Începe TIFF Oradea! Luca, noul film semnat de Horațiu Mălăele, deschide cea de-a 4-a ediție cu o proiecție specială la Filarmonică

Festivalul Internațional de Film Transilvania își deschide porțile astăzi, pe 17 septembrie, pentru cel de-al patrulea an consecutiv, la Oradea. Peste 30 de filme vor rula pe marele ecran până duminică, 19 septembrie, și zeci de invitați vor fi prezenți la întâlnirile cu publicul găzduite de Palatul Baroc, Piața Unirii, Teatrul Regina Maria, Filarmonica de Stat din Oradea și Sinagoga Sion. Programat inițial în Piața Unirii, Luca, cel mai nou film în regia lui Horațiu Mălăele, va da startul evenimentului în această seară, cu o proiecție specială în prezența actorilor István Teglas și Andi Vasluianu. Din cauza instabilității vremii, evenimentul a fost reprogramat în sala Filarmonicii, de la ora 21:15. Programul ediției include surprize cinematografice pentru cei mici și cine-concerte create special pentru TIFF Oradea 2021.

Producții românești și invitați din lumea filmului

O celebrare a forței impresionante a cinematografiei de a ne aduce împreună, TIFF Oradea le-a pregătit spectatorilor un adevărat maraton de filme românești, proiectate în cele trei zile de festival în prezența unui număr record de invitați. Vineri vor rula pentru prima dată în oraș producții care au generat ecouri în festivalurile internaționale, precum Întregalde (r. Radu Muntean – 17:45, Teatrul Regina Maria), După 40 de zile (r. r. Andrei Gruzsniczki – 15:30, Filarmonică), #dogpoopgirl (r. Andrei Huțuleac – 17:45, Filarmonică). În aceeași zi, orădenii îi vor întâlni pe regizorul Vlad Păunescu și creatoarea de costume Oana Păunescu la proiecția în avanpremieră a filmului Scara (20:00, Teatrul Regina Maria).

Întâlnirile-surpriză vom continua sâmbătă, cu proiecțiile filmelor Romanian Tradition (r. Pavel Bartoș) și Complet necunoscuți (r. Octavian Strunilă), în prezența regizorilor și a actorilor din distribuție. Filmele vor rula de la ora 20:30, în Piața Unirii, acolo unde duminică seară, de la aceeași oră, spectatorii vor vedea pe marele ecran Pop-o mă 2 – Mireasa nebună (r. Camelia Popa), cu participarea actorului Alin Panc. Bogdan Farcaș, protagonistul Neidentificat (r. Bogdan George Apetri), vine la proiecția programată de la ora 16:00 la Teatrul Regina Maria, acolo unde va rula, de la ora 19:00, Căutătorul de vânt, în prezența regizorului Mihai Sofronea) și a actorului Dan Bordeianu. Seara, de la 21:45, orădenii vor vedea aici, în avanpremieră națională, Miracol, cel mai nou film semnat de Bogdan George Apetri, recent prezentat în secțiunea competițională Orizzonti a Festivalului Internațional de Film de la Veneția.

La Palatul Baroc, în aer liber, se va vedea de la 20:45, în prezența regizorului Dan Dinu, documentarul-fenomen România sălbatică, iar în interior, în sala inaugurată cu ocazia TIFF Oradea, vor rula Otto Barbarul (r. Ruxandra Ghițescu – ora 18:00) și Berliner (r. Marian Crișan, ora 20:30). Duminică, seria întâlnirilor cu profesioniștii din lumea cinematografiei se va încheia cu Spioni de ocazie, filmat în mare parte la Oradea, și prezentat de la 20:30 de regizoarea Oana Giurgiu.

Cinematografia maghiară, printre vedetele TIFF Oradea

Invitați de prestigiu vor fi prezenți și la proiecția documentarului Misterul lui Shawkat, programată vineri, de la ora 19:30, la Filarmonică, acolo unde spectatorii sunt invitați să o cunoască Ágnes Maksay, regizoarea filmului care spune povestea spectaculoasă a influentului regizor al cinematografiei egiptene bey Seif Eddine Shawkat. În aceeași sală se va vedea duminică, de la 13:00, se va vedea Spirala, cel mai nou film al regizoarei de origine clujeană Cecilia Felméri.

