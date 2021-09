Trei filme româneşti prezente la Festivalul Internaţional de Film Febiofest, Praga, 2021

Filmele românești Campania în regia lui Marian Crișan, Neidentificat, în regia lui Bogdan George Apetri și Câmp de maci în regia lui Eugen Jebeleanu, vor fi prezente în cinematografele din Republica Cehă la cea de-a XXVIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Febiofest (17 septembrie - 9 octombrie 2021), cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Praga.

Campania

Regia: Marian Crișan

În centrul filmului se află Mocanu, un politician în plină campanie pentru un loc în Parlamentul European, care rămane blocat la Salonta. El este găzduit de Viorel, un cetăţean obişnuit, tractorist de meserie, iar politicianul îşi va continua campania electorală din casa acestuia, punând la cale un plan cameleonic.

Distribuţia este alcătuită din Ion Sapdaru, Ovidiu Crişan, Maria Junghietu, Sorin Cociş, Ion Ruşcuţ, George Dometi, Petre Ghimbaşan, Eugen Ţugulea şi Ioana Chiţu.

Scenariul este semnat de Marian Crişan şi Gabriel Andronache, imaginea de Oleg Mutu, scenografia Simona Pădureţu, costumele Anca Miron şi Sonia Constantinescu, montajul de Tudor Pojoni, iar producătorii filmului sunt Marian Crişan şi Anca Puiu.

Proiecții:

22 septembrie - Cinema City Slavonic House (Praga) - 14:30

23 septembrie - Cinema City Slavonic Housae (Praga) - 13:30

24 septembrie - Cinema City Slavonic House (Praga) - 20:00

Neidentificat

Regia: Bogdan George Apetri

”Neidentificat/Unidentified” este un film care ”combina si reinterpreteaza diverse arhetipuri cinematografice populare si de succes: filmul politist si detectiv, filmul de actiune, filmul noir si cel care are drept protagonist un anti-erou. In acelasi timp, povestea centrala se desfasoara intr-un amplasament unic si specific: lumea unui orasel din Romania. La aceasta se adauga o actiune intensa si cateodata frenetica. O poveste despre peisajul interior al mintii si sufletului uman, un film despre alegeri definitorii care pornesc de la dorinte ascunse si conflicte interne. Filmul vorbeste despre echilibrul privat existent in fiecare dintre noi, un echilibru cu mult mai putin stabil decat ne imaginam cu totii”.

Din distributia filmului fac parte actorii Bogdan Farcas, Dragos Dumitru, Vasile Muraru, Ana Popescu, Olimpia Malai, Kira Hagi, Ion Bechet, Andrei Aradits, Emanuel Parvu.

Proiecții:

19 septembrie - Cinema City Slavonic House (Praga) - 18:30

20 septembrie - Cinema City Slavonic House (Praga) - 16:30

21 septembrie - Cinema City Slavonic House (Praga) - 21:15

21 septembrie - Kino Kotva (Ceske Budejovice) - 18:00

25 septembrie -Kino Varšava (Liberec) - 20:00

30 septembrie - Městské kino (Beroun) - 20:30

3 octombrie -Male kino (Zlin) - 18:00

Câmp de maci

Regia: Eugen Jebeleanu

Realizat după un scenariu de Ioana Moraru, filmul prezintă o zi din viaţa lui Cristi (Conrad Mericoffer), un tânăr jandarm din Bucureşti. În timpul unei vizite scurte a lui Hadi (Radouan Leflahi), bărbatul cu care are o relaţie la distanţă, Cristi şi colegii lui participă la o intervenţie într-un cinematograf din centru, unde o serie de protestatari sabotează proiecţia unui film LGBTQ+. În mijlocul scandalului din cinema, o relaţie pasageră din trecut cu un alt bărbat revine în prezent, ameninţându-i stabilitatea profesională şi personală.

Din distribuţie mai fac parte Alexandru Potocean, Cendana Trifan, Ionuţ Niculae, Alex Călin, Rolando Matsangos şi George Piştereanu. Filmul este produs de Velvet Moraru, imaginea este semnată de Marius Panduru, montajul de Cătălin Cristuţiu, sunetul de Alex Dragomir, iar scenografia şi costumele de Velica Panduru.

Drama "Câmp de maci", debutul în cinematografie al regizorului Eugen Jebeleanu, a fost prezentată în premieră mondială la cea de-a 24-a ediţie a Festivalului Internaţional Tallinn Black Nights (PÖFF). Filmul are în palmares cinci premii internaţionale, două dintre acestea fiind acordate pentru cea mai bună interpretare actorului Conrad Mericoffer (la Festivalul Internaţional de Film Gijón şi Festivalul Internaţional de Film de la Torino).

Proiecții:

22 septembrie - Cinema City Slavonic House (Praga) - 19:00

23 septembrie - Cinema City Slavonic House (Praga) - 21:00

24 septembrie -Kino Pilotů (Praga) - 19:00

Festivalul Internaţional de Film FEBIOFEST a fost fondat în anul 1993 de către compania independentă de film şi televiziune FEBIO Fera Feniče. Organizat iniţial cu buget minim pentru iubitorii adevăraţi ai marelui şi micului ecran, FEBIOFEST s-a transformat în timp într-unul dintre cele mai mari festivaluri internaţionale de film din Cehia, care îşi păstrează încă scopul şi deviza: TOTUL PENTRU PUBLIC!

În ultimii ani, şi-au reprezentat personal filmele în cadrul festivalului FEBIOFEST artişti renumiţi cum ar fi: Nanni Moretti, Geraldine Chaplin, Peter Weir, Olivier Assayas, Richard Lester, Roman Polanski, Volker Schlöndorff, Bruno Dumont, István Szabó, Tsai Ming-Liang, Tom Tykwer, Hal Hartley, Andrej Končalovskij, Armin Mueller Stahl, Nikita Michalkov, Carlos Saura, Bruno Ganz sau Claudia Cardinale.

Festivalul Internațional de Film Febiofest prezintă anual cele mai bune filme de la festivaluri prestigioase de profil - inclusiv filmele câștigătoare la Berlin, Cannes, Veneția, Toronto, San Sebastian și la alte festivaluri de talie mondială, dar și câteva filme nominalizate la Oscar. În 2021, cinefilii vor putea viziona producțiile cinematografice selecționate în cinematografele din Praga (17-24 septembrie) precum și în alte orașe din Republica Cehă (20 septembrie - 9 octombrie).