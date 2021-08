The Magnitude of All Things, o explorare emoționantă a schimbărilor climatice, deschide cea de-a 6-a ediție Alpin Film Festival

ALPIN FILM FESTIVAL (AFF) - unicul eveniment cinematografic din România dedicat culturii și educației montane, revine în perioada 7-12 septembrie cu o serie de proiecții, expoziții și competiții sportive organizate la Brașov, Predeal și Râșnov. Documentarul The Magnitude of All Things, realizat de multipremiata regizoare canadiană Jennifer Abbott, va deschide cea de-a 6-a ediție a festivalului cu o proiecție specială programată marți, pe 7 septembrie, de la ora 20:00. Un semnal de alarmă privind efectele devastatoare ale schimbărilor climatice, filmul va rula pe marele ecran, la Centrul Cultural Reduta din Brașov. Întreaga ediție din acest an a festivalului va face parte din Forumul Orașelor Verzi – lista celor mai importante evenimente dedicate sustenabilității de mediu din România.

Planeta arde, iar speranța nu ne va salva viețile. Fiecare dintre poveștile culese de regizoarea Jennifer Abbott din întreaga lume reprezintă viziuni personale și foarte actuale asupra acestui fenomen. Pornind de la durerea generată de dispariția surorii ei, după o luptă îndelungată cu o boală necruțătoare, cineasta creează o paralelă între suferința experimentată la nivel personal și starea de agonie în care se află astăzi planeta. Într-o manieră captivantă, documentarul The Magnitude of All Things încearcă să transmită omenirii un singur mesaj: este nevoie să acționăm la nivel colectiv pentru a stopa efectele devastatoare ale schimbărilor climatice.

Prezentat în 2020 la Vancouver International Film Festival, unde criticii l-au comparat cu An Inconvenient Truth (r. Davis Guggenheim) - documentarul dublu laureat la Oscaruri în 2007, The Magnitude of All Things explorează dimensiunea emoțională a crizei climatice, vizitând câteva dintre cele mai afectate zone de pe Glob. Acolo, schimbările climatice nu reprezintă o proiecție asupra viitorului îndepărtat, ci o realitate actuală și foarte agresivă, care inundă case, otrăvește cursurile de apă, incendiază păduri și distruge comunități.

Proiecția documentarului regizat de Jennifer Abbott la Gala de deschidere a celei de-a 6-a ediții Alpin Film Festival nu reprezintă o alegere întâmplătoare. Anul acesta, evenimentul va face parte din Forumul Orașelor Vezi, seria de conferințe și acțiuni pe teme de mediu, organizate în luna septembrie la Brașov. Astfel, întreg programul festivalului își propune să atragă atenția asupra nevoilor urgente privind protejarea mediului și stoparea schimbărilor climatice.

Ca în fiecare an, la Alpin Film Festival cinefilii vor avea ocazia să urmărească zilnic, cu intrare liberă, cele mai bune titluri internaționale lansate în ultimul an și cele mai noi producții românești, ale căror proiecții vor fi găzduite de Cinema Astra, Centrul Cultural Reduta, Cinemateca Patria, Piața Brassai, Bastionul Țesătorilor, Piața Sfântul Ion și Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov. Cele mai apreciate filme despre munte ale anului vor fi premiate pe 11 septembrie, la Ceremonia de închidere AFF.6.

Spectatorii îndrăgostiți de munte sunt încurajați, la această ediție, să participe la un concurs de fotografie și film dedicat lor. Partenerii de la Zuzu Fit, sponsori oficiali în acest an, vor premia în seara ceremoniei cele mai bune imagini înscrise în competiția MUNTELE. ACASĂ.