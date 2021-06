Finaliștii Concursului de Scenarii Write a Screenplay for… Generation Z 0

Au fost anunțați cei șase finaliști ai Concursului de scenarii Write a screenplay for… care anul acesta a avut-o ca ambasador pe actrița Kira Hagi. Prezentă la deschiderea American Independent Film Festival, aceasta a anunțat proiectele selectate din cele peste 130 de creații înscrise în concursul organizat de Asociația Cinemascop cu sprijinul HBO Europe.

Dacă primele ediții le-au fost dedicate actorilor Sebastian Stan, Anamaria Marinca și Vlad Ivanov, anul acesta concurenților li s-a cerut să scrie un scenariu pentru Generația Z, lungmetraj sau miniserie TV.

Peste 130 de proiecte au fost înscrise în cadrul concursului, iar dintre ele, 80 de proiecte au fost scenarii pentru film de lungmetraj, 51 de mini-serie TV și 5 proiecte au fost înscrise pentru ambele categorii.

Un juriu format din echipa HBO, regizorul Cristian Mungiu și scenaristul Alexandru Baciu au analizat toate proiectele înscrise în cadrul concursului și au ales proiectele finaliste:

Pentru lungmetraj:

Timp de expunere limitat – Maria Orban

Planeta Jupiter la opoziție – Maria Țane

Miniserie TV:

Silvia’s Room – Rolando Matsangos

Individual Compus – Simona Sava

Eu cu tine contra restului – Doru Vătavului

Alive in Bucharest – Sergio și Oliver Zaciu

Pe durata verii, finaliștii vor beneficia de consilierea scenaristului Alex Baciu și a Ioaninei Pavel, TV producer, HBO Europe, și vor lucra la dezvoltarea proiectelor de mini-serie TV sau film. La capătul acestui proces, proiectele câștigătoare vor fi alese de același juriu, căruia I se va alătura și Kira Hagi în calitate de ambasador a ediției de anul acesta. Câștigătorii vor fi anunțați public în această toamnă. Scenariștii proiectelor câștigătoare vor primi sprijin financiar și consiliere din partea HBO Europe și Asociația Cinemascop pentru dezvoltarea proiectelor până la faza de scenarii complete. Autorii câștigători vor primi un sprijin de câte 1000 de euro și asistență pe toată perioada de dezvoltare a proiectelor. O primă formă a scenariilor se preconizează a fi gata la începutul toamnei.

Până pe 27 iunie, American Independent Film Festival vă invită la Cinema Muzeul Țăranului, outdoor la Food și online pe eventbook.ro. Spectatorii se pot bucura de cele mai noi și așteptate producții americane independente și de secțiunile speciale «ICONIC DEBUTS», «FILMS ON FILMMAKERS» sau «FRIGHT AT MIDNIGHT – Focus Full Moon Pictures», discuții cu cele mai importante voci din industria americană de film și un moment muzical cu We Singing Colours, live la Food Hood pe 26 iunie de la ora 20:00.

Reamintim că American Independent Film Festival, prin Asociația Cinemascop, donează, ca în fiecare an, toate încasările care îi revin din biletele. Anul acesta fondurile vor merge către Asociația Casa Bună.

Inițiat în 2017, American Independent Film Festival este un festival de film, cultură și lifestyle american care își propune să folosească popularitatea cinematografului dar și a valorilor culturale propagate de acesta pentru a îndeplini obiective culturale, educative, umanitare si formative în rândurile unui public român în educația căruia aceste valori au un loc semnificativ.