„Himera”: tezaure antice și iubiri pierdute într-o capodoperă cinematografică de Alice Rohrwacher, de vineri în cinema

Nominalizat la Palme d’Or, Cannes 2023, și numit de Scene Now drept „capodoperă a realismului magic”, filmul semnat de Alice Rohrwacher, recunoscută pentru fabulele și basmele evocate în producțiile sale, este o poveste despre amintiri, legături și frumusețea tragică a trecutului și prezentului. În distribuție se regăsesc: Josh O'Connor, Isabella Rossellini și Alba Rohrwacher.

Plasată în anii ‘80, povestea îl urmărește pe Arthur, care se întoarce într-un mic sat de pe litoralul Mării Tireniane. Este vânător de relicve etrusce, activitate ilegală pe care o practică alături de un grup de bandiți veseli. Arthur are un dar: poate localiza golul mormintelor etrusce. Un gol care i-a lăsat amintirea iubirii pierdute, Beniamina…

Într-un interviu oferit publicației Vogue, regizoarea Alice Rohrwacher a dezvăluit că inspirația pentru acest film a venit din propria sa experiență de viață, având în vedere copilăria petrecută în Etruria, o regiune din centrul Italiei, locuită cândva de etrusci, bogată în morminte antice și artefacte. „Filmele vin întotdeauna de departe - deseori au o lungă perioadă de incubație și apoi înfloresc când simt ele nevoia. Am adunat aceste povești de-a lungul unei lungi perioade de timp. Dar întotdeauna am fost pasionată de arheologie. Am o licență în acest domeniu și mereu am avut o fascinație pentru munca arheologilor. A face un film este destul de asemănător cu ceea ce face un arheolog, pentru că reușesc să vadă o poveste în locuri în care alții văd doar o grămadă de pietre. Ei reușesc să recompună o poveste, împletind-o din bucăți minuscule abandonate pe care le găsesc.”, spune Alice Rohrwacher.

„Himera” aduce împreună trei formate de film - 35mm, Super 16mm și 16mm - pentru a evoca o prezență umană asemănătoare descoperirii amprentelor digitale pe un vas antic. Această alegere deliberată adaugă textură filmului, a cărui imagine o semnează Hélène Louvart, care a mai colaborat cu Rohrwacher la scurtmetrajul „Le pupille”, și este totodată un omagiu adus istoriei cinematografiei, dar și o oportunitate pentru publicul tânăr de a descoperi aceste formate laolaltă.

