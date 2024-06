Întâlnirile JTI, o istorie de 25 de ani sub semnul prieteniei

Sunt cuvintele cu care Octavian Saiu, teatrolog, profesor universitar, a deschis conferința dedicată aniversării de 25 de ani a Întâlnirilor JTI, care a avut loc ieri în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), care în 2024 are ca temă „Prietenia”.

Ediția din acest an a Întâlnirilor JTI a găzduit compania B.Dance din Taipei, cu spectacolul „Alice”, prezentat mai întâi pe scena Teatrului Național București și apoi în cadrul FITS.

„Îmi folosesc creațiile ca să depășesc limitele și să le ofer tuturor noi orizonturi. După vizionarea „Alice”, aș vrea ca oamenii să se întrebe: în ce țară a minunilor m-am pierdut? cine sunt? Alice, Regina roșie, unul dintre personaje? În tot ceea ce fac, mă inspiră viața, ceea ce mă înconjoară, oamenii. Transform sentimentele în material pentru creațiile mele”, a explicat Po-Cheng Tsai, directorul B.Dance. Vorbind despre condiția artistului, coregraful are convingerea că arta presupune sacrificii, pe care publicul le poate doar intui: „Audiența vede doar un spectacol de o oră, fără frustrări, tristețe, nopți în care nu am dormit și m-am gândit la diverse idei. Ca sa te onorezi pe tine sau să contribui la nou, sacrifici ceva din viață. Totul doar pentru o oră de spectacol. Când vedeți un artist, vorbiți cu el, zâmbiți-i și spuneți-i că face treabă bună. Spirjiniți-l, oferiți-i o îmbrățișare. E tot ce avem nevoie”.

Și Întâlnirile JTI sunt tot despre ore de muncă, efort și dăruire, precum și despre prietenie durabilă, onestă și frumoasă.

„Când spui 25 de ani, cuvintele descriu o vârstă foarte frumoasă. Dacă spui un sfert de veac, sună a istorie. Este vorba însă despre același lucru. Pentru că în acești 25 de ani am reușit să scriem istorie. Am avut șansa să începem de foarte sus, de la Maurice Bejart și ca urmare a fost foarte dificil să păstrăm același nivel sau să-l depășim. Acolo s-a fixat ștacheta. Totul a pornit de la ideea unui eveniment corporatist, care să marcheze o schimbare de nume – RJ Reynolds devenea JTI. Dar Întâlnirile nu au rămas un eveniment corporatist, ci au devenit un eveniment pentru public, transformându-se într-un brand cultural național. Am reușit să contribuim la formarea gustului publicului pentru dansul contemporan. Îi mulțumesc Silviei Ghiață - ea a dus proiectul mai departe prin alegeri argumentate. Dl Mareș, căruia îi spunem Maestrul, l-a făcut posibil. Așa s-a fundamentat implicarea noastră în cultură. De la această bază, a Întâlnirilor, ca element identitar, am început să construim. JTI nu este doar sponsor. Ne implicăm foarte mult în toate parteneriatele - FITS, TIFF, SoNoRo, Filarmonica George Enescu, Corul Madrigal, Muzeul Brukenthal, Muzeul Național de Artă, Muzeul Literaturii Române, Muzeul Satului, Muzeul Țăranului Român. Prin toate ne-am creat o identitate pe care sper să o păstrăm”, a precizat Gilda Lazăr, director JTI.

Este pentru a patra oară că spectacolele care au loc sub egida Întâlnirilor JTI sunt prezentate și la Sibiu.

„Vă mulțumesc pentru că sunteți în dialog cu noi, în numele creației. E important să găsim momente în care să mulțumim pentru că putem face astfel de daruri. Dincolo de lupta de an de an pentru mai mult și mai bine, avem parte de legături extraordinare, umane. B Dance este un miracol. Reușim să ne gândim la tinerii actori, cu „Moștenirea”, realizată de actorul Mihai Mălaimare. Nu cred că există o companie care să fi propus mai multe proiecte decât JTI. Sunt proiecte care se nasc așa cum respirăm. Lucrăm bucurându-ne că vom dărui. Avem parteneriate unice cu fiecare dintre cei care ne sprijină, dar aici este vorba de o prietenie cu totul specială. E o bucurie să putem fi „the meeting point of the world” pentru creativitate. Sub semnul prieteniei, iubirii și al pasiunii vom continua să dăruim încă multe alte miracole Festivalului de la Sibiu”, a spus la rândul său Constantin Chiriac, Președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

