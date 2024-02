Mobius Gallery & The Institute aduc iubirea în centrul Pieței Amzei

Titlul expoziției: „Love in Amzei: A Manifest for the Many Languages of Tenderness”

Artiști: Beatrice Arzoiu, Sasha Bandi, Suzana Dan, Andrei Gamarț, Claudia Larcher, Pandele Pandele, Norica Popescu, Lea Rasovszky, Gino Rubert, Roman Tolici, Ecaterina Vrana

Organizator: Mobius Gallery & The Institute

Adresă: str. Piața Amzei, nr. 13, București.

Vernisaj: miercuri, 14 februarie 2024, ora 18.00

Perioada: 14 februarie – 28 februarie 2024

De Ziua Îndrăgostiților, iubirea este în centrul atenției în Piața Amzei, printr-o expoziție de grup ce reunește 11 artiști și poeți contemporani care explorează tema atemporală a dragostei. Evenimentul transformă inima orașului într-un teritoriu în care comunitățile sunt invitate să participe la o conversație tandră pe această temă.

“Who we are and who we become depends, in part, on whom we love.” – Thomas Lewis, A General Theory of Love

Expoziția ce urmează să se deschidă pe 14 Februarie, de la ora 18:00, la adresa str. Piața Amzei nr. 13, reunește lucrări de la un grup internațional de artiști emergenți și consacrați, prezentând lucrări din colecții private, precum și creații care ajung pentru prima dată în fața publicului, aducând în prim plan un manifest pentru afecțiune, tandrețe, grijă și empatie.

Pe lângă expoziție, vizitatorii vor avea ocazia să formuleze, fiecare în stilul său personal, mesaje de iubire. Un spațiu special din Piața Amzei va fi dedicat acestui demers, adăugând un plus de intimitate spațiului public și contribuind la crearea unei zone de conexiune și coeziune socială.

Vă invităm să ne fiți alături pe 14 Februarie, începând cu ora 18:00, în Piața Amzei, pentru a sărbători dragostea în toate formele ei!

LOVE urmează să fi deschisă până pe 28 Februarie 2024, în spațiile Mobius Gallery & The Institute, la adresa str. Piața Amzei nr. 13, București.

Program de vizitare: miercuri – sâmbătă, de la ora 16:00 până la ora 20:00.