130 de tineri muzicieni din 27 de țări s-au înscris la competiția internațională „YOUTH OF MUSIC” 2021

În cadrul competiției Internaționale ”Youth of Music 2021” organizată de Muzeul Municipiului București și Asociația MuseArt s-au înscris 130 de tineri artiști cu vârste cuprinse între 9 și 30 de ani, fiind împărțiți pe 3 categorii de vârstă. Competiția este destinată muzicii clasice, în concurs fiind înscriși instrumentiști pentru 15 categorii de instrumente și artiști lirici.

Perioada de înscriere s-a încheiat pe data de 25 aprilie 2021, urmând perioada de jurizare.

În această competiție internațională aflată la prima ediție sunt reprezentate unele dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior muzical din lume din lume: Hochschule für Musik Köln, Hochschule für Musik München, UDK Berlin, Hanns Eisler Berlin, MDW Vienna, Mozarteum Salzburg, Royal College of Music Londra, Royal Conservatoire Brussels, Accademia Santa Cecilia Roma, Frederick Chopin Warsaw, Conservatorul Tchaikovski Kiev, Gnessin School Moscow, Liszt Academy Budapest, Pennsylvania State University și, bineînțeles, toate universitățile de top din România - Universitatea Națională de Muzică București, Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca, Universitatea Națională de Arte "George Enescu" din Iași etc. Lista candidaților înscriși în concurs se poate consulta pe site-ul competiției Youth of Music International Competition 2021.

Pe data de 10 mai se vor anunța câștigătorii pentru cele 3 categorii de vârstă. Câștigătorii vor primi premii în bani, recitaluri în sălile Muzeului Municipiului București, trofee de sticlă realizate manual oferite de Authentic Plaza, precum și premii speciale constând în sesiuni de înregistrare și alte recitaluri.

„Pe lângă numărul mare de participanți, suntem foarte impresionați de calitatea candidaților care provin de la mari școli de muzică din întreaga lume. Mulțumesc fiecăruia în parte! În același timp, mă bucur din suflet că numele României, al Muzeului Municipiului București și al marilor noastre personalități culturale, care au acceptat să facă parte din juriu, sau să acorde premii speciale, numele acestora au ajuns pretutindeni și au reprezentat un garant pentru toți cei care au decis să aplice într-un concurs aflat la prima ediție. Este un vot uriaș de încredere pe care tinerii artiști de pretutindeni l-au dat într-un număr atât de mare. Dar toată această emoție pozitivă nu ar fi fost posibilă fără generozitatea partenerilor noștri în acest proiect, a celor care au decis să își unească forțele și să ofere premii speciale cu adevărat valoroase. Acestea pot face diferența în cariera unui tânăr artist aflat la început de drum”, a spus pianista Sînziana Mircea, președinta Asociației MuseArt.

Se vor acorda următoarele premii speciale: două Premii „Electrecord”, Premiul „Passadori Pianoforti”, Masterclass cu celebra soprană Laura Tatulescu, Premiul „Talent remarcabil”, Premiul „Mecena”, Premiul „Iancu Turcaman”, trei recitaluri „Debut in Transilvania - Centrul de Cultură Arcuș”.

Din dorința de a încuraja și cultiva dragostea pentru muzică și artă a tinerilor, Muzeul Municipiului București, împreună cu Asociația MuseArt, intenționează să continue acest proiect, prin organizarea unor ediții anuale.

Juriul primei ediții a acestui concurs este prezidat de celebrul violonist Alexandru TOMESCU. Din juriu fac parte Liliana Staicu, muzicolog și director al Orchestrelor și Corurilor Radio România, pianista Verona Maier, Prorector al Universității de Muzică București, dirijorul și managerul Orchestrei de Tineret a Uniunii Europene EUYO Alexandru Mija, precum și pianista Sînziana Mircea. Aceasta din urma este în același timp coordonatoarea proiectului în calitate de președintă a Asociației MuseArt, alături de directorul Muzeului Municipiului București, Dr. Adrian Majuru.

„Muzeul este o prelungire contemporană a Museionului, templul antic al artelor, unde muzica își are locul cuvenit. Narațiunea muzeală, în ultimii ani, este însoțită de muzică, iar omul și-a definit prezența încă de la începuturi prin muzică. Muzica a existat înaintea cuvintelor așa cum surâsul este mai vechi decât zambetul. Muzica este surâsul omenirii și întreaga noastră istorie este o gamă prinsă într-o cheie sol”, a declarat Dr. Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipiului București.

Recitalurile de gală ale câștigătorilor vor fi înregistrate și difuzate online în luna iunie a anului 2021, pe canalul de Youtube și paginile de Facebook ale Muzeului Municipiului București, precum și pe paginile Asociației MuseArt.