Mari festivaluri de vară, în direct la Radio România Muzical

Ca în fiecare an, Radio România Muzical, singurul post românesc dedicat muzicii clasice, transmite în direct concerte și spectacole din marile festivaluri europene de vară.

Duminică, 25 iulie, de la ora 18.45, poate fi ascultat live spectacolul care deschide Festivalul Richard Wagner de la Bayreuth 2021: este vorba despre “Olandezul zburător” de Richard Wagner, montat în teatrul construit special de Wagner însuși pentru punerea în scenă a spectacolelor sale. În 2020, festivalul Richard Wagner de la Bayreuth a fost anulat; anul acesta se desfășoară în condiții speciale de siguranță sanitară. Și pentru prima dată în istoria sa de 145 ani, aduce la pupitrul orchestrei nu un dirijor, ci o dirijoare – ucraineana Oksana Lyniv, consacrată pe scenele germane, în special cele de operă. Oksana Lyniv a fost asistenta lui Kirill Petrenko, actualul director muzical al Filarmonicii din Berlin, la Opera din München. În rolurile principale ale distribuției din 25 iulie de la Bayreuth evoluează Georg Zeppenfeld, Asmik Gregorian și John Lundgren. La Radio România Muzical, spectacolul, este comentat în direct de Luminița Arvunescu.

Alte trei spectacole înregistrate din Festivalul de la Bayreuth 2021 pot fi ascultate la Radio România Muzical duminica, de la ora 21.00, începând cu data de 3 octombrie: “Maeștrii cântăreți din Nürnberg”, “Tannhäuser” și “Walkiria”. Prezintă Irina Cristina Vasilescu.

Luni, 26 iulie, de la ora 19.00, este timpul pentru operă în direct din cadrul unuia dintre cele mai cunoscute festivaluri europene de vară, cel de la Salzburg. De pe scena mare a festivalului: “Don Giovanni” de Wolfgang Amadeus Mozart, cu Davide Luciano în rolul titular, bariton cu o carieră relevantă în teatre precum Metropolitan din New York sau Scala din Milano. Spectacolul are un plus de valoare prin prezența ansamblului orchestral și coral MusicAeterna condus de Teodor Currentzis, muzicieni specializați în interpretări cât mai aproape de original ale partiturilor vechi de câteva secole. Spectacolul este comentat la Radio România Muzical de Irina Cristina Vasilescu.

În 2 august, se deschide și seria transmisiunilor directe din cadrul festivalului BBC Proms 2021. În 2, 3 și 9 august pot fi ascultate în direct de la Royal Albert Hall din Londra evenimente ce au în prim plan muzicieni celebri la nivel internațional: violoncelista Sol Gabetta, dirijorul Omer Meir Wellber, violoncelistul Johannes Moser.

Pe 11 august, la Radio România Muzical poate fi ascultat în direct și un spectacol din cadrul Festivalului de operă Rossini de la Pesaro – Italia, cu un titlu inedit: “Elisabetta, Regina d’Inghilterra” de Giovanni Schmidt. Iar pe 13 august, live, Radio România Muzical propune concertul de deschidere a Festivalului de la Lucerna, un alt reper al vieții muzicale internaționale.