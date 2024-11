Galeria Orientală din Muzeul Național de Artă al României: Un dialog între națiuni și exemplu de diplomație culturală

„JTI este singura companie premiată de Ministerul Afacerilor Externe, pentru promovarea moștenirii și culturii japoneze în România. Acest proiect a început în 2008, și a fost nevoie de câțiva oameni din JTI, din Minister, Ambasade, Muzeu, Prietenii MNAR, ca să-l vedem la linia de sosire. A implicat de-a lungul anilor cinci directori generali ai companiei. Este însă un om care a unit toate aceste eforturi de la început și până la final, o colegă și o bună prietenă, Gilda Lazăr”, a declarat Alexander Pitchka, General Manager JTI Romania, Moldova și Bulgaria, la evenimentul de deschidere a Galeriei Orientale, care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în cadrul Muzeului Național de Artă al României (MNAR).

Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI Romania, Moldova și Bulgaria, a completat: „Într-adevăr, sunt singura de aici care am fost martor la întreaga istorie. Dar acest sfârșit este de fapt un început, pentru că se inaugurează Galeria de Artă Orientală. Am intrat în acest proiect în 2008. N-a fost simplu de lucrat sub presiune, alături de adevărați Samurai. A existat, însă, foarte multă voință și, ulterior, cooperare. Cred că este un caz rar, în care actualul Ministru al culturii, fostul Ministru și alții, care nu sunt de față, au impulsionat lucrurile într-o continuitate solidară, fără sincope. Și cred că este unicul caz în care, dată fiind importanța proiectului, trei Ambasadori ai Japoniei se află în același timp într-o țară. Conform protocolului nipon, asta nu se poate. Dar foștii Ambasadori Kisaburo Ishii și Hiroshi Ueda au venit special la București pentru acest eveniment. Nu pot decât să mă bucur că, în sfârșit, Căsuța de ceai, inaugurată în 2018, cu prilejul vizitei premierului Japoniei, Shinzo Abe, va deveni cu adevărat funcțională. Acesta a fost gândul dlui Ishii de la început, ca ea să găzduiască ceremonii ale ceaiului. Ceea ce s-a întâmplat din când în când, dar Căsuța era pierdută în tot acest spațiu. În sfârșit, ea nu mai e singură și va deveni perla coroanei, pentru că este ultima încăpere în care se ajunge dupa vizitarea Galeriei. Sper ca, prin acest eveniment, relațiile dintre România și Japonia să se consolideze și mai mult, îmbogățite de frumusețea Galeriei și de simplitatea Căsuței de ceai, un simbol tradițional al diplomației culturale”.

„Acest moment e cel al unui cuvânt respectat, al unui angajament. În primele zile de mandat am avut privilegiul să discut cu E S Ambasadorul Japoniei de la momentul respectiv, care mi-a spus ca există un proiect al unei Galerii de Artă Orientală, despre care se vorbește de mult timp, dar că este nevoie să punem piciorul pe accelerație să-l realizăm. Împreună cu dl director al MNAR am făcut un plan. A fost însă nevoie de mulți oameni, și mulțumesc Gildei Lazăr, care a impulsionat strângerea de fonduri private. Această expoziție este finanțată jumătate prin fonduri private. Galeria e cu adevărat impresionantă. Mă bucur că suntem în prezența atâtor amabsadori. Cel mai constant impuls l-am primit din partea Ambasadei Japoniei, dar a fost un efort și o preocupare solidară a țărilor reprezentate aici. Patrimoniul MNAR mai are multe piese valoroase, în timp vom continua să îmbogățim și să reîmprospătăm această expoziție. Multumim tutror celor care au pus suflet. Aceată Galerie poate fi pe viitor un dialog cu alte națiuni, pe care să-l păstrăm și să-l valorizam cu fiecare ocazie”, a precizat Raluca Turcan, Ministrul Culturii.

Sălile dedicate artei din Japonia prezintă obiecte definitorii ale culturii nipone din sec. XVII-XX, din epocile Edo, Meiji şi Taisho: picturi pe mătase şi hârtie, sculpturi, vase din bronz, ceramică, piese din fildeş expus alături de celebrele armuri de samurai de tip tosei gusoku. Xilogravura policromă, una dintre creaţiile majore ale artei în epoca Edo, este ilustrată prin opere importante ale unor maeştri activi la finele secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, printre care Utamaro, Hokusai, Hiroshige, Kunisada şi Kuniyoshi. Prezentarea acestei secţiuni se încheie cu o construcţie unică în ţară, camera pentru Ceremonia ceaiului.

