Seri de toamnă cu hohote de râs: Top 10 seriale de comedie care îți vor aduce zâmbetul pe buze

Am pregătit o listă cu 10 dintre cele mai urmărite seriale de comedie și unde le poți viziona.

1. Friends (1994-2004)

Este imposibil să vorbim despre seriale de comedie fără să menționăm Friends. Acest sitcom clasic urmărește viețile a șase prieteni - Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey și Phoebe - care trăiesc în New York. Fiecare episod este plin de momente amuzante, replici memorabile și situații de viață care îți vor aduce zâmbetul pe buze. Cu o popularitate uriașă chiar și după două decenii de la încheierea sa, Friends este o alegere perfectă pentru o seară relaxantă..

Unde poate fi urmărit: Netflix, HBO Max

2. The Office (US) (2005-2013)

The Office (US) este un mockumentary despre viața de zi cu zi a angajaților unei companii de hârtie din Scranton, Pennsylvania. Personajele carismatice, precum Michael Scott (Steve Carell), Dwight Schrute (Rainn Wilson) și Jim Halpert (John Krasinski), aduc o combinație perfectă de umor subtil, momente absurde și situații extrem de amuzante. Dincolo de comedie, The Office reușește să fie și emoționant, făcându-l unul dintre cele mai iubite seriale de gen.

Unde poate fi urmărit: Netflix, Peacock

3. Brooklyn Nine-Nine (2013-2021)

Acest serial polițist de comedie urmărește echipa de detectivi dintr-un district fictiv din New York. Cu personaje memorabile precum Jake Peralta (Andy Samberg), căpitanul Holt (Andre Braugher) și Rosa Diaz (Stephanie Beatriz), Brooklyn Nine-Nine combină acțiunea și umorul într-un mod spectaculos. Serialul este cunoscut pentru umorul său rapid, dialogurile amuzante și modul în care abordează teme serioase cu o ușurință deosebită..

Unde poate fi urmărit: Netflix, Hulu

4. Parks and Recreation (2009-2020)

Cu un format similar celui din The Office, Parks and Recreation este o comedie despre angajații Departamentului de Parcuri și Recreere din orașul fictiv Pawnee, Indiana. Amy Poehler o interpretează pe Leslie Knope, o funcționară publică entuziastă, cu visuri mari și mult umor. Serialul excelează prin personajele sale adorabile, poveștile pline de optimism și replicile care vor stârni râsete chiar și după ce îl vizionezi pentru a doua oară.

Unde poate fi urmărit: Peacock, Amazon Prime Video

5. Schitt's Creek (2015-2020)

Schitt's Creek a câștigat rapid inimile fanilor comediei datorită personajelor sale excentrice și poveștii sale unice. Serialul urmărește o familie bogată care își pierde averea și este forțată să trăiască într-un mic oraș pe care îl deținuseră cândva doar ca o glumă. Cu actori precum Eugene Levy, Catherine O'Hara și Dan Levy, Schitt's Creek te va face să râzi și să plângi în același timp..

Unde poate fi urmărit: Netflix

6. How I Met Your Mother (2005-2014)

Acest sitcom popular ne spune povestea lui Ted Mosby (Josh Radnor) și a drumului său lung și plin de peripeții către întâlnirea cu viitoarea lui soție. Alături de prietenii săi, Barney (Neil Patrick Harris), Lily (Alyson Hannigan), Marshall (Jason Segel) și Robin (Cobie Smulders), Ted trece prin numeroase aventuri comice și emoționale. How I Met Your Mother oferă un amestec perfect de umor și nostalgie, având numeroase momente care îți vor rămâne în minte.

Unde poate fi urmărit: Disney+, Amazon Prime Video

7. Modern Family (2009-2020)

Acest mockumentary urmărește trei familii legate între ele prin legături de sânge și căsătorie, fiecare cu propriile sale dinamici și provocări. Modern Family a cucerit publicul prin umorul său universal, personajele diverse și relațiile reale pe care le prezintă. Fiecare episod te va face să râzi cu poftă, dar și să reflectezi la aspecte profunde ale vieții de familie.

Unde poate fi urmărit: Disney+, Hulu

8. The Big Bang Theory (2007-2019)

The Big Bang Theory a fost un fenomen cultural care a atras atât fanii comediei, cât și cei ai științei. Serialul urmărește viețile a patru oameni de știință ciudați și relația lor cu vecina lor, Penny (Kaley Cuoco). Personajele, în special Sheldon Cooper (Jim Parsons), au devenit adevărate icoane ale culturii pop, iar umorul lor bazat pe știință, geek culture și relații sociale stângace asigură râsete constante.

Unde poate fi urmărit: HBO Max, Amazon Prime Video

9. Arrested Development (2003-2019)

Arrested Development este o comedie inteligentă care urmărește familia Bluth, o familie disfuncțională și absurdă, aflată în centrul unui imperiu financiar în declin. Umorul său absurd și povestirea ingenioasă l-au făcut un favorit cult printre fanii de comedie. Jason Bateman, Michael Cera și Will Arnett sunt doar câțiva dintre actorii care aduc la viață această poveste hilară și nebună.

Unde poate fi urmărit: Netflix

10. Ted Lasso (2020-prezent)

Unul dintre cele mai recente seriale de comedie care a câștigat rapid inimile spectatorilor, Ted Lasso îl are în centrul său pe un antrenor de fotbal american (Jason Sudeikis) care este angajat să conducă o echipă de fotbal din Anglia, deși nu are nicio experiență în acest sport. Serialul combină comedia cu bunătatea și optimismul debordant al personajului principal, Ted Lasso, reușind să aducă zâmbete pe buzele celor care îl urmăresc și să transmită mesaje pozitive despre viață și relații.