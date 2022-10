Inocenții, un thriller inedit în care orele de joacă ale copiilor trebuie ținute departe de adulți

În acest captivant şi original thriller supranatural, orele de joacă sunt de-a dreptul periculoase. În timpul orbitoarei veri scandinave, o suburbie a orașului Oslo devine treptat un tărâm al neliniștii atunci când o parte dintre copii îşi încearcă, departe de atenţia adulţilor, puterile misterioase nefiind pe deplin conștienți de impactul acțiunilor lor.

„Inocenții are potențialul de a deveni un scary movie clasic“ - Peter Bradshaw, The Guardian

„Un horror psihologic extraordinar“ – The Hollywood Reporter

Urmăriți trailerul filmului aici: https://youtu.be/hhCjr2L-LlE

Trailer film Inocenții

Eskil Vogt a debutat pe marile ecrane cu lungmetrajul Blind (2014), iar ca scenarist este cunoscut pentru colaborarea sa cu Joachim Trier la Cea mai rea fată din lume (The worst person in the world, 2021) și Thelma (2017).

INOCENȚII a avut premiera națională la ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) și a adus în fața publicului o altfel de poveste cu supereroi, purtând spectatorii într-o incursiune în fantastic și realitate deopotrivă.

INOCENȚII este distribuit în România de Transilvania Film.