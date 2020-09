Zile și nopți fierbinți la Venezia

Secvență din filmul Salvatore: Il calzolaio dei sogni / Salvatore: Pantofarul viselor, un documentar fascinant despre Salvatore Ferragamo Vezi galeria foto

Venezia 2020: Pedro Almodóvar, Tilda Swinton, Casa Salvatore Ferragamo și Greta Thunberg, invitați ai marelui festival

Primul festival de film major organizat de la declanşarea pandemiei cu noul coronavirus, Mostra del Cinema di Venezia se desfășoară zilele acestea mai discret decât alte dăți, dar în continuare în atenția întregii lumi. Personalități și filme-eveniment continuă să fie prezentate pe covorul roșu, chiar dacă mai puține față de anii trecuți, unii actori şi regizori arătându-și filmele de la distanţă, prin sisteme de videoconferinţă. Marele public nu și-a putut face simțită prezența anul acesta, din cauza distanțării sociale impuse de măsurile contra pandemiei. Actorii şi regizorii care participă fizic la festival nu intră, astfel, în contact cu spectatorii amatori de autografe şi de fotografii, pentru că organizatorii au ridicat un „zid" care separă covorul roşu de strada principală. De asemenea, obişnuitele petreceri organizate cu ocazia deschiderii şi respectiv închiderii festivalului au fost anulate.

Deschiderea festivalului a aparținut lungmetrajului Lacci. Alte filmele cu premiera la Veneția sunt Pieces of a Woman, al regizorului maghiar Kornel Mundruczo și The World to Come, al regizoarei independente norvegiano-americane Mona Fastvold.

Ceremonia de deschidere a festivalului a fost prezentată de Anna Foglietta, câștigătoarea unui Premiu David di Donatello pentru cea mai bună actriţă, cunoscută publicului pentru rolurile sale din Confusi e felici, Perfetti sconosciuti și Un giorno all'improvviso.

Elena Almansi în Molecole, filmul regizorului italian Andrea Segre

Documentarul Molecole, al regizorului italian Andrea Segre, care vorbește despre Veneţia în perioada de izolare şi carantinare cauzate de noul coronavirus a rulat chiar înainte de deschiderea oficială a festivalului, în data de 1 septembrie, Mostra del Cinema di Venezia având loc în perioada 2-12 septembrie. Omagiu adus lagunei, mai frumoasă parcă în timpul izolării, filmul semnat de Andrea Segre este, mai presus de toate, un act de dragoste al regizorului pentru tatăl său.

Frances McDormand

63 de filme fac parte din programul oficial al festivalului anul acesta, dintre care 18 se află în cursa pentru Leul de Aur, 21 vor fi prezentate în afara competiţiei şi 19 vor rula în cadrul secţiunii Orizzonti.

Una dintre producțiile candidate la Leul de Aur, Nomadland, regizată de Chloe Zhao, este considerată deja un concurent important şi pentru Oscarurile de anul viitor. Filmul o are în centru pe eroina interpretată de Frances McDormand, o femeie care pierde totul în Marea Recesiune şi porneşte într-o călătorie în Vestul Sălbatic.

Creațiile lui Ferragamo au lăsat o amprentă permanentă asupra industriei de la Hollywood

Salvatore Ferragamo, Il calzolaio dei sogni, la Veneția

Filmul care spune epopeea del calzolaio dei sogni / pantofarului viselor - Salvatore Ferragamo, italianul care a lăsat o amprentă permanentă asupra industriei de la Hollywood, deopotrivă curtat de vedete și autor al unor creații atemporale – documentarul Salvatore: Il calzolaio dei sogni a rulat în avanpremieră duminică, 6 septembrie, în cadrul Festivalului de film de la Venezia, în afara competiției. Această frumoasă poveste cinematografică este totodată o amplă fotografie de familie.

Regizat de Luca Guadagnino, filmul are la bază autobiografia fascinantă, scrisă uneori cu o anume candoare, a celui care a fost Salvatore Ferragamo, pantofarul viselor. „Priviți dincolo de povestea băiatului desculț și incult, care a devenit un creator de pantofi celebru, vă rog. Căutați mai bine plăcerea pe care o veți avea atunci când pășiți ușor”, este scris în prefața cărții despre Ferragamo, a cărui excentricitate trebuie să-l fi vrăjit pe Guadagnino.

