Proiecția filmului „Imaculat”, prima din seria de warm-up-uri OWR#15

Scenariul semnat de Monica Stan are la bază o poveste personală și urmărește povestea Dariei, o tânără de 18 ani. Când iubitul ei toxicoman intră la închisoare, Daria e internată de părinți într-o clinică de dezintoxicare. Daria se trezește închisă într-un mediu predominant masculin, ce pare a fi plin de pericole ascunse și presiuni sexuale. În mod surprinzător inocența Dariei și loialitatea față de iubitul ei încarcerat câștigă admirația celorlalți și o salvează de avansurile bărbaților care, în schimb, îi oferă protecție. Echilibrul este însă perturbat când un pacient misterios e adus pe secție și Daria află cu brutalitate că orice tratament special vine cu un preț pe măsură.

Abordând subiecte precum dinamica de grup și abuzul, filmul se concentrează pe interacțiunea dintre pacienți și jocurile de putere ce au loc în universul claustrant al clinicii de dezintoxicare.

„Imaculat” a primit în 2021 premiul „Luigi De Laurentiis Award Lion of the Future”, precum și premiul principal al secțiunii „Giornate degli Autori Director’s Award” în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția. De asemenea, Monicăi Stan i-a fost acordat premiul special “Autrici under 40” pentru cel mai bun scenariu, o distincție oferita de „Venezia a Napoli. Il cinema esteso”. Prestigiosul „Lion of the Future” este acordat celui mai bun debut, câștigătorul fiind ales din toate secțiunile competitive ale Festivalului de Film de la Veneția. GdA Directors Award este oferit celui mai bun film din secțiunea Giornate degli Autori și a fost acordat de un juriu format din 27 de tineri cinefili, câte unul din fiecare ţară a Uniunii Europene.

Protagoniștii Ana Dumitrașcu, Vasile Pavel și Cezar Grumăzescu creează cu lejeritate și naturalețe cadre autentice alături de Rareș Andrici, Ilona Brezoianu, Bogdan Farcaș, Ionuț Niculae, Florin Hrițcu, Tiberiu Dobrică, Ninel Petrache, Dan Ursu, Ozana Oancea, Diana Dumbravă și Cristina Buburuz.

„Imaculat” este produs de Marcian Lazăr prin casa de producție Axel Film, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei. Montajul a fost realizat de Delia Oniga, iar sunetul de Filip Mureșan și Vlad Voinescu. Vioricăi Capdefier îi se datorează casting-ul, scenografia poartă semnătura Anei Gabriela Lemnaru, costumele sunt concepute de Sonia Constantinescu și Anca Miron, iar machiajul de Sandra Potamian.

Proiecția va fi completată de o discuție în prezența echipei și de un scurt insert muzical, un setlist special pregătit de Cezar Grumăzescu, unul dintre actorii principali.

Un al doilea eveniment de warm-up pentru ediția cu numărul 15 a festivalului One World România va fi găzduită tot de ARCUB pe 14 aprilie.

Abonamente pentru proiecțiile din București, din perioada festivalului (13 - 22 mai 2022) au fost deja puse în vânzare, la prețul de 175 lei. Acestea sunt disponibile pe Eventbook în număr limitat (60) și 50% din venituri vor fi donate regizorilor ucraineni. Abonamentele nu asigura accesul la warm-up, Gala de deschidere a festivalului, la concerte, petreceri sau la alte evenimente conexe organizate în cadrul ediției cu numărul 15 a festivalului ONE WORLD ROMANIA.