Sâmbătă va ajunge la Filarmonică, de la 14:30, comedia O altă ligă (r. Viktor Oszkár Nagy), iar de la ora 18:30 se va vedea pentru prima dată la Oradea Raport final, filmul regizorului de Oscar István Szabó. De neratat în cea de-a doua zi de festival, Din câte știu (r. Nándor Lörincz, Bálint Nagy) va spune, de la ora 15:30, la Palatul Baroc, povestea unui cuplu a cărui viață este complet dată peste cap de un eveniment tragic. Tot aici se vor vedea duminică Pregătire pentru a fi împreună pentru o perioadă nedeterminată (r. r. Lili Horvát – 18:15) – propunerea Ungariei la Oscar în 2021, despre o profesionistă din medicină, dispusă să-și riște cariera pentru un bărbat de care s-a îndrăgostit, dar care pretinde că nu o mai cunoaște, și Treasure City (r. Szabolcs Hajdu – 20:30), o antologie de povești nocturne, în care tensiunea atinge cote maxime.

Cele mai iubite filme de la TIFF, pe marele ecran din Oradea

Mere (r. Christos Nikou) explorează o versiune a lumii măcinate de un virus agresiv care provoacă pierderea totală a memoriei. Cate Blanchett este producătorul executiv al filmului care va putea fi urmărit vineri, de la ora 20:00. Tot aici va rula duminică, de la ora 16:00, Noaptea regilor (Night of the Kings, r. Philippe Lacôte), o poveste fascinantă dintr-o închisoare din Coasta de Fildeș, aflată în acest an pe lista scurtă a nominalizărilor la Oscarul pentru Cel mai bun film străin.

Sâmbătă, la Filarmonică, de la ora 16:30, se va vedea Noua ordine (New Order, r.Michel Franco), premiată cu Leul de Argint la Veneția, despre o serie de proteste violente ce reușesc să răstoarne întregul sistem, destabilizând, în vâltoarea lor, viețile tuturor. În aceeași zi, va rula aici, de la ora 20:00, Dineu cu vecinii de sus (r. Cesc Gay), comedia savuroasă care a deschis cea de-a 20-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania.

Duminică, de la 15:30, orădenii sunt invitați să vadă Vara lui ’85 (r. François Ozon), un film despre cei dintâi fiori ai dragostei, nominalizat la 12 Premii César. Ora 17:45 este rezervată filmului Lecții de persană (r. Vadim Perelman), în care un tânăr își inventează o altă identitate pentru a scăpa de pericolul execuției. În aceeași seară, de la ora 20:30, la Palatul Baroc va rula în aer liber Succes de public (The Big Hit, r. Emmanuel Courcol), comedia anului la European Film Awards 2020.

Filme pentru cei mici și cine-concerte create special pentru TIFF Oradea

În fiecare dimineață de festival, începând cu ora 11:00, cei mai tineri dintre spectatori sunt invitați să urmărească la Filarmonică filmele din secțiunea EducaTIFF – un program dedicat lor. Vineri, aceștia vor face cunoștință cu băieții din Blană Bombă, patru viitoare rockstaruri, surprinse pe drumul lor către succes de regizorul Claudiu Mitcu. Sâmbătă se va vedea în avanpremieră filmul Străjerii Deltei, în regia lui Liviu Marghidan, iar duminică va rula pe marele ecran Mami (r. Celine Sciamma), o poveste seducătoare în care o fetiță de 8 ani are ocazia să se împrietenească cu o versiune mult mai tânără a mamei sale.

La Sinagoga Sion, iubitorii de muzică și film vor avea parte seară de seară de clipe de magie, oferite de o serie de artiști foarte cunoscuți pentru cine-concertele pe care le creează. Vineri seară, de la ora 21:00, The Lodger (1927), unul dintre primele filme ale lui Alfred Hitchcock, va fi acompaniat live de artistul orădean Dubase, iar sâmbătă, capodopera cinematografiei mute L'Inhumaine (r. Marcel L'Herbier) va fi readusă la viață pe muzica celebrului duo Karpov not Kasparov. În ultima seară, în premieră absolută, o colecție rară de scurtmetraje românești de arhivă din prima jumătate a secolului 20, culese sub titlul De haz, de necaz, vor putea fi urmărite pe muzica Simonei Strungaru şi a lui Sebastian Burneci.

Toate evenimentele incluse în programul festivalului vor fi organizate cu respectarea normelor sanitare în vigoare. În spațiile de proiecție din interior, spectatorii vor purta masca de protecție pe toată durata evenimentului, iar pentru participarea la evenimentele în aer liber, accesul spectatorilor se va face cu obligativitatea purtării măștii pe toată durata evenimentului şi va fi permis doar persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, a celor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore înaintea începerii evenimentului şi al persoanelor care prezintă rezultatul negativ certificat de o unitate medicală al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore înaintea începerii evenimentului.