În cadrul FITS JTI susține, de asemenea, proiectele Gigi Căciuleanu Romania Dance Company. JTI a contribuit la fondarea acestei companii de dans, fiindu-i și sponsor oficial. Gigi Căciuleanu prezintă la Sibiu Luv's Luv (o producție inovativă, în VR) cu Compania care îi poartă numele, DinDor’NdoR cu Teatrul de Balet din Sibiu, La vie en rose, cu Teatrul de Nord Satu Mare și Nocturn, produs de Fundația Art Production și Gigi Căciuleanu Romania Dance Company împreună cu Radio Romania Cultural.

„Știți ce înseamnă JTI? „Je t’aime immensement”. Gilda Lazăr e o muză și un catalizator. Cu aerul de a fi un zefir, e un uragan. Impresionează prin prezență, ca și prin absență. Sunt oameni care au acest talent, să imprime, să-și lase amprenta, dar să și exprime. Este foarte important că există Gigi Căciuleanu Romania Dance Company. Un dans-actor este în primul rând un om. Și din balerini îmi doresc să fac dans-actori. Îi aduc spre nebunia de a fi oameni, de a exista. E o bucurie să depășim normalul, să atingem hiper-conștientul prin forțarea limitelor. Le-am oferit artiștilor o ocazie extraordinară de a fi ei înșiși. Acest aspect efemer al existenței este foarte zgândăritor pentru un artist, așadar este foarte importantă susținerea și încurajarea” a spus Gigi Căciuleanu.

Tot cu sprijinul JTI se desfășoară la FITS, în Piața Huet, o serie de Parade stradale, definitorii pentru orașele Timișoara, Constanța și Sibiu – Parada Florilor, Carul lui Thespis, Orașul Baroc, din proiectul Moștenirea, realizat de Mihai Mălaimare cu studenții de la Facultățile de Teatru.

De asemenea, Constantin Chiriac a decis să invite mari actori străini prezenți la FITS să recite poezie românească, înregistrările urmând să fie postate pe site-ul aplauzepentrupoet.ro, un proiect al The Culture Club, susținut de JTI.

Inaugurate în anul 2000 de celebra companie de balet Bejart Ballet Lausanne, Întâlnirile JTI au fost dedicate îndeosebi dansului, găzduind coregrafi și trupe celebre, printre care Nacho Duato și Compania Nacional De Danza, Joaquin Cortes, Alvin Ailey American Dance Theater, Tango Pasion, Les Ballets de Monte-Carlo, Sylvie Guillem și Russell Maliphant, Gigi Căciuleanu și Baletul Național din Chile, Alonzo King Lines Ballet, Vortice Dance Company, Maria Pagés și Sidi Larbi Cherkaoui, Akram Khan Company, Quartet Gala-Mats Ek, Ana Laguna, Susanne Linke și Dominique Mercy. În 2017, a venit în România Noism, cea mai importantă companie de dans contemporan din Japonia, în 2018 compania de dans Martha Graham, iar în 2019 compania IT Dansa, din cadrul Institutului de Teatru din Barcelona. Întâlnirile JTI din 2020 și 2021 au fost amânate din cauza pandemiei desfășurându-se cu un decalaj de un an. Ediția 2020, desfășurată în 2021, i-a avut ca invitați pe Wynton Marsalis, cel mai mare trompetist contemporan și Jazz at Lincoln Center Orchestra. În 2022, Jean-Claude Gallotta a prezentat My Ladies Rock la București și în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, iar Aterballetto, cea mai mare companie italiană de dans a susținut spectacolul Don Juan. Anul trecut am invitat Ballets Jazz de Montreal cu "Dance Me”, pe muzica lui Leonard Cohen. Întâlnirile JTI cu B. DANCE au fost organizate, ca de obicei, de Fundația Art Production, beneficiind de consilierea artistică a Silviei Ghiață.

Producător general: Fundaţia Art Production

Parteneri media: Radio România Cultural, Radio France Internationale Romania, BlitzTV, AmosNews, WebCultura, Money.ro

