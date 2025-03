Ordonanța Trenuleț blochează producția de elicoptere românești

Angajații fabricii de la Brașov (Ghimbav) au încercat să negocieze cu Executivul, arătând că prima de pensionare care li se taie ilegal e parte din Contractul Colectiv de Muncă și nu poate fi anulată prin OUG sau Hotărâre de Guvern, însă nu au avut un răspuns pozitiv și nici nu sunt dispuși să cedeze. La Ghimbav se produc elicoptere performante, iar IAR SA aduce venituri substanțiale la bugetul statului, în fiecare an, având circa 5 milioane de euro profit anual. Un specialist angajat la IAR SA are salariul la jumătate față de unul dintr-o fabrică similară din vestul Europei. Dacă li se și taie veniturile, e posibil să se oprească producția pe termen lung, iar angajații plece la alte companii. Oprirea producției duce la rezilierea contractelor pe care fabrica românească le are în prezent, ceea ce ar crea prejudicii uriașe țării noastre, pe termen lung.

Sindicatul din IAR Brașov a făcut toți pașii prevăzuți de lege pentru declanșarea grevei generale, dar a-ncercat și negocierea cu Executivul, chiar înainte de greva de avertisment de ieri. Reprezentanții sindicatului au explicat, pentru Jurnalul, că eliminarea primei de pensionare este o măsură pe care Guvernul a înțeles să o aplice pentru toate companiile statului, după scandalul de la Romsilva, unde s-au descoperit sume uriașe acordate celor care se pensionau, cel mai cunoscut caz fiind al unui șef care după ce a primit 100.000 de euro s-a și reangajat în Regia Autonomă a statului. Sindicaliștii din Romsilva au explicat că este dreptul lor să primească aceste compensații, mai ales pentru că Romsilva aduce sume mari de bani la bugetul statului și se lucrează în condiții de pericol. Și sindicatul din IAR Brașov explică faptul că prima de pensionare este un drept negociat și primit prin Contractul Colectiv de Muncă, iar ei nu sunt bugetari, ci angajații unei companii care are capital majoritar de stat, însă produce foarte mult și aduce sume imense la bugetul statului. În plus, Curtea Constituțională a decis că nu pot fi eliminate drepturile negociate în Contractul Colectiv de Muncă.

Guvernul nu a ținut cont de nimic din toate acestea și nu vrea să renunțe la tăierile de fonduri pe care le aplică în mod egal bugetarilor și angajaților regiilor autonome sau companiilor cu capital majoritar de stat, indiferent dacă sunt pe pierdere sau pe profit. IAR SA are circa 5 milioane de euro profit anual.

Salariul, la jumătate față de vestul Europei

Angajații IAR au o primă de pensionare care se ridică la aproximativ trei salarii și care a fost negociată pentru a-i ajuta pe cei care ies din activitate în perioada de cel puțin trei luni în care Casa de Pensii nu le trimite banii, după decizia de pensionare. Un angajat câștigă, în medie, 2.000 de euro, la fabrica de elicoptere, în timp ce într-o fabrică din vestul Europei ar primi cel puțin 3.500-4.000 de euro pentru aceeași activitate. Dacă li se taie din venituri, mulți ar fi dispuși să caute un post similar într-o altă fabrică din Europa, iar pierderea ar fi a României.

„Aceasta a fost prima grevă de avertisment împotriva politicii economice a Guvernului. Am fost, marți, la negocieri, înainte de grevă, pentru a discuta pe tema tăierii primelor de pensionare, dar ei au crezut că o să renunțăm la protest. Nu au înțeles care sunt problemele. Vom fi chemați din nou la negociere și dacă nu vor înțelege nici de data aceasta, vom declanșa greva generală, de săptămâna viitoare, pe perioadă nedeterminată, până vor înțelege. Guvernul consideră că noi suntem niște privilegiați, în raport cu Ordonanța Trenuleț, pentru că altora li se taie mult mai mult decât nouă, dar uită că noi nu suntem bugetari. Noi producem elicoptere și contribuim la bugetul statului, anual, cu sume foarte mari. Guvernul României a intrat cu picioarele în tot ceea ce am negociat noi în Contractul Colectiv de Muncă, încălcând prevederile constituționale”, a explicat pentru Jurnalul, Suba Arpad, reprezentantul sindicatului din IAR Brașov.

Atac la fabrică, înaintea contractelor europene

Angajații de la Ghimbav se întreabă de ce vrea Guvernul să dea o astfel de lovitură companiei, chiar în perioada în care toate țările europene se pregătesc să semneze contracte de achiziții pe termen lung și fabrica românească e lider regional pe piața elicopterelor militare. Oprirea activități de la Ghimbav avantajează companiile din celelalte țări, care vor prelua contractele.

IAR S.A. Brașov este compania aeronautică a cărei activitate a început în anul 1925 și a cooperat cu firme occidentale, precum Aerospatiale și Turbomeca din Franța, sau Britten Norman din Marea Britanie. Din 1970, IAR S.A. Brașov este unicul fabricant de elicoptere din România, atât militare cât și civile. Începând cu anul 1978, a rămas singurul fabricant mondial al versiunii militare a elicopterului Puma, al cărui contract de licență este semnat în 1974.

Liderul sindicatului din IAR Brașov spune că este inexplicabil ceea ce face Guvernul, pentru că elicopterele produse la Brașov sunt și cele mai bune din toată producția europeană, dar și cele mai competitive pe piața internațională.

Statul, prin deciziile pe care le ia, creează probleme companiei care îi aduce cele mai mari încasări, fiind lider de piață pe producția de elicoptere. Prin tăierea unor sume derizorii din veniturile angajaților se poate ajunge la blocarea producției și pierderea contractelor, ceea ce avantajează competitorii internaționali la care vor migra atât specialiștii de la Brașov, cât și contractele pe care IAR le are acum, totul în defavoarea statului român.

De altfel, este și momentul propice pentru a distruge fabrica de elicoptere de la Brașov, exact când Europa a luat decizia să investească mai mult în înarmare, pe termen lung. Dacă Guvernul reușește să-i determine pe angajați să plece, se închide fabrica și contractele vor migra către ceilalți producători sau alte firme de mentenanță, deși totul ar putea fi semnat de statul român pentru compania de la Brașov.

IAR S.A. este o companie strategică de interes național, lider de piață în Europa și o unitate specializată pentru mentenanță, reparații și reparații capitale pentru elicopterele Puma și Alouette III. Deține experiența, certificările și deplina capacitate de a dezvolta și fabrica produse aeronautice, dezvoltă programe de modernizare, efectuează revizii periodice, reparații capitale și încercări la sol și în zbor, asigură multiple servicii după vânzare, inclusiv piese de schimb și înlocuiri de echipamente, asistență tehnică, școlarizarea piloților și a tehnicienilor și programe „Follow-on-Support” pentru gama de elicoptere Puma și Alouette III. Compania românească este implicată în fabricarea de ansamble, subansamble și piese pentru diverși producători din industria aeronautică mondială.

