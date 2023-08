Prezență de excepție în line-up-ul Bucharest Jazz Festival: câștigătoarea Premiilor Grammy, Meshell Ndegeocello, va concerta în premieră în România

Artista a contribuit la lansarea curentului neo-soul, în anii 1990, și are în palmares nu mai puțin de 11 nominalizări la Premiile Grammy și un premiu câștigat, în 2021, pentru Cea mai bună piesă R&B. Meshell Ndegeocello întregește astfel lista numelor de notorietate din industria muzicală internațională anunțate în cadrul festivalului.

Bucharest Jazz Festival este organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, și prezintă publicului iubitor de jazz cele mai recente explorări sonore aflate sub umbrela jazzului contemporan – de la forme adânc înrădăcinate în tradiția jazzistică până la manifestări eclectice, în care fuzionează, sub egida improvizației, sonorități electronice, neo-soul, funk, hip-hop, rock, afrobeat sau world music.

Cu o carieră de top, de-a lungul căreia a lansat multiple albume de succes ce i-au adus numeroase premii și nominalizări la Premiile Grammy, printre care și pentru cel mai bun album de jazz contemporan (pentru albumul „The Spirit Music Jamia: Dance of The Infidel”), Meshell Ndegeocello este un nume consacrat pe scena muzicală internațională, o artistă completă. A evitat eticheta unui singur gen muzical pentru originalitate, celebritatea, pentru longevitate, și tendințele muzicale, pentru adevăruri muzicale. Fanii au ajuns să se aștepte la neașteptat și să o urmărească în explorările sale ancorate în multiple genuri, toate legate de căutarea iubirii, a dreptății, a respectului și a rezoluției. Ea rămâne una dintre puținele femei care compun și produc muzică, interpretează și conduc trupa. Basistă, mai presus de orice, Meshell aduce groove-ul ei inconfundabil în tot ceea ce face. A cântat alături de The Rolling Stones, Madonna, Alanis Morissette, James Blood Ulmer, The Blind Boys of Alabama, Tony Allen, John Medeski, Billy Preston și Chaka Khan.

Interpretă, compozitoare, producătoare și basistă revoluționară, Meshell Ndegeocello este cunoscută pentru stilul unic și versatil cu care îmbină elemente de funk, soul, jazz, R&B, hip-hop și rock în creațiile sale. Puternica sa contribuție la evoluția mișcărilor R&B și neo-soul a primit recunoaștere în 2021, când a câștigat premiul Grammy pentru Cea mai bună piesă R&B, pentru colaborarea cu Robert Glasper și H.E.R. „Better Than I Imagine”.

Cap de afiș al ediției din acest an, Meshell Ndegeocello se alătură celorlalți artiști anunțați la Bucharest Jazz Festival, aducând în atenția publicului noul ei album, „The Omnichord Real Book”, proaspăt lansat în iunie 2023, reprezentând și debutul său la una dintre cele mai prestigioase case de discuri din industria muzicală, Blue Note Records.

Programul festivalului începe joi, 7 septembrie, la ARCUB – Hanul Gabroveni, cu 2 reprezentații de jazz la care accesul este gratuit. Pianistul Sebastian Spanache prezintă în premieră „UPAMERCADO”, album solo care este o culminare a călătoriilor și experiențelor artistului în America Centrală și de Sud, unde a fost inspirat de bogatele tradiții muzicale și culturile vibrante ale regiunii, în care ritmurile vii ale sambei și bossa novei, melodiile melancolice ale boleroului și tangoului, aura improvizațională a liniilor „straight-ahead” și vibrațiilor est-europene, contopite cu rafinată pricepere instrumentală, oferă o experiență unică și captivantă de ascultare. Seara de deschidere a festivalului, care pare a fi un regal pianistic întregit de Mircea Tiberian Quartet, cu Mircea Tiberian (pian), Nadia Trohin (voce), Chris Dahlgren (contrabas) și Claudio Puntin (clarinet/clarinet bas), promite o experiență sonoră intimă în pasajul Hanului Gabroveni, în care jazzul modern îmbrățișează și reinterpretează folclorul românesc mai vechi, rezultând o fuziune între instant composing, folclor imaginar și jazz.

Festivalul se mută apoi la Combinatul Fondului Plastic, unde, pe parcursul a trei zile, între 8 și 10 septembrie, publicul va participa la un mix efervescent de concerte şi jam sessions cu trupe autohtone, internaționale și din diaspora, orchestre, soliști instrumentiști și voci ale jazzului din Europa, Israel și America de Nord.

Vineri, 8 septembrie, Sorin Romanescu Trio va da tonul serii cu un proiect mult așteptat, în care publicul va avea ocazia să îl aplaude pe unul dintre cei mai mari chitariști din România, de data aceasta și în calitate de compozitor și leader de proiect. În aceeași seară, Big Band Radio România, sub bagheta lui Tobias Hoffmann, și solistul chitarist Vilkka Wahl (Finlanda) propun un spectacol muzical de excepție – „Conspiracy”, un album semnat de compozitorul și saxofonistul german Tobias Hoffmann, premiat pentru muzica și aranjamentele sale de amploare la competiții precum New York Jazz Competition 2019 sau la Bill Conti Big Band Contest 2021.

