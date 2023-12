„Manichiura roșie” de Erica Moldovan, în regia Irinei Popescu-Boieru, în premieră la Teatrul Național Iași, Uzina cu Teatru

Producția este montată de Irina Popescu-Boieru, scenografia este creația lui Cătălin Târziu, iar din distribuție fac parte actorii Haruna Condurache și Răzvan Conțu.

Conform regulilor concursului de dramaturgie „Lecturi³”, piesa a avut o primă întâlnire cu publicul, sub forma unui spectacol-lectură, pe 28 februarie, anul acesta, la Teatru³, cu aceeași distribuție și același regizor.

Erica Moldovan mărturisește că „Manichiura roșie” s-a născut într-o zi de aprilie a anului 2022, „în urma unui articol pe care l-am citit despre destinul frânt al unei victime a războiului din Ucraina. Pe 2 aprilie, mai întâi pe Twitter și apoi pe Facebook, o fotografie care înfățișa mâna unei femei ucise pe străzile din Bucha a făcut înconjurul lumii. Victima, Yrina, fusese recunoscută de manichiurista ei, tocmai datorită manichiurii distincte pe care i-o realizase cu doar o zi înainte de începerea conflictelor din Ucraina (24 februarie 2022). Am început să caut informații legate de acest subiect și astfel am aflat povestea Yrinei, o femeie de 56 de ani, care a rămas la Bucha, în plin conflict armat, convinsă că va supraviețui. Povestea Yrinei m-a impresionat mult. Atunci m-am ridicat de pe canapea, m-am așezat la birou și i-am compus acest «elogiu», am creat această poveste fictivă a Yrinei, care acum poartă numele Marta, transformând-o într-o eroină nemuritoare. Piesa este prima mea încercare dramaturgică profesionistă și nu ar fi fost posibilă fără acest impuls și fără un strop de inspirație, pe care vreau să o cred divină.”

Irina Popescu-Boieru, regizorul spectacolului: „Ceea ce m-a atras la piesa Manichiura roșie e tocmai analiza sensibilă și lucidă a felului în care tragedia se răsfrânge asupra oamenilor obișnuiți, a victimelor colaterale, a celor socotiți «carne de tun», «pierderi calculabile» în jocul absurd și necruțător al celor puternici, dar lipsiți de busolă morală și de scrupule. Mi-aș fi dorit cumva să nu ajung să montez această piesă, în ciuda calităților sale incontestabile. Mi-aș fi dorit ca subiectul să nu mai fie de actualitate, să fie perimat, să devină deja o piesă istorică. Nu a fost să fie așa. Însă dincolo de cazul particular al războiului din Ucraina și al evenimentelor tragice și mult mediatizate de la Bucea, piesa Ericăi Moldovan are un potențial de universalitate. Personajele sale pot deveni simboluri ale victimelor oricărui război, de oriunde. Și dacă, asistând la zbaterea acestor personaje, egal de lovite, de a supraviețui, cineva va simți compasiune, revoltă și înfiorare în fața zădărniciei și a nedreptății, poate că undeva, în Univers, o coardă va vibra și va repune lucrurile în ordinea firească, va reda înțelepciunea și mintea clară celor care și le-au pierdut, producând acest dezastru. Deci să jucăm acest spectacol și să sperăm! E tot ce putem face…”

Un eveniment fericit leagă lansarea noii producții de frumoasa carieră artistică a actriței Haruna Condurache: aniversarea celor 25 de ani dedicați teatrului. „Calde mulțumiri doamnei Irina Popescu-Boieru, regizorul care a ținut aproape toți anii ăștia și care a făcut posibil și un «25» atât de generos”. (Haruna Condurache)

Următoarele reprezentații sunt programate pe 18 decembrie, 4 și 14 ianuarie.

Erica Moldovan a absolvit Universitatea de Arte „George Enescu” Iași, Facultatea de Teatru, secția Arta actorului, în 2009 și secția Regie teatru, în anul 2023. A debutat ca actriță, în 2006, cu piesa Hai să facem sex de Valentin Krasnogorov, regia Benoît Vitse, pe scena Ateneului Național Iași, loc ce avea să-i devină „casă” peste exact zece ani, când este angajată. De la debut până în prezent a creat mai mult de cincizeci de roluri în teatru și film și a semnat regia pentru treisprezece producții teatrale. Prezență activă în peisajul cultural, Erica Moldovan schimbă cu ușurință ipostazele artistice, fiind actor, regizor, profesor, scenarist, producător, director de casting și de curând dramaturg.

