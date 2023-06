Spectatorii s-au întors în cinematografele din România

Datele Centrului Naţional al Cinematografiei, analizate de Cushman & Wakefiled Echinox, arată că, din punct de vedere al încasărilor totale, operatorii de cinematografe au raportat o creştere de 2,5 ori faţă de 2021, respectiv 246,2 milioane de lei (circa 50 milioane de euro), însă cu 7% mai puţin comparativ cu 2019, când a fost înregistrat un nivel record de 265 milioane de lei (aproximativ 56 milioane euro). De menţionat că, în perioada analizată, preţul mediu al unui bilet a crescut cu 9%, de la 20 de lei în 2019, la 21,9 lei în 2022.



Cifrele includ atât cinematografele cu un singur ecran, cât şi cele cu mai multe ecrane, cele din urmă reprezentând peste 96% din încasări şi numărul de spectatori.



Frecvenţa vizitelor pe cap de locuitor a înregistrat, de asemenea, un avans semnificativ în 2022 faţă de 2021, respectiv 0,59 vs 0,24, însă sub 0,68 raportat la 2019.



Cele mai mari pieţe cinematografice din România sunt Bucureşti (3.547.733 de spectatori, anul trecut), Cluj-Napoca (715.695), Constanţa (613.048) şi Timişoara (691.656), care concentrează aproape jumătate (49,6%) din cerere.



"Evoluţia industriei cinematografice din 2022 arată faptul că centrele comerciale şi-au reluat locul important pe care îl aveau în preferinţele românilor de a-şi petrece timpul liber. Peste 96% dintre sălile de cinematograf din România se regăsesc în cadrul mall-urilor, iar investiţiile în noi proiecte care urmează să fie dezvoltate în următorii ani vor contribui în continuare la extinderea infrastructurii cinematografice", a precizat Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency, Cushman & Wakefield Echinox.



La finalul anului trecut, 32 dintre cele 41 de judeţe din România aveau cel puţin un cinematograf multiplex, numărul mediu de săli de proiecţie fiind de 13,25.



Cushman & Wakefield Echinox, afiliatul exclusiv al Cushman & Wakefield în România, este o companie de consultanţă imobiliară şi cuprinde o echipă de peste 80 de profesionişti şi colaboratori, ce oferă o gamă completă de servicii investitorilor, dezvoltatorilor, proprietarilor şi chiriaşilor.



Cushman & Wakefield, unul dintre liderii globali în domeniul serviciilor imobiliare comerciale, cu 52.000 de angajaţi în peste 60 de ţări, ajută chiriaşii, proprietarii şi investitorii în optimizarea valorii activelor. Cu venituri de 10,2 miliarde de dolari, serviciile principale ale companiei sunt: consultanţă în gestionarea activelor şi investiţiilor, pieţe de capital, închirieri, administrarea proprietăţilor, reprezentarea chiriaşilor, servicii de proiect şi evaluare.