Secvență din filmul Salvatore: Il calzolaio dei sogni / Salvatore: Pantofarul viselor, un documentar fascinant despre Salvatore Ferragamo

Proiectul acestui film a început acum trei ani, în 2017. „Este o onoare pentru mine și pentru întreaga noastră familie”, spune Ferruccio Ferragamo, fiul lui Salvatore și actualul președinte al casei Ferragamo, „ca un regizor precum Guadagnino să devină pasionat de istoria familiei noastre, transformând-o într-o poveste pentru marele ecran.” Pentru că viața acestui mare artist, un mare talent deopotrivă creativ, cât și antreprenorial, a fost atât de intensă, curajoasă, plină de inventivitate și de inovație, ar fi fost imposibil ca un regizor precum Guadagnino, cu o sensibilitate puternică, dar delicată, să nu fie interesat de ea.

Imagine din filmul Mandibule, în regia lui Quentin Dupiex

Mandibules

Multe dintre filmele prezentate anul acesta la Mostra del Cinema di Venezia au fost realizate în contextul pandemiei și al izolării. Astfel de producții vor putea fi vizionate și mai târziu, după ce festivalul se va fi încheiat. Printre acestea, Sportin 'Life, documentarul lui Abel Ferrara, prezentat în afara competiției și avându-l în distribuție pe vechiul și fidelul colaborator al regizorului newyorkez, actorul Willem Dafoe. Filmul începe cu experiența proiecției celui mai recent film al lui Ferrara, Siberia, la Festivalul de Film de la Berlin de anul acesta și se încheie cu carantina.

Tot în afara competiției, Mandibulele lui Quentin Dupiex, cu Adèle Exarchopoulos, garantează spectatorilor aceleași emoții (și uimire) experimentate deja cu Deerskin (Le daim), al aceluiași regizor: atunci când doi prieteni, oarecum simpli, găsesc o muscă uriașă prinsă în portbagajul unei mașini, decid să o antreneze pentru a face mulți bani cu ea.

Regizorul Merawi Gerima, pe platourile de filmare ale debutului său în cinema, Residue

Residue în Secțiunea Giornate degli autori / Zilele autorilor

Programat pentru a rula în cadrul secțiunii Giornate degli autori, Residue, filmul de debut al lui Merawi Gerima, este totodată rezultatul unei întreprinderi colective, și povestește despre gentrificarea cartierului Washington în care a crescut autorul - un proces de renovare și revigorare a cartierelor urbane mai deteriorate, prin intermediul afluxului de rezidenți mai bogați, procedeu gândit să atragă o creștere a valorii proprietăților, dar strămutând totodată familiile cu venituri mici și micile întreprinderi.

Residue vorbește într-un mod foarte personal și despre pierderea prietenilor din copilărie ai actualului regizor Merawi Gerima: unii în închisoare, alții dispăruți, pur și simplu.

Leonardo DiCaprio și Greta Thunberg, în noiembrie 2019

Greta Thunberg, la Festivalul de Film de la Veneția: „Mișcarea continuă, în ciuda Covid”

Nu este Greta Garbo, nu este Ingrid Bergman sau Anita Ekberg. Totuși, Greta Thunberg a fost vedeta suedeză care marchează calendarul evenimentelor din data de 4 septembrie, la Festivalul de Film de la Veneția de anul acesta, grație documentarului realizat de Nathan Grossman, I am Greta / Greta, prezentat în afara concursului. Tânăra activistă suedeză în vârstă de 17 ani este o vedetă în ciuda faptului că nu își dorește asta, ea însăși fiind prima care a subliniat, în discursul său susținut la ONU, în 23 septembrie 2019: „Totul este greșit. Nu ar trebui să fiu aici sus. Ar fi trebuit să mă întorc la școală, de cealaltă parte a Oceanului. Însă voi, cu toții, veniți către noi, tinerii, pentru speranță”, a fost mea culpa ei.

Anul acesta, Greta s-a întors la cursuri și, de fapt, a apărut la Festival în data de 4 septembrie doar la ora prânzului, în timpul pauzei de la ore, conectată virtual prin intermediul platformei online Zoom. Adolescenta suedeză, cunoscută la nivel mondial pentru mișcarea ecologistă pe care a înființat-o, Fridays for Futures, a amintit tuturor faptul că „în ciuda urgenței Covid, criza climatică nu poate aștepta”.

