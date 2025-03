„HOȚII DE SUBIECTE” vin la Cinema City AFI Cotroceni! Publicul bucureștean este invitat la întâlnirea cu echipa filmului

Din distribuția filmului produs de Fulg Media și distribuit de T.R.I.B.E. Films fac parte numeroși actori cunoscuți publicului din filme și seriale precum: Karina Jianu, Ștefan Iancu și Andrei Aradits („Ana, mi-au fost scrisă în ADN”), Adrian Văncică („Las Fierbinți”, „Anul Nou care n-a fost”), Șerban Pavlu („Tătuțu”, „Clanul”), Maria Obretin („Tătuțu”, „Clanul”, „Umbre”), Anca Androne, Alex Zob, alături de debutanții Ana Toda, Dragoș Prundeanu, Alexia Galeș și mulți alții.

O avanpremiera specială a avut loc recent la Cinema City Park Lake VIP, unde invitații - vedete, influenceri, gameri - au felicitat echipa „HOȚII DE SUBIECTE” pentru modul în care a fost realizat filmul, temele abordate, prospețimea poveștii, și a jocului actoricesc.



Patru adolescenți se hotărăsc, din diverse motive (pentru a-și îndeplini visele, a-și ajuta prietenii sau pentru a-și impresiona părinții) să facă rost de subiectele la BAC și să creeze o platformă online prin care să le vândă. Sofi, o elevă eminentă (Karina Jianu) vrea să strângă bani pentru a-și plăti facultatea din Elveția și a păstra casa părintească, Alex (Ștefan Iancu) visează să își construiască propriul studio de înregistrări și să poată avea grijă de fratele lui mai mic, Amalia, o fată de bani gata (Ana Toda) dorește să-și impresioneze tatăl senator, Tomiță, un gamer pasionat de Overwatch (Dragoș Prundeanu) vrea să fie parte dintr-o aventură, iar Luci, o adolescentă implicată într-o mulțime de activități (Alexia Galeș) vrea să aibă o întâlnire cu Tomiță. Planul merge bine până în momentul în care liceeni sunt nevoiți să înfrunte realitatea și consecințele acțiunilor lor.

Părinții nu știu nimic despre planurile copiilor. Mama lui Sofi (Maria Obretin) caută soluții să-i plătească studiile fiicei ei, Sofi, și e dispusă să vândă casa în care-a adunat atâtea amintiri împreună cu soțul ei (Șerban Pavlu). Tatăl lui Alex (Andrei Aradits) e mereu ocupat și nu are o relație apropiată cu copiii săi, deseori refugiindu-se în alcool. Tatăl Amaliei (Adrian Văncică) este un politician important și rar prezent fizic alături de fiica sa, căreia îi repetă mereu cât de importante sunt studiile. Mama lui Tomiță (Anca Androne) este o avocată de succes, mereu prezentă în viața fiului ei, care-l apără atunci când îl vede în pericol.

„E bine să ne reamintim de perioada liceului. E un film care are aventură, este amuzant, are și dramă, are un subiect palpitant, e un film și pentru părinți. Dacă aș fi mamă și m-aș duce la acest film mi-am înțelege, poate, mai bine copilul.”, spune Karina Jianu.

Regizat de Tudor Petremarin, după un scenariu scris împreună cu Mihai Mănescu, filmul poartă semnătura de imagine a lui Alexandru Dobre. Montajul a fost realizat de Letiția Ștefănescu, Valentin Veselovski și Tudor Petremarin.



O parte dintre membrii echipei vor fi prezenți pe 25 martie la o proiecție specială în Cineplexx Băneasa. Publicul are o nouă ocazie de a cunoaște actorii din rolurile principale, la

Happy Cinema Colosseum, unde va avea loc proiecția specială din 26 martie. Poveștile de iubire din filmul „Hoții de subiecte” sunt surprinse și în clipul piesei „Stelele”, un remake realizat de artista ADDA. Spectatorii vor descoperi în filmul de debut al lui Tudor Petremarin și o variantă specială a celebrei piese „Îți arăt că pot”, care aparține aceleiași artiste.



Procesul de casting pentru „Hoții de subiecte” a durat aproximativ două luni. În prima lună, au participat la probe de casting peste 300 de tineri din toată țara, atât la UNATC, la sediul agenției de casting, precum și online. În a doua lună, cei 12 finaliști au trecut prin noi probe, iar dintre ei au fost aleși cei patru actori care au jucat rolurile principale. Filmările s-au desfășurat pe parcursul a 20 de zile în București, în iulie - august 2023, în diferite locații

(Școala Centrală, Parcul Carol și altele). Fiind un film independent, „Hoții de subiecte” a fost realizat într-o formulă de echipă compactă (20 de profesioniști au fost alături de actori) - în mare parte foști colegi de studii de la UNATC.

Cristian Marin este scenograful filmului. Sub îndrumarea acestuia, Cătălin Manea a realizat decorul și Bianca Andronache costumele.

De machiaj și coafură s-au ocupat Simina Bradeanu, respectiv Elisabeta Manole. Sound Design: David Marin; Mixaj sunet: Florin Tăbăcaru; Muzica: Florin Mura.

Adela Boboc și Claudiu Boboc au fost manageri de producție. Coproducători: Alexandru Dobre, Cătălina Marin, Răzvan Marin. Casting: Horațiu Bob, Elena Bob.