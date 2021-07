Începe sezonul Alternative Brunch. 4 trupe românești, 3 orașe, 12 concerte

În perioada 23 iulie - 26 septembrie, se va desfășura seria de concerte live „Alternative Brunch”, dedicată tuturor celor a căror poftă de muzică nu ține cont de oră. Sezonul din acest an înseamnă 12 concerte, susținute de patru trupe, în trei orașe din Republica Moldova și România: Iași, Bacău și Chișinău.

Trupele care vor urca pe scena „Alternative Brunch” sunt The Mono Jacks, Robin and the Backstabbers, Grimus și byron, iar concertele vor avea loc în aer liber, în grădinile locațiilor partenere, la ora brunch-ului. Pe lângă muzica live, participanții se vor putea bucura și de mâncare bună și doza cuvenită de distracție.

Codruț Dumitrescu, manager de proiect al seriei de concerte Alternative Brunch, a declarat că „Alternative Brunch e un combo între ceva bun de mâncat și ceva mișto de ascultat. Ne-am dorit niște concerte live, condimentate cu mâncare bună, la care poți să mergi cu întreaga familie fără să-ți faci griji că e prea târziu pentru cel mic sau că nu ai energie pentru o seară de club. În Europa, genul acesta de concerte este o normalitate și vrem să dezvoltăm și în România și Republica Moldova acest concept, pentru că poftă și cerere există. Iar susținerea Comisiei Europene o să ne ajute în acest demers.”



Calendarul concertelor „Alternative Brunch”:

The Mono Jacks

23 iulie - Chișinău, Artcor

24 iulie - Bacău, Valhalla

25 iulie - Iași, Nish

RATB

06 august - Chișinău, Artcor

07 august - Bacău, Valhalla

08 august - Iași, Nish

Grimus

10 septembrie - Chișinău, Artcor

11 septembrie - Bacău, Valhalla

12 septembrie - Iași, Nish

byron

24 septembrie - Chișinău, Artcor

25 septembrie - Bacău, Valhalla

26 septembrie - Iași, Nish