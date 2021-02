Săptămâna Internațională a Criticilor de Film de la Veneția / Settimana Internazionale della Critica va avea loc între 1-11 septembrie

​​​​​​​Hayaletler / Ghosts, regizat de Azra Deniz Okyay, căștigătorul Marelui Premiu al Săptămânii Internaționale a Criticilor de Film de la Veneția în 2020

Au început înscrierile pentru cea de-a 36-a ediție a Săptămânii Internaționale a Criticilor de Film de la Veneția! Competiția se concentrează exclusiv pe lungmetrajele de debut regizate de cineaști din toată lumea.

Juriul caută filme capabile să destrame vălul lăsat asupra lumii, spun organizatorii, filme care să aibă puterea de a ne transmite prezentul în moduri unice. Priviri noi, imagini noi, perspective noi.

„Fiecare dintre filmele selectate în secțiunea noastră și-a propus să fie o declarație în termeni (politici) estetici. Piese esențiale capabile să pătrundă imaginația colectivă, lăsându-și amprenta.”, spun organizatorii.

Anul acesta, termenul limită pentru depunerea filmelor este 1 iulie 2021.

Lungmetrajele selectate în competiția celei de-a 36-a Săptămâni Internaționale a Criticii de Film de la Veneția vor fi eligibile pentru Premiul publicului acestei secțiuni a Festivalului, în valoare de 5.000 euro, precum și pentru alte premii oficiale.

Cele mai recente filme care au primit acest trofeu sunt Hunting Season (2017), regizat de Natalia Garagiola, Still Recording (2018), al regizorilor Saeed Al Batal și Ghiath Ayoub, All This Victory (2019), semnat de Ahmad Ghossein și Ghosts, de Azra Deniz Okyay (2020).

În plus, filmele aflate în competiție vor fi, de asemenea, eligibile pentru trofeul Lion of the Future – Premiul Luigi De Laurentiis pentru film de debut, în valoare de 100.000 USD, ce va fi acordat celui mai bun lungmetraj de debut, din toate secțiunile Festivalului de Film de la Veneția.

A 36-a Săptămâna Internațională a Criticilor de Film de la Veneția va avea loc în perioada 1-11 septembrie 2021.