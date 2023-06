Peste 1.000 de spectatori, proiecții sold-out și întâlniri memorabile la prima ediție LYNX Festival. Regina de catifea este documentarul care a primit Premiul Publicului

Festivalul a inclus în programul său 10 documentare lansate în ultimii 2 ani și apreciate în festivalurile din întreaga lume, inclusiv câștigătorul Oscarului la această categorie în 2021, Profesoara mea, caracatița / My Octopus Teacher (r. Pippa Ehrlich, James Reed), majoritatea fiind proiectate în premieră națională. Pe lângă acestea, programul a inclus două expoziții de fotografie de natură, multiple activități educaționale pentru copii, masterclass-uri cu producători de talie mondială (John Murray, Ellen Windemuth) și numeroase întâlniri și discuții cu specialiști din cadrul mai multor ONG-uri de mediu.

Peste 1.000 de spectatori au participat la proiecțiile documentarelor de la Cinema Astra, majoritatea fiind sold-out cu două zile înainte de începerea festivalului, încurajând organizatorii astfel să suplimenteze locurile. Pe durata celor 5 zile de festival, spectatorii au putut vota documentarele preferate, cel mai popular fiind laureat în cadrul Galei de Închidere din 4 iunie cu Premiul Publicului. Acesta a revenit producției Regina de catifea / Velvet Queen, co-regizat de Vincent Munier, unul dintre cei mai apreciați fotografi de natură pe plan internațional. Trofeul a fost înmânat de Delia Cioc, Corporate Communication Division Garanti BBVA, care a ținut să precizeze celor prezenți: „Îmi face o deosebită onoare și plăcere să mă aflu aici și țin să vă mulțumesc pentru curajul pe care l-ați avut să veniți cu un asemenea proiect, unul care ne trezește puțin conștiința și ne arată cât de minunat și complex este Pământul acesta și ne face un pic mai responsabili.”.

Deși nu a putut fi prezent în persoană la Brașov, Vincent Munier a transmis un mesaj special spectatorilor prezenți la Brașov, în cadrul unui interviu în exclusivitate, acordat lui Dan Dinu, directorul artistic LYNX Festival: „Să faci un film este o muncă de echipă. Pentru acest documentar am început inițial munca singur, am mers în zonă să mă familiarizez cu ea, să filmez viața sălbatică, dar apoi am cerut ajutorul mai multor oameni. Aici am descoperit că este o diferență fundamentală față de fotografie, care poate fi o activitate solitară. Nu poți face un film singur, iar Regina de catifea este înainte de toate rezultatul unei munci de echipă.”.

Tot în cadrul Galei de Închidere, cea de-a 14-a ediție a Concursului Internațional de Fotografie Milvus, cel mai important concurs de fotografie de natură din România, și-a desemnat câștigătorii. Marele Premiu a fost acordat lucrării intitulate „Sorry sight”, a fotografului Lalith Ekanayake din Sri Lanka, o imagine cu un impact emoțional puternic – elefanți indieni în căutare de mâncare printre movile de gunoaie și deșeuri.

Câștigătorii celorlalte categorii – Natură, Animale Sălbatice și Natura României - au fost Daróczi Csaba („Two generations”, „Undertow”), Adrian Dedu („Spotlight”), Aranyossy Tamás („Connection”), Kai Kolodziej („Mayfly”), Fabiomassimo Turri („Life or death in a glance”), Gabriel Rusu („Radiant dawn”), Ștefan Chirobocea („Absolut peace”) și Lucian Sătmărean („Dance of the spirits”). Premiul Publicului a ajuns la Brian Matthews pentru lucrarea „Cold family”.

Expoziția, care prezintă frumusețea naturii și a vieții sălbatice, mai poate fi vizitată până pe 17 iunie, în aer liber, în zona din fața Primăriei Brașov.

„Ceea ce m-a bucurat cel mai tare, dincolo de săli pline și conținut de calitate, a fost să simt că întreaga echipă vorbea cu entuziasm despre a doua ediție a festivalului, încă dinainte să se termine prima. Toți voiam să continuăm să facem ceea ce facem. Asta cred că garantează succesul unui festival: atmosfera creată și interacțiunea dintre oameni. Organizatorii și voluntarii s-au mișcat ca și când eram la a zecea ediție, publicul ne-a primit cu căldură, interes și entuziasm, partenerii au crezut în noi fără rețineri, iar invitații au vorbit despre festival la superlativ. Avem deja un document amplu în care am listat modurile în care ne dorim să creștem pentru ediția 2024. Că ne vedem în iunie anul viitor este deja o promisiune!”, a declarat Matei Truța, directorul festivalului și vicepreședintele Asociației România Sălbatică.

Ediția următoare se va desfășura în vara lui 2024 și va include un program mai complex de proiecții, atât indoor cât și outdoor și o diversificare a activităților legate de fotografie și producție de film documentar.

