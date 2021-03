La Golden Globes triumfă „Nomadland” şi „The Crown”

Ceremonia Golden Globes, fără public, a avut loc, anul acesta, între New York și Los Angeles, dezvăluind câștigătorii unui 2020 problematic pentru cinema și semnalând dificultatea pandemiei. Cu toate acestea, a fost o ediție mai autentică, mai puțin populată de super eroi, ci numai de eroi adevărați.

O zi mare pentru Andra Day, surpriza Globurilor de Aur din 2021. Cântăreața a fost desemnată cea mai bună actriță pentru interpretarea sa din filmul difuzat de Hulu, Statele Unite vs. Billie Holiday. Andra este a doua actriță de culoare care a primit acest premiu, după Whoopi Goldberg în... 1986.

Andra Day

Globurile de Aur nu sunt, prin urmare, ermetice față de marile curente care traversează America, începând cu Black Lives Matter. Prin urmare, cuvântul cheie al acestei ceremonii a fost „diversitate”. Indiferent dacă alegerea Andrei Day rezultă din aceste considerente, sau dacă salută, mai presus de toate, performanța cântăreței soul în vârstă de treizeci și șase de ani, premiul rămâne totuși o surpriză uriașă.

Andra Day a fost nominalizată alături de nume mari din industrie, precum Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), Frances McDormand (Nomadland) sau chiar favorita predicțiilor, Carey Mulligan (Promising Young Woman).

Laura Pausini

Italia învinge cu Laura Pausini și cu Sophia Loren. Așa cum a fost Madame Rosa, minunata protagonist din La vita davanti a sé, considerat cel mai bun film străin, având-o în rolul titular pe senzaționala Sophia Loren, după un roman al Romain Gary. De asemnea, a fost premiat cel mai bun cântec original, Io sì, interpretat de Laura Pausini, compus de Diane Warren. „Primind acest premiu am simțit că îmi explodează inima”, spunea Laura Pausini. „Premiul meu este dedicat Sophiei Loren.”

Nomadland. Foto: Netflix

Lungmetrajul „Nomadland” a fost desemnat cel mai bun film dramatic, iar „The Crown” a câştigat patru trofee - inclusiv la categoria „cel mai bun serial TV – dramă” - la cea de-a 78-a gală de decernare a Globurilor de Aur, duminică seară, într-o ceremonie televizată din New York şi Los Angeles, organizată în format virtual din cauza pandemiei de COVID-19 şi marcată de controverse legate de lipsa de diversitate din cadrul Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood (HFPA), instituţia care atribuie aceste trofee, informează site-ul revistei Variety.



Chloe Zao

„Nomadland”, o dramă realizată cu un buget mic de producţie, despre o femeie care devine un fel de nomad al zilelor noastre, transformându-şi camioneta într-o locuinţă mobilă şi călătorind alături de alţi compatrioţi într-o caravană ce străbate vestul american, după colapsul unui orăşel din Nevada, s-a impus la categoria „cel mai bun film – dramă” şi, în acelaşi timp, a făcut istorie pentru regizoarea sa, Chloe Zhao. Cineasta americană de origine asiatică a devenit cea de-a doua femeie din istoria Globurilor de Aur care câştigă premiul pentru regie, după Barbra Streisand, care a fost premiată în 1984 pentru regia filmului „Yentl”.

Anya Taylor-Joy

La Golden Globes, serialele au preluat puterea. Evidenţiind schimbarea de dinamică apărută în industria mass-media, ceremonia din acest an a fost dominată de serviciile de streaming, iar platforma Netflix a câştigat în total 10 premii. „Borat Subsequent Moviefilm”, produs de Amazon, a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun film - comedie/musical, iar „The Queen's Gambit” s-a impus la categoria „cea mai bună miniserie/lungmetraj TV”. Atât "„The Crown”, cât şi „The Queen's Gambit” au fost produse de Netflix. Deşi „Nomadland” a fost produs de Searchlight, un studio cinematografic independent, acest film este difuzat în prezent pe platforma de streaming Hulu, în contextul în care numeroase cinematografe sunt închise din cauza pandemiei de coronavirus.



