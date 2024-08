Institutul Cultural Român la Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău, ediția 2024

Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău va avea loc în perioada 28 august - 1 septembrie 2024, la centrul Mediacor (str. Alexei Mateevici nr. 60) din cadrul Universității de Stat din Moldova și va reuni cele mai noi apariții editoriale din România și Republica Moldova.

La ediția din acest an, Institutul Cultural Român va pune la dispoziția cititorilor, în cadrul unui stand dedicat publicațiilor Editurii ICR (Standul 13), o ofertă consistentă de titluri de referință din domeniile literaturii, criticii literare, istoriei și artelor. Programul include lansări și dezbateri în jurul celor mai recente volume apărute sub egida Institutului Cultural Român, dar și evenimente dedicate poeziei contemporane și literaturii pentru copii, la care vor participa cercetători, istorici, scriitori și artiști vizuali din România și Republica Moldova.

„Institutul Cultural Român susține peste tot în lume, prin toate programele sale specifice și cu fiecare ocazie, cultura scrisă și limba română ca element definitoriu al spațiului cultural comun dintre România și Republica Moldova. Parteneriatul de tradiție cu Bookfest Chișinău reprezintă cea mai fericită ocazie din an în care să remarcăm această unitate culturală și, în același timp, o importantă oportunitate de a prezenta și oferi acces publicului din Republica Moldova la produsele editoriale ale Editurii Institutului Cultural Român, cele mai noi dintre acestea fiind prezentate în cadrul unor evenimente cu invitați de seamă. Astăzi, de Ziua Independenței Republicii Moldova, îi felicit pe cetățenii Republicii Moldova la 33 de ani de la eliberarea de sub ocupația sovietică, 33 de ani de la ieșirea la lumină de sub umbra tancurilor rusești și îi asigur de deplinul sprijin al ICR pe calea europeană de la care, sunt convins, Republica Moldova nu mai poate fi abătută.” a declarat Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român.

Impresionantei lucrări Panorama postcomunismului în Republica Moldova (Vol. I și II), coordonată de Liliana Corobca și publicată în acest an la Editura Institutului Cultural Român, îi sunt consacrate două evenimente, în cadrul cărora vor fi dezbătute aspecte metodologice ale cercetării, dar și diverse teme relevante pentru transformările din Republica Moldova. Lansarea celor două volume va avea loc miercuri, 28 august, începând cu ora 15:00, în Aula 530 a Universității de Stat din Moldova, în cadrul Congresului Național al Istoricilor Români (CNIR 2024), și va avea ca reper chestionarea problemelor actuale ale științei istorice din România și Republica Moldova – între abordările tradiționale și noile direcții de cercetare. Discuția, moderată de istoricii Sergiu Musteață și Gabriel Moisa, îi va avea ca protagoniști pe scriitoarea Larisa Turea și cercetătorii științifici Lidia Prisac și Nicolae Enciu. Cel de-al doilea eveniment prilejuit de publicarea Panoramei postcomunismului în Republica Moldova (Vol. I și II) va avea loc duminică, 1 septembrie, la ora 16:30, în spațiul central de evenimente al Centrului Mediacor, și va reuni, în cadrul unei mese rotunde, cercetători semnatari ai volumului: Diana Cheianu, Nina Corcinschi, Iulian Fruntașu, Ion Xenofontov și Liliana Rotaru.

Joi, 29 septembrie, începând cu ora 18.00, Institutul Cultural Român invită cititorii de toate vârstele să descopere care este relația dintre text și imagine în literatura pentru copii, într-un eveniment dedicat regretatului scriitor Spiridon Vangheli. Inițiatorii dialogului sunt scriitoarea și criticul literar Luminița Corneanu, ilustratorul Andrei Damian și artistul plastic Lică Sainciuc, moderatoarea întâlnirii fiind scriitoarea Maria Pilchin.

Seria evenimentelor continuă vineri, 30 septembrie, începând cu ora 17:00, cu un recital la care vor particia poeții Svetlana Cârstean, Emilian Galaicu-Păun, Moni Stănilă, Mihók Tamás. Poetul Sorin Gherguț va fi gazda evenimentului.

