Serialul rusesc Six Empty Seats, din 2 septembrie pe TIFF Unlimited

Începând din 2 septembrie 2021, platforma de streaming TIFF Unlimited (unlimited.tiff.ro) difuzează online, în premieră în România, serialul Șase locuri goale/ Six Empty Seats/ Polet, creat și regizat de Piotr Todorovski și declarat Cel mai bun serial la festivalul Serial Killer în 2020.

Un nou episod va fi lansat în fiecare joi, de la 20:00, din 2 septembrie. Un thriller captivant despre destin și hazard, Six Empty Seats urmărește șase colegi de birou cum nu se poate mai diferiți, care pierd avionul. Dar iată că acesta se prăbușește imediat după decolare, iar cei șase sunt singurii supraviețuitori. Trauma provocată de tragedie şi hazardul supravieţuirii lor începe să-i macine. Nici unul dintre ei nu a apucat, cu adevărat, să-și trăiască viața pe care crede că o merită. Nu trece mult și cei șase pun la cale un plan periculos.

Fiecare episod este relatat dintr-o altă perspectivă, personajele fiind interpretate de actori cunoscuți în Rusia: Oksana Akinshina, Yuliya Khlynina, Nikita Efremov, Mikhail Efremov, Pavel Tabakov, Aleksandr Robak.

În 2020, serialul rusesc a fost selectat la unul dintre cele mai importante festivaluri dedicate serialelor din Europa, Seriencamp Festival (Germania), dar și în programul Content London, conferința anuală unde se definesc trendurile în materie de seriale, Rusia fiind unul dintre teritoriile cu cele mai interesante propuneri din ultimii ani.

Primul episod din Six Empty Seats a fost proiectat la TIFF 2021, în noua secțiune Va urma, dedicată seriilor. Tot pe unlimited.tiff.ro, în exclusivitate în România, pot fi vizionate filme proiectate recent la TIFF: The Whaler Boy (câștigătorul Trofeului Transilvania), Marygoround (Competiție), Aviva (disponibil până pe 1 septembrie), Los inocentes/ Blameless și Lobster Soup (Focus Spania), alături de unul dintre hiturile ediției de anul trecut, The Heist of the Century.