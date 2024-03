Începe „Visuali Italiane - Noua Cinematografie Italiană în România”!  Filme, invitați și discuții cu regizorii filmelor din program

Io Capitano / Eu căpitan, în regia lui Matteo Garrone, candidat la Oscar și câștigător al Leului de Argint la Festivalul de la Veneția, este filmul care va deschide luni, 4 martie, de la ora 19:00, cea de-a treia ediție a Visuali Italiane. O povestea a călătoriei pline de aventuri a lui Seydou și Moussa, o odisee contemporană ce are ca protagoniști doi tineri care pleacă din Dakar sperând să ajungă în Europa.

Filmul va avea premiera în cinematografele din România pe 22 martie, distribuit de Bad Unicorn.

Stranizza d’amuri / Artificii, debutul regizoral al Giuseppe Fiorello, inspirat dintr-un caz real din Sicilia rurală a anilor ‘80, spune o poveste profund emoționantă despre o luptă dureroasă a doi adolescenți, Gianni și Nino, pentru o iubire pe care societatea o dezaprobă. Giuseppe Fiorello se va adresa publicului român printr-un mesaj video înregistrat, care va fi difuzat înaintea proiecției, marți, 5 martie, de la ora 19:00.

Te l’avevo detto / Ți-am zis eu!, o comedie acidă și grotescă regizată de Ginevra Elkann, având în distribuție pe Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi și Riccardo Scamarcio, prezintă o Romă apocaliptică, lovită de un val de căldură neobișnuit în plină lună ianuarie, când înalta burghezie a orașului ajunge într-o situație fără ieșire, fiind nevoită să-și înfrunte demonii de o viață: sex, mâncare, droguri, relații distrugătoare.

Regizoarea Ginevra Elkann va prezenta filmul prin live streaming, miercuri, 6 martie, de la ora 19:00.

Gli oceani sono i veri continenti / Adevăratele continente sunt oceanele, o producție italo-cubaneză, scrisă și regizată de Tommaso Santambrogio, aflat la debut, prezintă, pe fundalul unei Cube decadente, trei povești de iubire și deziluzie despre despre destinul unei zone și al locuitorilor ei.

Autorul filmului, Tommaso Santambrogio va susține joi, 7 martie, o sesiune de întrebări și răspunsuri după proiecția filmului (programat la ora 19:00), moderată de criticul de film Flavia Dima.

Comandante / Comandantul, filmul lui Edoardo De Angelis, care a deschis Festivalul Internațional de Film de la Veneția și care îl are ca protagonist pe Pierfrancesco Favino, reconstituie un incident din bătălia pentru Atlantic, din 1940, când un submarin italian a scufundat nava comercială belgiană Kabalo, iar comandantul submarinului a decis să nu se supună ordinelor, salvând echipajul de pe Kabalo. Edoardo De Angelis orchestrează un portret maiestuos al unui erou, amestecând spiritul de aventură, pasiunea pentru expresivitate și o implicare emoțională autentică.

Edoardo De Angelis va prezenta filmul prin live streaming vineri, 8 martie, de la ora 18:15.

Patagonia, debutul fulminant în lungmetraj al regizorului Simone Bozzelli, este o odisee crudă și tandră despre maturizare, desfășurată în peisajul rural din Abruzzo. Filmul spune povestea lui Yuri, un băiat captiv într-o viață lipsită de noutate și sclipire, crescut de mătușă care îl răsfață ca pe un copil mic, care găsește într-un clovn nomad pe nume Agostino motivația de a lăsa în urmă orașul plictisitor de pe coasta italiană unde locuiește.

Autorul filmului, Simone Bozzelli, va susține vineri, 8 martie, ora 20:30, o sesiune de întrebări și răspunsuri după proiecția filmului, moderată de criticul de film Flavia Dima.

Adagio, un film de Stefano Sollima - care a regizat și Suburra și Gomorra: serialul -, prezintă o Romă nemiloasă, cuprinsă de haos și de violență, într-un thriller de înaltă tensiune, în mijlocul căruia se află Manuel, un tânăr de 16 ani, ajuns fără să vrea într-o rețea de infracționalitate. În distribuție se regăsesc unii dintre cei mai mari actori italieni ai momentului, Pierfrancesco Favino, Adriano Giannini și Toni Servillo.