Cel de-a doilea titlu pe care Institutul Cultural Român îl va lansa la Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău este monografia Purcărete şi Boroghină. Pelerini în Marele Teatru al Lumii, semnată de Ludmila Patlanjoglu și publicată de Editura ICR în două versiuni, română și engleză. Sâmbată, 31 septembrie, de la ora 19:30, teatrologul Cristiana Gavrilă, Petru Hadârcă, actor, regizor şi director general al Teatrului Național „Mihai Eminescu“ din Chişinău, și Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român, vor analiza, într-o discuție moderată de criticul de teatru Monica Andronescu, creația regizorului Silviu Purcărete și rolul jucat de Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova și de Emil Boroghină, ca manager cultural și fondator al Festivalului Shakespeare, în cultura română și în peisajul teatral internațional.

Duminică, 1 septembrie, începând cu ora 16:30, Pr. Iustin Marchiș, istoricul de artă Vladimir Bulat și Dana Ionescu, coordonatoarea Centrului Național al Cărții, vor fi protagoniștii lansării ediției în limba engleză a albumului Mănăstiri și biserici din Transilvania între secolele XIII-XVIII. Lucrarea amplă, apărută la Editura ICR și realizată sub coordonarea Pr. Iustin Marchiș, constituie „un ghid artistic care propune un pelerinaj cultural și spiritual printre etniile, confesiunile și patrimoniul artistic al Transilvaniei, cu toate stilurile și formele sale de expresie”.

PROGRAM DE EVENIMENTE

MIERCURI, 28 august, 15:00 - 16:30

Aula 530 - Universitatea de Stat din Moldova (Bloc Central)

Lansare de carte

Panorama postcomunismului în Republica Moldova (Vol. I și II), coordonator Liliana Corobca, Editura Institutului Cultural Român

Invitați: Nicolae Enciu, Lidia Prisac, Larisa Turea

Moderatori: Gabriel Moisa, Sergiu Musteață

*parte a Congresului Național al Istoricilor Români (CNIR 2024)

JOI, 29 august, 18:00 - 19:00

Spațiul Central de evenimente al Centrului Mediacor

Sub cușma lui Guguță. O discuție despre relația text-imagine în literatura pentru copii

In memoriam Spiridon Vangheli

Invitați: Luminița Corneanu, Andrei Damian, Lică Sainciuc

Moderator: Maria Pilchin

VINERI, 30 august, 17:00 - 17:30

Spațiul Central de evenimente al Centrului Mediacor

Lectură de poezie

Invitați: Svetlana Cârstean, Emilian Galaicu-Păun, Moni Stănilă, Mihók Tamás

Moderator: Sorin Gherguț

SÂMBĂTĂ, 31 august, 19:30 - 20:00

Spațiul Central de evenimente al Centrului Mediacor

Lansare de carte

Purcărete și Boroghină. Pelerini în Marele Teatru al Lumii de Ludmila Patlanjoglu, Editura Institutului Cultural Român

Invitați: Cristiana Gavrilă, Petru Hadârcă, Liviu Jicman

Moderator: Monica Andronescu

DUMINICĂ, 1 septembrie, 16:00 - 16:30

Lansare de carte

Spațiul Central de evenimente al Centrului Mediacor

Monasteries and Churches of Transylvania. 13th to 18th Centuries (Mănăstiri și biserici din Transilvania între secolele 13 și 18), coord. Pr. Iustin Marchiș, Editura Institutului Cultural Român

Invitați: Pr. Iustin Marchiș, Vladimir Bulat

Moderator: Dana Ionescu

DUMINICĂ, 1 septembrie, 16:30 - 17:30

Spațiul Central de evenimente al Centrului Mediacor

Masă rotundă

Panorama postcomunismului în Republica Moldova (Vol. I și II), coordonator Liliana Corobca

Invitați: Diana Cheianu, Nina Corcinschi, Iulian Fruntașu, Ion Xenofontov

Moderator: Liliana Rotaru