Unul dintre cei mai relevanți saxofoniști ai momentului, Ben Wendel, nominalizat la Premiile Grammy, va încânta publicul cu o prestație de mare forță în formula de cvartet, alături de pianistul Shai Maestro, basistul Orlando Le Fleming și toboșarul Ofri Nehemya. Renunțând la convențional, Ben Wendel este recunoscut pentru modul în care reușește să creeze un univers sonor original în care improvizația armonioasă și sofisticată se îmbină în mod irezistibil cu influențe variate din sfera post-bop, clasică și post-rock. Cu o carieră variată ca performer, compozitor și producător, Ben Wendel a colaborat cu artiști de calibru, precum Tigran Hamasyan, Moonchild, Louis Cole, Daedelus sau Snoop Dogg. Pe 21 aprilie 2023 a lansat albumul „All One”, avându-i ca invitați pe unii dintre cei mai „hot” muzicieni ai jazzului mondial: Bill Frisell, Cécile McLorin Salvant, Terence Blanchard, José James, Elena Pinderhughes. Seara de vineri, 8 septembrie, se încheie cu un jam session la Combinatul Fondului Plastic, prilej de întâlnire și comunicare între artiștii din festival și nu numai.

Concertele Bucharest Jazz Festival continuă sâmbătă, 9 septembrie, cu live set-ul tânărului pianist Lukács Márton, proaspăt premiat în Elveția cu Premiul I la Langnau Jazz Nights. Acesta va urca pe scenă cu bateristul Debreci Norbert, în această formulă de duo reușind să dilueze granițele dintre jazzul modern și producția de muzică electronică, creând sunete sintetizate, dar vii, groove-uri și texturi care gravitează în jurul pianului și improvizației la claviatură. Trupa Muntet va continua călătoria crescândă a festivalului îmbinând jazzul contemporan cu influențe hip-hop și electronice. Format din Alex Munte, Alex Cos, Michael Acker și Sergiu Fănică, grupul propune un material ancorat în mare parte de tradiția jazzistică, cu explorări care pornesc de la balade și ajung până la zone modale și de free jazz.

Norzeatic și Qinta Spartă anunță un concert exploziv, ce îmbină hip-hopul, jazzul și muzica electronică, într-o formulă de colecție cu Norzeatic (microfon, fx), Florian Mikuta (clape), Albert Tajti (clape), Mihai Iordache (saxofon, flaut), Electric Brother (chitară), Tavi Scurtu (tobe, sampler), Mike Alex (bas electric, contrabas, synth bass), Lolo Noukpetor (percuție) și Tzuc (scratches & cuts), iar Meshell Ndegeocello va apărea pentru prima dată în fața publicului din România și va prezenta cele mai recente creații de pe noul ei album. Sâmbătă seara se încheie, de asemenea, cu jam session, unde sperăm ca muzica improvizată să provoace noi colaborări și îmbinări muzicale, cu ritmuri numai bune de dansat și vibrat împreună.

Duminică, 10 septembrie, trupa TajNic le va oferi ascultătorilor oportunitatea de a observa îndeaproape procesul creativ printr-o serie de construcții spontane ce vor îmbina elemente funk, electronic, clasic și contemporan. Câștigătoarea competiției New Jazz Players din cadrul Bucharest Jazz Festival 2019, Anita Petruescu, urcă pentru prima dată pe scena festivalului alături de grupul său format din artiști din Țările de Jos. Câștigătoarea premiului pentru cea mai bună interpretare vocală la Concursul Internațional de Jazz „Johnny Răducanu” va oferi o performanță marcată de un sunet distinctiv, hibrid, cu nuanțe teatrale și din folclor, ea lansând la festival primul ei album de autor.

Ultima seară a festivalului continuă într-o notă de crossover tot mai accentuată cu prestația grupului francez Gin Tonic Orchestra, pentru a culmina cu ritmurile molipsitoare ale grupului londonez Nubiyan Twist, un amestec eclectic de stiluri, cu influențe de jazz, hip-hop, afrobeat, latin, soul, reggae, dance și world music. Nubiyan Twist este noua senzație a scenei britanice de jazz, cu apariții pe scene importante din întreaga lume, antrenând scenele festivalurilor de la Fusion la Wilderness, de la Boomtown la Edinburgh Jazz Festival, iar soundul lor puternic, provenit din sincronul continuu rafinat a 12 muzicieni, instrumentiști și vocaliști de calibru, nu va lăsa publicul indiferent.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Program Bucharest Jazz Festival // 7-10 septembrie 2023

Joi, 7 septembrie 2023 | 19:00 – 21:00

ARCUB – Hanul Gabroveni (pasajul Gabroveni)

Sebastian Spanache

Mircea Tiberian Quartet – Now as Then/Maintenant comme alors

Vineri, 8 septembrie 2023 | 19:00 – 23:00

Combinatul Fondului Plastic

Sorin Romanescu Trio

Big Band Radio România / dirijor Tobias Hoffmann / solist Vilkka Wahl – Conspiracy

Ben Wendel Quartet

Sâmbătă, 9 septembrie 2023 | 18:00 – 23:00

Combinatul Fondului Plastic

Lukács Márton Live Set

Muntet

Norzeatic & Qinta Spartă

Meshell Ndegeocello

Duminică, 10 septembrie 2023 | 18:00 – 23:00

Combinatul Fondului Plastic

TajNic

Anita Petruescu Group

Gin Tonic Orchestra

Nubiyan Twist

În zilele de 8 septembrie, respectiv 9 septembrie, concertele vor fi urmate de o serie de jam sessions.