Foto: Golden Globe Awards

HFPA, organizaţia care atribuie Globurile de Aur, a fost criticată pentru faptul că niciun jurnalist de culoare nu se numără printre cei 87 de membri ai săi. Totodată, HFPA a fost criticată şi pentru că le-a permis membrilor ei să participe la dineuri somptuoase şi să primească onorarii exorbitante pentru activităţile depuse în cadrul organizaţiei.



Înaintea Galei de duminică seară, mai multe asociaţii profesionale, grupuri de lobby şi vedete, precum Ellen Pompeo, au criticat virulent HFPA, lansând astfel premisele unei transmisiuni care părea să promită o serie de discursuri explozive. Însă nu s-a întâmplat aşa, iar cei mai mulţi dintre câştigători au preferat să mulţumească agenţilor şi familiilor lor. Au existat totuşi şi câteva voci care au criticat sau au ironizat HFPA.



Daniel Levy, co-creator al serialului „Schitt's Creek” - desemnat învingător la categoria „cel mai bun serial TV - comedie/musical” - s-a folosit de discursul lui pentru a îndemna HFPA să îşi diversifice structura de membri.

Sacha Baron Cohen

Sacha Baron Cohen, protagonistul lungmetrajului „Borat Subsequent Moviefilm”, desemnat cel mai bun film de comedie-musical, a folosit un ton mai tăios atunci când a primit premiul pentru cel mai bun actor într-un film de comedie/musical. „Mulţumesc Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood, o organizaţie în întregime caucaziană”, a spus starul britanic.



În pofida acestui scandal, mai multe proiecte care conţineau puternice mesaje de susţinere a drepturilor civile şi mai mulţi artişti de culoare au fost recompensaţi în cadrul acestei transmisiuni care a avut o durată de trei ore.



Chadwick Boseman

Chadwick Boseman a devenit cel de-al doilea actor premiat postum în categoria filmelor dramatice datorită rolului său din filmul „Ma Rainey's Black Bottom”, în care a intepretat un trompetist de jazz. Actorul afro-american, care s-a remarcat în „Black Panther”, a murit în august 2020 din cauza unui cancer la vârsta de 43 de ani.



Andra Day a fost desemnată cea mai bună actriţă într-un film dramatic, după ce a interpretat-o pe legendara cântăreaţă Billie Holiday în filmul „The United States vs. Billie Holiday”.



Daniel Kaluuya a câştigat primul trofeu al serii, fiind desemnat învingător la categoria „cel mai bun actor în rol secundar”, după ce a interpretat personajul Fred Hampton, un lider al mişcării Black Panther, în filmul „Judas and the Black Messiah”.



John Boyega a fost desemnat cel mai bun actor într-un rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV pentru rolul Leroy Logan, un poliţist britanic de culoare din producţia „Small Axe”.

Soul

„The Crown”, o spectaculoasă producţie Netflix despre regina Elisabeta a II-a şi familia regală a Marii Britanii, a câştigat patru Globuri de Aur, iar „The Queen's Gambit” a obţinut două trofee. Platforma de streaming a grupului Apple a câştigat un trofeu prin Jason Sudeikis, desemnat cel mai bun actor într-un serial - comedie/ musical pentru rolul din „Ted Lasso”, iar Disney Plus a primit două premii cu animaţia Pixar „Soul”, care s-a impus la categoriile „cea mai bună coloană sonoră” şi „cel mai bun lungmetraj de animaţie”.

Emma Corrin



Gillian Anderson

Pe lângă premiul pentru cel mai bun serial dramatic, „The Crown” s-a impus la alte trei categorii: Josh O'Connor şi Emma Corrin au fost desemnaţi cei mai buni actori într-un serial dramatic, interpretându-i pe Prinţul Charles şi Prinţesa Diana, iar Gillian Anderson s-a impus la categoria „cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV”, după ce a interpretat-o pe Margaret Thatcher.



Josh O'Connor



Catherine O'Hara a câştigat Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă într-un serial de comedie datorită interpretării sale din serialul „Schitt's Creek”.



Au existat însă şi câteva victorii surprinzătoare: Rosamund Pike a fost desemnată cea mai bună actriţă într-un film de comedie/musical pentru rolul din „I Care A Lot”, iar Jodie Foster a primit premiul pentru rol secundar pentru evoluţia sa din filmul „The Mauritanian”.

