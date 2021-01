Serialul "Sex & the City" revine. Cât câștigă actrițele pentru noua producție

Serialul "Sex & the City" revine cu o nouă producție, intitulată "And Just Like That...", Acesta va avea 10 episoade și va fi realizat de platforma de streamming HBO Max. Trei dintre actrițele care dețin rolurile principale vor fi plătite cu câte un milion de dolari pe episod, scrie revista Variety.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon şi Kristin Davis sunt și producătorii executivi ai serialului.

Deși onorariile par exorbitante, acestea au devenit deja regulă. Și alți artiști celebri, precum Nicole Kidman, Jeff Bridges, Patrick Stewart, Reese Witherspoon şi Kerry Washington, au primit sume uriașe în filme realizate de Netflix sau Hulu.

Noua producție va prezenta viața din New York a celor trei personaje Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) şi Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) după vârsta de 50 de ani. Episoadele durează câte 30 de minute, iar filmările vor începe în această vară.

Cea de-a patra actriță din rolul principal, Kim Catrall (Samantha Jones), nu va juca în noua serie.

"Sex and the City" a fost creat de Darren Star, după romanul lui Candace Bushnell, din 1997. Serialul a fost lansat în 1998 pe HBO şi a fost difuzat timp de şase sezoane, până în 2004. Producția a influențat alte două scenarii de la Hollywood. Lungmetrajul cu același nume din 2008, care a avut un buget de 65 de milioane de dolari și încasări de 418 milioane de dolari, și continuarea sa, cu încasări de 290 de milioane de dolari.