„Este o mare mândrie și onoare să fiu aici, la această inaugurare. Vreau să împărtășesc cu dvs bucuria de a fi ajuns să finalizăm acest proiect. Ziua de astăzi marchează finalul unei călătorii extraordinare, care celebrează frumusețea și diversitatea artei orientale. Deschiderea acestei Galerii a fost așteptată îndelung. Așa ca sunt foarte nerăbdător s-o explorez, începând cu Japonia, China, Coreea, șamd. Este o oportunitate fabuloasă de a explora ceea ce arta orientală are mai bun de oferit. Printre obiectele de tezaur din această galerie avem plăcerea să vedem tradiționala Căsuță de ceai japoneză. Este unul dintre simbolurile culturii japoneze și sper că vizitatorii români se vor bucura de ea și va deveni un spațiu în care vor putea simți tradiția japoneză. Mulțumesc sincer tuturor celor care au contribuit la acest proiect, inclusiv miniștrilor, ambasadorilor țărilor implicate, oficialilor Ministerului Culturii, staff-ului muzeului, directorilor, curatorilor, Asociației prietenilor muzeului, sponsorilor. Ați adus o viziune la viață, iar eforturile vă vor fi apreciate de toți cei care vor vizita această Galerie. Ceremonia de azi e mai mult decât specială. Voi explora această Galerie cu inima deschisă și ca și cum aș simți o minune. Fie ca ea să consolideze prietenia între România și popoarele asiatice”, a declarat Katae Takashi, Ambasadorul Japoniei.

Foștii Ambasadori ai Japoniei, sosiți special în România pentru inaugurare, au fost invitați, în calitate de susținători ai ideii unei Galerii Orientale, să-și exprime gândurile și emoțiile.

„A trecut ceva timp de când Gilda mi-a cerut să începem proiectul unei Căsuțe de ceai. Este foarte rar ca o Căsuță ceremonială să se afle într-un Muzeu Național. Este ceva unic. În Japonia, nu multe muzee au acest tip de expoziții interactive. Acum, după România, câteva muzee foarte prestigioase din Japonia au introdus Căsuțe de ceai în spațiul expozițional. Astfel, MNAR este un fel de pionier. Acest proiect magnific a fost finalizat datorită oamenilor, cei ai muzeului, ai iubitorilor de cultură orientală. Sper ca pe viitor Căsuța de ceai să devină un mare pod între Japonia și România”, a spus Kisaburo Ishii, fost Ambasador al Japoniei între 2015-2018.

Hiroshi Ueda, fost Ambasador al Japoniei până în ianuarie 2024, și-a exprimat la rândul său sentimentul de bucurie profundă: „Sunt atât de fericit astăzi pentru că încă de când am devenit Ambasador la București mi-am dorit ca această zi să devină realitate. Sunt sigur că această Galerie va consolida relațiile dintre România și țările asiatice și în special cu Japonia. Mulțumesc JTI și Gildei. Am vrut să văd cu ochii mei această expoziție”.

Lucian Romașcanu, fost Ministru al Culturii, prezent la deschidere, și-a amintit momentul inaugurării Căsuței de ceremonia ceaiului, în 2018: „Sunt fericit să fiu astăzi aici din nou. Am reușit dacă nu să avem o continuitate politică, să mergem înainte cu proiectele importante. În ultima zi de mandat, am participat la inaugurarea Căsuței de ceai, împreuna cu dna Akie Abe, cu ocazia vizitei premierului Shinzo Abe. Mulțumesc Ralucăi Turcan că a preluat acest proiect și l-a finalizat. Am amintiri extrem de frumoase, felicitari dnei Raluca Turcan, felicitări prietenilor muzeului, felicitări Gilda.”

„Inaugurăm Galeria de Artă Orientală, un proiect în care au fost implicate atât resurse publice, cât și din domeniul privat. În consecință, putem vorbi despre un adevărat proiect comunitar, expresia unei solidarități pentru artă și cultură și a muncii tenace pe care echipa de specialiști a muzeului a realizat-o pe parcursul a câțiva ani. În spațiul pe care îl vedeți nu era mai nimic, era într-o stare de degradare ca urmare a cutremurului din 1986.”, a adăugat Călin Stegerean, Directorul MNAR.

„Este o mare onoare pentru mine să fiu în seara aceasta alături de dvs. Suntem într-un moment magic, la deschiderea acestei Galerii, la care se lucrează de 16 ani. Felicităm generațiile de oameni din cadrul MNAR care au lucrat la acest proiect. Mulțumesc tuturor companiilor și celor care s-au implicat”, a spus la rândul său Veronica Savanciuc, preşedinta Asociaţiei "Prietenii MNAR".

Realizarea acestei noi expoziţii permanente din cadrul MNAR, fără rival în România, este rodul unui efort comun în care au fost implicaţi pe de o parte muzeografii, conservatorii, restauratorii, tehnicienii şi personalul de conducere din cadrul muzeului, pe de altă parte o serie de parteneri, sponsori şi donatori care s-au alăturat în timp proiectului: Asociaţia "Prietenii MNAR", JTI, BRD Groupe Societe Generale, Camelia Şucu, Raiffeisen BANK, Coca-Cola România, Romcar, Banca Comercială Română, Tomini Trading, TNT România, Solmar Trading Group, Soft Medica, Romtelecom, Unilever, Veronica Savanciuc, ITH Management Office, CitiBank România, Leadership Development România, Banca Naţională a României, Topo Capital Corporation, Domeniile Sâmbureşti, AQUA Carpatica.

Galeria de Artă Decorativă Europeană şi Galeria de Artă Orientală au fost concepute ca o entitate expoziţională dedicată artelor decorative care va fi gestionată de Secţia de Artă Decorativă Europeană şi Orientală şi pot fi vizitate în baza unui bilet unic de intrare, începând cu data de 22 noiembrie 2022.

Program de vizitare: miercuri-vineri, orele 10-18, sâmbătă-duminică 11-19, luni şi marţi închis. În prima miercuri din lună intrarea este gratuită.