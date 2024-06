3, 2, 1... Începe Opera Aperta 2024!

Redescoperă opera, simte ceva nou!

PROGRAM:

Marți, 25 iunie

Serenadă la balcon: recitaluri de tip pop-up în balcoanele Primăriei Vechi (ora 17:00), Muzeului de Artă (ora 18:00) și Casei de Cultură a Studenților (ora 19:00).

Miercuri, 26 iunie

Carnavalul animalelor: stand-up muzical cu Dalma Toadere și Bogdan Bob Rădulescu (Sala Mare a Operei Naționale Române Cluj-Napoca, ora 18:30, acces pe bază de bilet)

The Phenomenon by the Preda’s: concert de jazz și world music prezentat de Iulius Mall (Scena Iulius Parc, ora 20:30, acces gratuit)

Joi, 27 iunie

Carmen - Premieră mondială: spectacol de balet-flamenco prezentat de Barcelona Flamenco Ballet (Sala Mare a Operei Naționale Române Cluj-Napoca, ora 18:30, acces pe bază de bilet)

Trubadurul de Giuseppe Verdi: spectacol de operă prezentat de Opera Maghiară de Stat Cluj-Napoca (Scena Principală din Piața Unirii, ora 20:30, acces gratuit)

Vineri, 28 iunie

Note e Parole con Maestro David Crescenzi: Masterclass - să cunoaștem opera TOSCA de Giacomo Puccini (Lounge-ul Operei din Piața Unirii, ora 17:00, acces pe baza unui bilet cu valoare 0)

Carmen - Premieră mondială: spectacol de balet-flamenco prezentat de Barcelona Flamenco Ballet (Sala Mare a Operei Naționale Române Cluj-Napoca, ora 18:30, acces pe bază de bilet)

Tosca de Giacomo Puccini: spectacol de operă prezentat de Opera Națională Română Cluj-Napoca (Piața Unirii, ora 20:30, acces gratuit)

Sâmbătă, 29 iunie

Parcul copiilor: ateliere și workshop-uri dedicate copiilor, adolescenților și familiilor (Parcul Ștefan cel Mare, acces pe baza unui bilet cu valoare 0)

Ateliere de percuție (max. 15 participanți/atelier)

09:00 – 09:40: Atelier de percuție în limba română (Copii 3-6 ani)

10:00 – 10:40: Atelier de percuție în limba maghiară (Copii 3-6 ani)

11:00 – 11:40: Atelier de percuție în limba română (Copii 7-9 ani)

12:00 – 12:40: Atelier de percuție în limba maghiară (Copii 7-9 ani)

Notă: Participarea se face pe baza achiziționării unui bilet cu valoare O, doar pentru copii, nu și pentru însoțitori

Mozart for Kids – Atelier de muzică și mișcare (max. 20 participanți)

09:00 – 10:00: Copii 3-6 ani (limba română) / Copii 7-10 ani (limba română)

10:00 – 11:00: Copii 3-6 ani (limba maghiară) / Copii 7-10 ani (limba română)

11:00 – 12:00: Copii 3-6 ani (limba română) / Copii 7-10 ani (limba maghiară)

12:00 – 13:00: Copii 3-6 ani (limba română) / Copii 7-10 ani (limba română)

Notă: Participarea se face pe baza achiziționării unui bilet cu valoare O, doar pentru copii, nu și pentru însoțitori.

Primii pași la Operă – Mic îndrumar pentru părinți și profesori (max. 30 participanți)

10:00 – 11:00: Atelier în limba română

11:00 – 12:00: Atelier în limba maghiară

Notă: Participarea se face pe baza achiziționării unui bilet cu valoare O, doar pentru părinți/profesori

A dream in music: Morricone - Piazzolla - Theodorakis: concert cu Giancarlo Palena (Italia), Dimitris Soukaras (Grecia) și Cvintetul Aperto Chamber Ensemble, prezentat de PPC (Lounge-ul Operei din Piața Unirii, ora 17:00, acces pe baza unui bilet cu valoare 0)

Scripcarul pe acoperiș: spectacol de musical prezentat de Opera Națională Română Timișoara

Duminică, 30 iunie

Parcul copiilor - Organ on wheels: spectacol pentru copii și familii cu Dalma Toadere (Parcul Ștefan cel Mare, ora 9:30, acces pe baza unui bilet cu valoare 0)

Parcul copiilor - Balaurul scuipă foc, poveste muzicală pentru copii: spectacol pentru copii și familii cu Dalma Toadere (Parcul Ștefan cel Mare, ora 11:30, acces pe baza unui bilet cu valoare 0)

Krakow-Istanbul Tour: recital de pian susținut de STANISŁAW ŁOPUSZYŃSKI, prezentat de Wens Travel și Consulatul Onorific al Republicii Polone la Cluj-Napoca (Lounge-ul Operei din Piața Unirii, ora 15:00, acces pe baza unui bilet cu valoare 0)

European Musical Landscapes cu Andriuti-Shemchuk Piano Duo: recital prezentat de Wens Travel, Consulatul Onorific al Republicii Polone la Cluj-Napoca, Institutul Polonez din București și Rotary Club Cluj-Napoca Opera (Lounge-ul Operei din Piața Unirii, ora 17:00, acces pe baza unui bilet cu valoare 0)

Romeo și Julieta de Serghei Prokofiev: spectacol de balet prezentat de Opera Națională Română Cluj-Napoca (Piața Unirii, ora 20:30, acces gratuit)

Vă invităm să trăiți și să simțiți alături de noi!