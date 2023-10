Lansarea următorului film din seria ''Mission: Impossible'' cu Tom Cruise a fost amânată până în 2025

Continuarea filmului "Mission: Impossible - Dead Reckoning, Part 1" din 2023, cea de-a opta producţie din franciza de acţiune, urma să fie lansată pe marele ecran în iunie 2024, însă a fost amânată cu aproape un an.

"Mission: Impossible - Dead Reckoning, Part Two" va suferi, de asemenea, o schimbare de nume, un nou titlu urmând să fie anunţat la o dată ulterioară.



Filmul s-a aflat în producţie anul acesta, însă filmările au fost suspendate pentru a permite actorilor din distribuţie să promoveze prima parte, pe parcursul verii. În plus, filmările au fost afectate de greva actorilor de la Hollywood care a început în iulie.



Filmul de acţiune se numără printre producţiile care au suferit amânări, printre care "A Quiet Place: Day One" - un prequel la originalul din 2018, cu Lupita Nyong'o şi Denis Hare în rolurile principale - care trebuia lansat iniţial în martie 2024. Noua dată de lansare a filmului este iunie 2024.



Producţia de animaţie "SpongeBob SquarePants" a fost, de asemenea, amânată din mai 2025 până în decembrie 2025.



Regizorul "Mission: Impossible - Dead Reckoning, Part 2", Christopher McQuarrie, le-a promis anterior fanilor că vor avea parte de câteva scene subacvatice epice în noul film.



Regizorul în vârstă de 54 de ani şi actorul principal al seriei, Tom Cruise, 61 de ani, au petrecut timp împreună pentru a perfecţionarea secvenţelor subacvatice după ce le-au folosit în filme anterioare precum "Edge of Tomorrow" şi "Mission: Impossible - Rogue Nation", iar McQuarrie a declarat că acestea vor fi ridicate la nivelul următor.



"Tom şi cu mine ne reevaluăm în mod constant propria muncă şi ne întrebăm cum am fi putut să o facem mai bine. Am lucrat sub apă în 'Edge of Tomorrow' şi în 'Rogue Nation' şi am fost foarte nemulţumiţi de acele secvenţe. Şi analizăm de ce am fost nemulţumiţi. Care au fost factorii care au lucrat împotriva noastră? Cel mai important a fost că nu aveam cunoştinţe reale în domeniul respectiv. Tot ceea ce se vede în 'Dead Reckoning' reprezintă aplicarea cunoştinţelor dobândite din secvenţele anterioare", a declarat Christopher McQuarriee pentru Collider.