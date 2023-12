La Stejarul Bătrân / The Old Oak - empatie și umanitate în cel mai nou film regizat de Ken Loach, din 5 ianuarie în cinematografe

The Old Oak este un loc special. Nu numai că este ultimul pub rămas deschis, ci și singurul spațiu public în care oamenii se pot întâlni într-o comunitate minieră, cândva înfloritoare, care acum trece prin vremuri grele, după zeci de ani de declin. TJ Ballantyne (Dave Turner), proprietarul, ține cu dinții de The Old Oak, iar efortul lui este pus la încercare când cârciuma devine subiectul unei dispute teritoriale odată cu sosirea refugiaților sirieni care sunt aduși în sat. O prietenie neașteptată se înfiripă atunci când TJ întâlnește o tânără siriană cu un aparat de fotografiat, Yara (Ebla Mari), alături de care încercă să găsească o cale pentru ca aceste două comunități să se înțeleagă.

Poveste profund emoționantă despre pierdere, frică și dificultatea de a găsi speranță, La Stejarul Bătrân / The Old Oak este anunțat ca ultimul lungmetraj al cineastului în vârstă de 87 de ani, recunoscut pentru dramele sale sociale de impact:

„În mod realist, ar fi greu să mai fac un alt film de lungmetraj. Producția unui film durează cațiva ani, iar eu voi avea aproape 90 de ani și capacitățile mele fizice scad. Memoria pe termen scurt dispare, iar vederea mea este destul de proastă acum, așa că este destul de dificil să mă gândesc că voi mai face alt film”, spune Ken Loach.

Scris de colaboratorul său de cursă lungă, Paul Laverty, La Stejarul Bătrân a câștigat Premiul Publiclui la Festivalul Internațional de Film de la Locarno și a fost nominalizat la Palme d’Or, fiind cel de-al 15 titlu din filmografia regizorului britanic prezentat la Cannes.

Într-un interviu acordat de Ken Loach, acesta povestește cum a apărut ideea filmului:

„Realizasem două filme în nord-estul Angliei despre oameni prinși în capcana unei societăți fragmentate. Inevitabil, ambele filme se terminau tragic. Și totuși, acolo am întâlnit oameni de mare forță și generozitate, care au răspuns cu determinare și curaj la provocările actuale. Ni s-a părut că trebuie să realizăm un al treilea film care să reflecte asta, fără a minimiza dificultățile cu care se confruntă locuitorii și încercările prin care a trecut regiunea în ultimele decenii.”