Filmul va fi prezentat sâmbătă, 9 martie, de la ora 16:00, printr-o discuție între curatorul Visuali Italiane, Eddie Bertozzi, și criticul de film Ionuț Mareș.

Sâmbătă, 9 martie, de la ora 18:15, regizorii Valentina Cicogna și Mattia Colombo participă la proiecția lungmetrajului Pur și simplu necunoscuți/ Sconosciuti puri, cel mai premiat documentar al anului trecut în Italia. Un film care provoacă indignare și emoție și urmărește eforturile doctoriței Cristina Cattaneo și ale asistenților ei de la medicină legală de a găsi identitatea unor corpuri fără nume care le ajung pe mese: persoane fără adăpost, prostituate, adolescenți fugiți de acasă, migranți pe care marea i-a respins.

Această proiecție, prezentată în parteneriat cu One World România și care reprezintă un warm-up al ediției OWR #17, va fi urmată de o sesiune Q&A cu cei doi autori.

La Chimera / Himera, de Alice Rohrwacher, nominalizat la Palme d’Or și câștigător al unui premiu la European Film Awards, îi are în distribuție pe Josh O'Connor, Carol Duarte, Isabella Rossellini și Alba Rohrwacher. Plasată în anii ‘80, într-un sat imaginar uitat de lume din zona rurală a Italiei Centrale, povestea urmărește un grup de profanatori de morminte antice, care trăiește din furtul de artefacte etrusce prețioase. Printre aceștia îl regăsim pe Arthur, un misterios arheolog englez cu inima frântă și cu un har deosebit.

Filmul va avea premiera în cinematografele din România pe 19 aprilie, distribuit de Independența Film.

Filmul va fi prezentat sâmbătă, 9 martie, de la ora 20:30, printr-o discuție între curatorul Visuali Italiane, Eddie Bertozzi, și criticul de film Ionuț Mareș.

Misericordia / Mizericordie, al treilea lungmetraj semnat de Emma Dante, dramaturg și regizor de teatru și film, este o adaptare după o piesă scrisă de ea, care vorbește despre femei, curaj și solitudini infinite. Într-o Sicilie onirică, între splendoare și decădere, mare, deșeuri și vechituri, filmul spune povestea unui tânăr (Simone Zambelli), un băiețel fragil, născut cu handicap, îngrijit de un grup de lucrătoare sexuale, care îl protejează de cruzimea tatălui său abuziv.

Filmul va fi proiectat duminică, 10 martie, ora 16:00.

Palazzina Laf / Clădirea Laf, coproducție Italia-Franța, reprezintă debutul regizoral al lui Michele Riondino, care totodată joacă și rolul principal, și este inspirat dintr-un caz real care a impus în jurisprudența italiană pedepse pentru abuzul la locul de muncă. O poveste despre catastrofa de mediu și sănătate cauzată de una dintre cele mai mari fabrici de oțel din Europa, dar și despre primul caz de abuz extins la locul de muncă, care a șocat Italia în anii ‘90.

Filmul, care rulează duminică, 10 martie, de la ora 18:00, va fi urmat de o sesiune Q&A cu regizorul și actorul Michele Riondino, moderată de Irina-Margareta Nistor.

Le conseguenze dell'amore/ Consecințele iubirii (2004), regizat de Paolo Sorrentino, un thriller psihologic cu o poveste de iubire plină de mister care îi are în distribuție pe Toni Servillo, Olivia Magnani, Adriano Giannini și Angela Goodwin, are parte de o proiecție aniversară, de 20 de ani, în cadrul Visuali Italiane, fiind totodată și filmul care va închide ediția din acest an.

În luna martie, Visuali Italiane va avea loc și în Cluj-Napoca (14 - 17 martie, Cinema Victoria), Iași (23 - 24 martie, Cinema Ateneu) și Timișoara (28 - 31 martie, Cinema Victoria), iar în perioada 29 mai - 2 iunie va avea o secțiune dedicată în cadrul Este Film Festival (Sibiu).