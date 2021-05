Jennifer Aniston şi David Schwimmer spun că au avut sentimente unul pentru altul în viața reală

Toţi cei care au urmărit sitcom-ul „Friends” sperau că Ross şi Rachel, interpretaţi de David Schwimmer şi Jennifer Aniston, să formeze un cuplu şi să trăiască fericiţi până la adânci bătrâneţi, relatează CNN.

În timpul „Friends: The Reunion”, care a avut premiera pe HBO Max joi, vedetele au dezvăluit că au avut sentimente unul pentru celălalt în viaţa reală.

„În primul sezon am avut o mare pasiune pentru Jen”, a spus Schwimmer. „La un moment dat am avut sentimente intense unul faţă pentru celălalt, dar au trecut încet-încet, pentru că unul dintre noi era întotdeauna într-o relaţie. Şi nu am trecut niciodată peste barierele dintre noi. Am respectat faptul că eram într-o relaţie”, a adăugat acesta.

El a continuat spunând: „Când aveam pauze de la repetiţie, au existat momente în care stăteam îmbrăţişaţi pe canapea”, adaugă el. „Ba chiar se întâmpla să adormim îmbrăţişaţi şi m-am tot gândit, nu ştia nimeni că avem sentimente unul faţă pentru celălalt”.

Matt LeBlanc, care a jucat rolul lui Joey, a spus că distribuţia ştia cu siguranţă.

În cadrul reuniunii au fost prezenţi, de asemenea, mai mulţi invitaţi celebri, printre care Lady Gaga, care a cântat „Smelly Cat” alături de Lisa Kudrow. Tom Selleck şi dr. Richard Burke au fost şi ei prezenţi.

Mediafax