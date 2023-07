Premiile Emmy 2023: Ultimul sezon al serialului Succession obține 27 de nominalizări

Serialul HBO a obținut 14 nominalizări pentru interpretare, inclusiv pentru Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin și Sarah Snook. Este pentru prima dată în istoria premiilor Emmy când trei interpreți din același serial au obținut nominalizări la categoria actor principal, scrie The Guardian.

Succession va concura pentru cel mai bun serial dramatic alături de Andor, Better Call Saul, The Crown, The House of the Dragon, Yellowjackets, The White Lotus și The Last of Us.

The Last of Us a obținut 24 de nominalizări pentru primul său sezon, inclusiv pentru actorii Bella Ramsey și Pedro Pascal.

Alături de protagoniștii din Succession și de Pascal, categoria cel mai bun actor într-un serial dramatic este completată de Jeff Bridges pentru The Old Man și de Bob Odenkirk pentru ultimul sezon din Better Call Saul, care a obținut șapte nominalizări.

La categoria cea mai bună actriță într-un serial dramatic, Snook și Ramsey se vor confrunta cu Sharon Horgan pentru Bad Sisters, Melanie Lynskey pentru Yellowjackets, Elisabeth Moss pentru The Handmaid's Tale și Keri Russell pentru The Diplomat, un succes Netflix.

HBO a obținut, de asemenea, al treilea cel mai nominalizat serial, cel de-al doilea sezon al serialului The White Lotus primind 23 de nominalizări, inclusiv pentru Aubrey Plaza, Jennifer Coolidge și Meghann Fahy.

La categoria cel mai bun serial de comedie au fost nominalizate Ted Lasso, Abbott Elementary, Only Murders in the Building, Barry, Jury Duty, The Bear, Wednesday și The Marvelous Mrs Maisel.

Ceremonia din acest an, care marchează cea de-a 75-a aniversare, este programată să aibă loc pe 18 septembrie, însă greva scenariștilor și o posibilă grevă a actorilor ar putea duce la o întârziere majoră.

(sursa: Mediafax)