Documentarul Greta, prezentat în afara competiției la Venezia, o prezintă pe tânără atât ca activistă, cât și ca adolescentă. „Găsirea unui echilibru între Greta – cu viața ei publică și Greta – în viața ei privată a fost scopul filmului. Cu siguranță aceasta a fost cea mai dificilă provocare”, a spus regizorul Nathan Grossman.

Tilda Swinton în scurtmetrajul The Human Voice, prima producție în limba engleză a lui Pedro Almodóvar

The Human Voice: Tilda Swinton și Pedro Almodóvar s-au întâlnit în recitirea unui monolog-cult

De o parte, o femeie singură în apartamentul ei, împreună cu câinele său, așteaptă un telefon de la fostul ei iubit. Dispărut din viața ei, lăsând în urmă niște haine și prea multe amintiri. De altă parte, cineva, în spatele camerei, o observă, continuând astfel să investigheze universul feminin în cel mai sublim mod. În The Human Voice, a cărui lansare a fost poate cel mai așteptat eveniment al zilei de 3 septembrie la Festivalul de Film de la Veneția de anul acesta, Pedro Almodóvar descrie ultima conversație telefonică dintre personajul principal, interpretat de Tilda Swinton, și iubitul ei.

„Trebuie să le spuneți oamenilor să revină la cinema”, au spus în conferința de presă susținută la Veneția Tilda Swinton și Pedro Almodóvar. Considerându-se responsabil pentru supraviețuirea cinematografelor, regizorul spaniol spune: „Izolarea ne-a arătat foarte multe lucruri. Am văzut cât de mult depindem de ficțiune pentru a ne umple timpul. De experiențele scrise de altcineva, interpretate de altcineva, într-un film sau în teatru, și chiar într-un ziar. Cultura este necesară, iar revenirea în sala de cinema este antidotul. Este plecarea într-o aventură. Să intrii și să stai într-un spațiu întunecat, pe care îl împărtășești cu alte persoane pe care nu le cunoști... Grecii vorbesc despre catharsis - te trezești plângând sau bucurându-te alături de alți oameni, iar asta devine un eveniment care contează în viețile noastre. Cinematograful este important nu numai pentru spectatori, ci și pentru cineaști, pentru că, în ciuda incertitudinilor, a temerilor, în fața marelui ecran pot fi redescoperite unele lucruri.”

Invitați ai festivalului pentru a-și lansa aici scurtmetrajul The Human Voice, Swinton și Almodóvar au vorbit despre filmările pentru această producție, realizate în perioada izolării, în Spania.

Pedro Almodóvar

Primul film al lui Almodóvar jucat în limba engleză, The Human Voice este, în același timp, prima colaborare dintre regizorul spaniol și Tilda Swinton. „Am simtit o conexiune specială cu ea și sper să lucrăm din nou împreună”, spune Almodóvar. „Înainte de toate, însă, avem nevoie de un scenariu.”

Tilda Swinton a povestit, în cadrul conferinței de presă, cum un prieten al său, călugăr în Scoția, s-a rugat pentru ca ea să colaboreze cu regizorul spaniol: „Pare ridicol, pentru că nu sunt o actriță spaniolă, nu vorbesc spaniola. Eu și Pedro folosim însă același limbaj cinematic.”

Inspirat în mod liber din piesa de teatru omonimă, semnată de Jean Cocteau, scurtmetrajul The Human Voice este o viziune personală, „barocă”, așa cum o definește chiar regizorul, plină de culoare, de detalii și de idei, cele pe care autorul minunatelor filme Dolor y Gloria / Durere și glorie și Todo sobre mi madre / Totul despre mama mea le purta cu el de ceva vreme și care îi serviseră deja sub forma unor combinații și stimuli în două dintre filmele sale, La ley del deseo /Legea dorinței și Mujeres al borde de un ataque de nervios / Femei în pragul unei crize de nervi. Un film, însă, în care cuvântul cheie nu este doar abandonul, singurătatea, ci nevoia de a o depăși și de a o combate, chiar dacă într-un mod răzbunător.

Leul de Aur, prestigiosul premiu al Festivalului de la Veneția

Festivalul de Film de la Veneția continuă până în data de 12 septembrie, aducând în aceste momente fragile o doză de frumusețe, claritate și de evadare din cotdianul știrilor grele despre pandemie, care țin prima pagină a publicațiilor mondiale. Ochii întregii industrii cinematografice din toate cele patru colțuri ale lumii, și ai spectatorilor de pretutindeni sunt ațintiți asupra sa.