

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Elle Fanning, The Great

Jane Levy, Zoey’s Extraordinary Playlist

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Cel mai bun actor într-un serial muzical sau de comedie

Don Cheadle, Black Monday

Nicholas Hoult, The Great

Eugene Levy, Schitt’s Creek

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Ramy Youssef, Ramy

Cel mai bun serial de dramă

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Cea mai bună actriță într-un serial de dramă

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Emma Corrin, The Crown

Laura Linney, Ozark

Sarah Paulson, Ratched

Cel mai bun actor într-un serial de dramă

Jason Bateman, Ozark

Josh O’Connor, The Crown

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Al Pacino, Hunters

Matthew Rhys, Perry Mason

Cea mai bună miniserie, serie antologică sau film de televiziune

Normal People

The Queen's Gambit

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

Cea mai bună actriță într-o miniserie sau într-un film de televiziune

Cate Blanchett, Mrs. America

Shira Haas, Unorthodox

Daisy Edgar-Jones, Normal People

Nicole Kidman, The Undoing

Anya Taylor-Joy, The Queen's Gambit

Cel mai bun actor într-o miniserie sau într-un film de televiziune

Bryan Cranston, Your Honor

Jeff Daniels, The Comey Rule

Hugh Grant, The Undoing

Ethan Hawke, The Good Lord Bird

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Cea mai bună actriță în rol secundar într-o miniserie sau într-un film de televiziune

Gillian Anderson, The Crown

Helena Bonham Carter, The Crown

Julia Garner, Ozark

Annie Murphy, Schitt’s Creek

Cynthia Nixon, Ratched

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie sau într-un film de televiziune

John Boyega, Small Axe

Brendan Gleeson, The Comey Rule

Dan Levy, Schitt’s Creek

Jim Parsons, Hollywood

Donald Sutherland, The Undoing