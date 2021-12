„The Lord of the Rings”, una dintre cele mai de succes trilogii din toate timpurile, în decembrie la Warner TV

„The Lord of the Rings”, una dintre cele mai premiate și de succes trilogii din toate timpurile, va fi difuzată în luna decembrie la Warner TV.

Lungmetrajele care alcătuiesc trilogia au fost regizate de Peter Jackson, pe baza cărților scrise de J. R. R. Tolkien.

Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom și Viggo Mortensen sunt capetele de afiș ale producțiilor Noua Zeelandă - Statele Unite care, împreună, au generat încasări de aproximativ 3 miliarde de dolari la nivel global.

Acțiunea este plasată în fictivul Pământ de Mijloc, iar filmele îl au în centru pe hobbitul Frodo care moștenește Inelul Unic, instrument al puterii absolute, și, împreună cu opt aliați, încearcă să îl distrugă pentru a se asigura că astfel îl distruge pe creatorul lui, lordul Sauron din Modor.

Din distribuția celor trei filme fac parte Liv Tyler, Sean Astin, Cate Blanchett, John Rhys-Davies, Christopher Lee, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Hugo Weaving, Andy Serkis și Sean Bean.

Duminică, 12 decembrie, de la ora 18:00, va putea fi vizionat „The Lord of the Rings: Fellowship of the Ring/ Stăpânul Inelelor: Frăția Inelului” (2001).

Porniți în căutarea inelului, Frodo și frăția alcătuită din hobbiți, oameni, un vrăjitor și un elf au un singur obiectiv: să ducă inelul la Muntele de Foc și să îl distrugă pentru totdeauna. Ei trebuie să se confrunte cu forțele lui Sauron, dar și cu influența pe care o are inelul.

Lungmetrajul va putea fi vizionat și pe 15 decembrie, de la ora 22:10, și pe 18 decembrie, de la ora 12:15.

„Frăția Inelului” a fost recompensat cu patru premii Oscar – pentru imagine, machiaj, muzică originală și efecte vizuale – din 13 nominalizări, și, între altele, cu patru trofee BAFTA și unul din partea Sindicatului actorilor americani (Ian McKellen).

Filmul cu buget de 93 de milioane de dolari a generat încasări de 897,7 milioane de dolari la nivel global.

„The Lord of the Rings: The Two Towers/ Stăpânul Inelelor: Cele două turnuri” (2002) va fi difuzat pe 19 decembrie, începând cu ora 18:00.

În timp ce Frodo și Sam se apropie de Mordor, cu ajutorul înșelătorului Gollum, frăția deja divizată se opune noului aliat al lui Sauron, vrăjitorul Saruman, și hoardelor din fortăreața Isengard.

Acest al doilea film din serie va putea fi urmărit și pe 22 decembrie, de la ora 22:10, și în ziua de Crăciun, de la ora 12:30.

„Cele două turnuri” a fost recompensat cu două premii Oscar - sunet și efecte vizuale - din șase nominalizări, dar și cu trei trofee BAFTA, între altele.

A avut un buget de producție de 94 de milioane de dolari și încasări, la nivel global, de 947,5 milioane de dolari.

„The Lord of the Rings: The Return of the King/ Stăpânul Inelelor: Întoarcerea Regelui” (2003) este programat pentru 26 decembrie, de la ora 18:00.

Gandalf și Argon, parte din frăție, conduc Armata Oamenilor împotriva armatei lui Sauron, într-o bătălie epică, pentru a abate atenția de la Frodo și Sam care se apropie de Muntele Doom cu Inelul Unic.

Filmul va fi difuzat în reluare pe 29 decembrie, de la ora 22:10, și pe 1 ianuarie, de la ora 12:30.

„Întoarcerea regelui” este filmul din trilogie cu cele mai multe trofee Oscar câștigate - 11 - inclusiv la categoriile „cel mai bun film”, „cel mai bun regizor” și „cel mai bun scenariu adaptat” (Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson). Acestora li se adaugă, între altele, cinci trofee BAFTA, unul din partea Sindicatului actorilor americani, unul din partea a Sindicatului regizorilor americani și patru Globuri de Aur.

Lungmetrajul, cu buget de 94 de milioane de dolari și încasări la nivel global de 1,14 miliarde de dolari, a fost desemnat „filmul anului” de American Film Institute.