Începe prima ediție BIEFF Timișoara!

Are we human?, o mini-retrospectivă a celor mai apreciate scurtmetraje prezentate anul acesta în Competiția Internațională a Festivalului Internațional de Film Experimental București, va deschide prima ediție BIEFF Timișoara. Proiecția programată vineri, pe 10 decembrie, de la ora 18:00, va da startul unui întreg maraton de evenimente organizate la Casa Tineretului, cu acces gratuit. Până duminică, pe 12 decembrie, timișorenii sunt invitați să urmărească în premieră în orașul lor o amplă selecție de scurtmetraje premiate de marile festivalului în ultimii doi ani, o colecție de experimente cinematografice realizate de grupul arădean kinema ikon, dar și cele mai recente scurtmetraje semnate de Radu Jude. Programul primei ediții locale din istoria festivalului dedicat noilor forme de explorare a limbajului cinematografic va include și două expoziții, pe care iubitorii de film sunt invitați să le viziteze zilnic, între orele 17:00 și 21:00.

Calendarul evenimentelor este disponibil online, pe https://bieff.ro/timisoara/.

Inovatoare și surprinzătoare, polemice sau auto-reflexive, filmele prezentate la prima ediție BIEFF Timișoara sparg barierele convenționale ale limbajului cinematografic, invitând spectatorii să descopere o serie de artiști temerari, care apelează la experiment pentru a ilustra versiuni alternative ale realităților contemporane. Încă din prima zi de festival, timișorenii vor avea ocazia să descopere o colecție impresionantă de lucrări de avangardă semnată de grupul kinema ikon, înființat în urmă cu 50 de ani la Arad, la inițiativa artistului George Sabău. O capsulă a timpului în format audiovizual, proiecția kinema ikon vintage reprezintă o trecere în revistă a unora dintre cele mai importante scurtmetraje realizate în cadrul laboratorului multi-disciplinar, și va putea fi urmărită vineri, de la ora 20:00, la Casa Tineretului.

Sâmbătă, pe 11 decembrie, de la ora 18:00, va rula pe marele ecran din Timișoara programul A brave new world, o retrospectivă a ediției din 2020 a festivalului.. Seara, de la ora 20:00, spectatorii sunt invitați să descopere cele mai recente scurtmetraje semnate de Radu Jude, unul dintre cei mai importanți cineaști din istoria recentă a filmului românesc, care s-a remarcat, în ultimii ani, în cadrul celor mai importante festivaluri internaționale, devenind un exponent al inovației și experimentului în cinemaul autohton.

În ultima seară de festival, filme premiate în cadrul celor mai recente două ediții ale festivalului vor cuceri marele ecran din Timișoara. De la ora 18:00, Bab Septa, filmul care i-a adus cineastei Randa Maroufi Premiul pentru cea mai bună regie în 2020, va rula la Casa Tineretului alături de A Demonstration (r. Sasha Litvintseva, Beny Wagner), premiat pentru Cel mai bun concept vizual, urmate de At The Entrance Of The Night (r. Anton Bialas) și New Acid (r. Basim Magdy), distinse cu Mențiunea Specială a Juriului. Prima ediție BIEFF Timișoara se va încheia, de la ora 20:00, cu proiecția filmelor premiate în acest an: When Night Meets Dawn (r. Andreea Cristina Borțun), titlul care a cucerit Marele Premiu BIEFF 2021, Eram somnambul când am văzut toate acele culori (r. Bogdan Balla), desemnat Cel mai bun film românesc, Inflorescence (r. Nicolaas Schmidt), premiat pentru Cea mai bună regie, This Day Won’t Last (r. Mouaad el Salem), câștigătorul Premiului pentru cel mai bun concept vizual, și Misty Picture (r. Christoph Girardet, Matthias Müller), recompensat cu o Mențiune specială.

Instalații artistice și expoziții video

La prima ediție BIEFF Timișoara, Casa Tineretului va găzdui și două expoziții dedicate artei experimentale, ambele cu acces gratuit. Zilnic, între orele 17:00 și 21:00, spațiul va deveni gazda unei meta-instalații interactive care combină old media, internetul lucrurilor, realitatea augmentată, printul 3D și sunetul generat de inteligența artificială. kimaera V_03, instalația realizată de kinema ikon, le va arăta spectatorilor haosul privit de la o distanță confortabilă. În același interval orar, de vineri până duminică, cinefilii vor putea vizita expoziția Berlinale Forum Expanded Spotlight, o colecție de cinci lucrări ce investighează sisteme instituționale și tradiționale de putere și diviziune, curatoriată de Uli Ziemons, directorul prestigioasei secțiuni paralele dedicate cinemaului experimental în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Berlin.