newTogether: un eveniment cultural complex despre dialogul necesar

Forumul Cultural Austriac Bucureşti va derula proiectul #newTogether, între 2021 şi 2023, în contextul pregătirilor pentru Timișoara 2023 - Capitală Culturală Europeană. Creat la iniţiativa artistei vizuale și expertei austriece în drepturile fundamentale, Beate Winkler, acest proiect de artă şi dialog social este realizat în cadrul programelor „Creative Austrians” şi „Shaping our common future” ale Ministerului austriac al Afacerilor Europene şi Internaţionale.

Proiectul #newTogether este conceput ca un hub de idei cu implementare concretă şi va propune expoziţii, ateliere, conferinţe, dezbateri, performance-uri, proiecții de film etc. despre modurile în care societăţile austriacă, românească şi europeană, în general, se transformă în contextul noilor provocări internaționale. Forumul Cultural Austriac Bucureşti (FCA) a lansat ieri, 21 decembrie 2020, seria de podcasturi #newTogether – viitorul înseamnă dialog – Dialoguri culturale româno-austriece despre cultura şi societatea de mâine. „Deşi ne-a îndepărtat fizic de semenii noştri, anul 2020 ne-a învăţat să ne ascultăm mai mult unii pe ceilalţi. Aceasta este una dintre experiențele comune ale celor 60 de artişti austrieci şi români care au luat parte, la invitaţia Forumului Cultural Austriac Bucureşti (FCA), la experimentul online #newTogether, desfăşurat în lunile aprilie şi mai 2020, în timpul perioadei de izolare şi carantină (lockdown). Schimbul lor de idei într-un moment de criză sanitară şi socială profundă este materialul care a inspirat filmul documentar #newTogether – visions for a new together/gânduri despre un nou împreună realizat de regizoarea Carmen-Lidia Vidu (ce va avea premiera în 2021), dar şi seria de podcasturi #newTogether – viitorul înseamnă dialog”, explică organizatorii evenimentului de lansare a proiectului.

Traseul producției

Cele două documentare video şi audio reprezintă şi punctul de pornire al unui amplu demers de dialog cultural româno-austriac ce va include o serie de proiecte bilaterale, realizate între 2021 şi 2023 de Forumul Cultural Austriac Bucureşti şi partenerii săi, sub egida Ministerului federal austriac al Afacerilor Europene şi Internaţionale. La finalul unui an dificil şi cu totul atipic pentru ultimele decenii, în aşteptarea premierei offline a documentarului, programată pentru 2021, regizoarea Carmen-Lidia Vidu şi FCA au dezvăluit teaserul producţiei, ce poate fi vizionat pe noul canal YouTube al FCA (https://youtu.be/ y33QYxXoZJQ).

Totul se leagă într-un produs cultural amplu, care vorbeşte despre dialog social, cultural, financiar, emoţional, interetnic. Carmen-Lidia Vidu, regizoarea documentarulu

Filmul este o rotiţă dintr-un proiect în desfăşurare și exact asta îi dă valoare: faptul că nu e doar un film, ci o parte dintr-un mecanism care e un real eveniment cultural. Urmează noi proiecte, podcasturi, întâlniri, discuţii, viziuni pe această temă. Carmen-Lidia Vidu, regizoarea documentarulu

60 de artiști austrieci și români

La iniţiativa regizoarei Carmen-Lidia Vidu, FCA propune o serie de podcasturi realizate de jurnalistul Andrei Popov. Întâlnirile audio #newTogether – viitorul înseamnă dialog se doresc un complement al documentarului şi vor aborda teme de discuţie sugerate de cei 60 de artişti austrieci şi români, în cadrul experimentului video online de la începutul anului. Primul podcast - De vorbă cu un ecran - analizează contextul în care a apărut proiectul #newTogether şi explică etapele parcurse de la intenţie la realizarea filmului documentar