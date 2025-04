În mintea lui Trump

Mai întâi, nu e nici o pace. Nici în Ucraina, nici în Palestina. Bombardamentele continuă, sicriele vin pe bandă rulantă. La Kiev rușii au reușit performanța militară de a omorî 9 copii pe un teren de joacă, plus părinții lor, dintr-o singură lovitură. Au fost vremuri când trăgeau o ploaie de rachete și nu murea nimeni, dar între timp s-au perfecționat.

„Pacea într-o singură zi, promisă de Trump, amânată ulterior, e tot mai departe. Nici măcar acordul de încetare parțială a focului asupra infrastructurii energetice nu se respectă, rușii fac progrese pe front, au crescut producția de drone, Putin mai concentrează 160.000 de oameni, orice opoziție a fost redusă la tăcere. Totuși, președintele american pare să-l crediteze în continuare pe acest dictator acuzat de crime de război. Grija lui este mai degrabă să-l preseze pe Zelenski, să recupereze ajutorul dat de fosta administrație SUA, fără de care Ucraina era probabil înfrântă. În acest sens se tot lucrează la un acord privind metalele rare, fără nici un fel de garanții de securitate.

Între timp, în Ucraina au fost capturați doi chinezi în uniforme rusești, după coreenii prinși anul trecut. Din rău în mai rău...

În Palestina, eliberarea ostaticilor bate pasul pe loc, în ciuda amenințărilor cu iadul ale lui Trump. Vânătoarea de lideri Hamas continuă, cu cortegiul de victime colaterale. Mai nou armata israeliană a ucis 18 oameni într-un convoi sanitar care intervenea la un apel. Dar Trump continuă să viseze la proiectul lui imobiliar, în care evacuează populația palestiniană și face acolo o Rivieră.

Marea e caldă și e soare tot anul...

Bineînțeles că nimeni nu-și asumă milioane de refugiați, dar Trump nu renunță la idee. „Atac, atac, atac”, a fost sloganul lui încă din tinerețe. Și fanii îi calcă orbește pe urme, el are soluții la orice, „Ragging bull”, taurul mânios. Ei îl merită, dar noi ce vină avem?

Lumea a ajuns o tarabă. Trump a instituit o serie de taxe, care până una-alta au băgat bursele în fibrilație, se pare că nimic nu va mai fi la fel, vechii prieteni devin dușmani economici.

China și Canada au ripostat în forță cu noi taxe, UE i-a întins mâna, a propus taxe zero între cele două părți, dar Trump a respins oferta de liber schimb. În continuare Bruxelles merge pe un răspuns ponderat, etapizat, care să nu complice mai mult lucrurile și Bolojan s-a aliniat, „tarife peste tarife duc la inflație”. Se vor scumpi toate, de la mașini la hamburgeri.

Trump s-a dezlănțuit : „ani de zile ne-au furat și China și UE, tarifele ne vor îmbogăți. E timpul nostru să furăm! Toate țările se roagă de noi, please, please sir, stau la coadă să «Kiss my ass!». Iată „politica bunului simț!”

Era fericit ca un copil care are o jucărie nouă. Doar Elon Musk, care pierde o avere, a dat vina pe consilierul comercial al președintelui: „e mai prost decât un sac de cărămizi”. Și după tot circul acesta Trump a amânat brusc taxele cu trei luni.

Trăim captivi în visul faraonic al unui instabil hiperactiv. Pe zi ce trece ne trage după el...

Răsvan Popescu

Aprilie 2025