Rosamund Pike



Gala Globurilor de Aur s-a desfăşurat într-un format virtual din cauza pandemiei de coronavirus. În locul tradiţionale atmosfere relaxate şi a unui cadru mai puţin formal care permitea inclusiv consumul de şampanie în timpul ceremoniei, transmisiunea din acest an a semănat mai degrabă cu o reuniune de familie difuzată pe platforma Zoom, iar unii dintre câştigători, precum Jason Sudeikis, au renunţat la costumele de gală şi s-au lăsat filmaţi în ţinute comode.

Mark Ruffalo



Mark Ruffalo, premiat pentru rolul din producţia TV „I Know This Much is True”, şi Lee Isaac Chung, regizorul lungmetrajului „Minari”, desemnat cel mai bun film străin, au fost îmbrăţişaţi în direct de copiii lor în timp ce erau anunţaţi câştigători. David Fincher a băut în direct un pahar de alcool în momentul în care a pierdut premiul pentru scenariu în faţa lui Aaron Sorkin, premiat pentru „The Trial of the Chicago 7”. Gala a fost afectată şi de câteva defecţiuni tehnice, care au influenţat calitatea audio a transmisiunii.

Gazdele ceremoniei, actriţele Tina Fey şi Amy Pohler, au prezentat evenimentul din Rainbow Room (o cameră din Rockefeller Center din New York), respectiv din Beverly Hilton Hotel din Los Angeles. Prezente pentru a patra oară în această calitate, cele două actriţe au ironizat HFPA în monologul lor de deschidere, acuzând organizaţia pentru lipsa sa de diversitate.



Preşedintele HFPA a apărut apoi într-o intervenţie în direct, în care a promis că organizaţia pe care o conduce va depune eforturi în perioada următoare pentru a remedia această problemă.

Două legende ale industriei de divertisment au fost recompensate cu trofee onorifice. Astfel, Normal Lear, creatorul serialelor „All in the Family” şi „Good Times”, a primit Carol Burnett Award pentru realizări deosebite în industria de televiziune, iar legendara actriţă americană Jane Fonda a primit Cecil B. DeMille Award pentru întreaga sa carieră din cinematografie.

Frances McDormand

Lista completă a premiilor atribuite la cea de-a 78-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizată de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), duminică seară, la Los Angeles şi New York



CINEMATOGRAFIE:



Cel mai bun film - dramă: "Nomadland"



Cel mai bun film - comedie/musical: "Borat Subsequent Moviefilm"



Cel mai bun regizor: Chloe Zhao ("Nomadland")

Cel mai bun actor într-un film-dramă: Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom")



Cel mai bun actor într-un film - comedie/musical: Sacha Baron Cohen ("Borat Subsequent Moviefilm")

Cea mai bună actriţă într-un film - dramă: Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday")



Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/musical: Rosamund Pike ("I Care a Lot")

Cel mai bun actor în rol secundar: Daniel Kaluuya ("Judas and The Black Messiah")



Cea mai bună actriţă în rol secundar: Jodie Foster ("The Mauritanian")

Cel mai bun scenariu: Aaron Sorkin ("The Trial of the Chicago 7")



Cea mai bună coloană sonoră: Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste ("Soul")



Cel mai bun cântec original: "Io Si", interpretat de Laura Pausini în filmul "The Life Ahead"



Cel mai bun film străin: "Minari" (SUA)



Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Soul"



Premiul onorific Cecil B. DeMille: Jane Fonda





TELEVIZIUNE:



Cel mai bun serial-dramă: "The Crown"



Cel mai bun serial - comedie/musical: "Schitt's Creek"



Cel mai bun actor într-un serial-dramă: Josh O'Connor ("The Crown")

Cel mai bun actor într-un serial - comedie/musical: Jason Sudeikis ("Ted Lasso")



Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă: Emma Corrin ("The Crown")

Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Catherine O'Hara ("Schitt's Creek")



Cea mai bună miniserie/lungmetraj TV: ("The Queen's Gambit")



Cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV: Mark Ruffalo ("I Know This Much Is True")



Cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV: Anya Taylor-Joy ("The Queen's Gambit")

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: John Boyega ("Small Axe")

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: Gillian Anderson ("The Crown")

Premiul onorific Carol Burnett: Norman Lear.