Fluturi în dansul viselor: O călătorie către evoluție și iubire pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”

Povestea, spusă printr-un amalgam de dansuri și muzică, urmărește călătoria unei tinere în căutarea unei lumi strălucitoare și plină de culoare, iar prin intermediul diferitelor stiluri de dans, de la balet clasic la dans contemporan, spectacolul transmite publicului sentimentul de metamorfoză și evoluție prin care trece personajul principal.

„Fluturi” este mai mult decât un simplu spectacol de dans; este o experiență inițiatică pentru publicul prezent în sală, nu este doar o simplă reprezentație artistică, ci o călătorie fascinantă în universul emoțiilor și al transformărilor interioare. Povestea începe cu o tânără curajoasă care evadează dintr-o lume ostilă, căutându-și refugiul într-un loc de vis. Într-un dans captivant și plin de grație, ea explorează metamorfoza și evoluția personală, reușind să-și descopere sinele autentic. Fiecare mișcare a dansatorilor, fiecare notă muzicală interpretată cu pasiune aduce la viață povestea fascinantă a tinerei care călătorește în căutarea sinelui și a iubirii perfecte.

”Fluturi” este o poveste despre metamorfoză și evoluție, despre descoperirea de sine, dar și despre căutarea iubirii perfecte, o călătorie inițiatică sau poate doar un vis. Toate acestea sunt transmise publicului prin diferite stiluri de dans, prin partiturile unor compozitori precum P.I.Ceaikovski sau E.Grieg, dar și prin arii din musicaluri celebre, în interpretarea Danielei Bucșan și a Letiției Vlădescu.

Prin diversitatea stilurilor de dans, de la balet la dans contemporan, publicul este condus într-o călătorie inițiatică, în care fiecare pas reprezintă o descoperire a sinelui și a lumii din jur. Fiecare mișcare a dansatorilor pare a fi o exprimare a emoțiilor pure și autentice, iar spectatorii sunt invitați să se lase purtați de valul emoțiilor și să se bucure de frumusețea fiecărui moment.

Echipa de creație

Regia&Muzica&Scenografie&Libret – Eduard Petru Jighirgiu; Asistent regie – Adriana Drăguț Jighirgiu; Coregrafia – Edi Stancu; Vocal Coach – Claudia Măru Hanghiuc; Costume – Adina Gherghiceanu&Anca Pancu; Light Design – Costi Baciu; Video Design – Cristi Niculescu&Luca Achim; Graphic Design – Aurel Asanache.

Distribuția

Ea – Cristina Popa; Călăuza – Letiția Vlădescu; El – Relu Dobrin; Contesele – Camelia Ghiță, Luminița Florescu, Oana Vâlceanu, Sabina Ioniță, Alexandra Borîia, Bianca Flueraș; Conții – Andrei Ciobanu, Octavian Ștefănescu; Indrăgostiții – Gabriela Pojoreanu, Relu Dobrin; Subtilitatea – Andreea Bârzescu; Forța – Marian Chirazi, Camelia Ghiță, Eugenia Stoian, Sabina Ioniță, Bianca Flueraș, Albertino Neagu, Marius Merdicos; Grația – Gabriela Pojoreanu, Oana Vâlceanu; Seducția – Eugenia Stoian; Bucuria – Albertino Neagu, Marius Merdicos; Încrederea – Maria Rogojan, Marian Chirazi; Călăuza de peste lumi – Sorina Micșunescu; Scânteia – Sabina Ioniță; Fumul – Gabriela Pojoreanu, Andreea Bârzescu, Eugenia Stoian, Maria Rogojan, Albertino Neagu, Marius Merdicos; Conții tineri – Vlad Tențu, Alexandra Borîia, Marina Stanciu, Eva Gurtovaia, Melis Ramazan, Elena Dumitru; Fluturi – Oana Vâlceanu, Gabriela Pojoreanu, Bianca Flueraș, Eugenia Stoian, Camelia Ghiță, Luminița Florescu, Sabina Ioniță, Andreea Bârzescu, Maria Rogojan, Marius Merdicos

Regia și coregrafia spectacolului sunt semnate de Relu Dobrin, care explică faptul că ceea ce a reușit să pună în scenă reprezintă viziunea și propriile răspunsuri la întrebări precum:

“Ce înseamnă realitatea? Unde se termină concretul și cum putem noi să-i depășim barierele pentru a trece dincolo, spre acel loc unde guvernează magia? De câte ori nu ne-am întrebat noi, oamenii, dacă vom găsi ceea ce căutăm, sensul tuturor frământărilor noastre, în lumea materială, în această existență palpabilă? Și dacă am putea să trecem dincolo, dacă am putea transcende timpul și spațiul pentru a intra într-o altă dimensiune unde nu există obstacole și unde aflăm că totul e altfel decât putem noi înțelege, la ce trebuie să renunțăm? Probabil am fi nevoiți să abandonăm orice teamă de necunoscut, să lăsăm în urmă orice gând nedemn ori poate chiar să renunțăm la forma actuală a existenței noastre. Și cum am arăta în urma acestei metamorfoze?

”Iată câteva dintre întrebările pe care mi le-am pus în timp ce lucram la spectacolul „Fluturi". Întrebări la care nu este deloc ușor să căutăm răspunsul și care i-au provocat și pe marii gânditori. Însă până vom ajunge să dezlegăm aceste enigme, vă propun o variantă personală de răspuns, o mică poartă imaginată de mine pe care o deschid către dumneavoastră pentru un moment de evadare... o parte dintr-un vis pe care vă invit să-l trăiți împreună cu noi.” – Relu Dobrin

Scenografia: Daniel Tița; Textul: Monica Stoica; Aranjamentul muzical: Marius Meragiu; Proiecții video: Andrei Duruș

„Fluturi” nu este doar un spectacol de dans, ci o experiență emoționantă și profundă care va rămâne în inimile și mințile spectatorilor chiar și după încheierea acestuia.

Descoperiți povestea captivantă a spectacolului „Fluturi”, în care granițele realității se estompează, iar sufletul explorează tărâmuri de vis prin dans și muzică.

Vă invităm pe 01 Martie 2023, de la orele 19:00 la reprezentația spectacolului ”Fluturi”, povestea metamorfozei și a evadării dintr-o lume ostilă pentru a ajunge într-o lume de vis.

