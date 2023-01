Beyoncé susține primul concert live din ultimii 5 ani. Spectacolul a stârnit ample controverse

Starul american a fost capul de afiș al concertului privat organizat în Dubai pentru a marca deschiderea hotelului de lux Atlantis The Royal.

Deși utilizarea telefoanelor a fost interzisă, numeroase imagini au ajuns pe internet. Mulți fani au fost încântați să vadă revenirea pe scenă a lui Queen B, dar alții nu au fost fericiți, deoarece Dubaiul are legi stricte împotriva relațiilor între persoane de același sex.

Renaissance, cel mai recent album al cântăreței, „onorează cultura” minorităților sexuale din comunitatea LGBT a populației de culoare.

Acesta aduce un omagiu muzicii de dans care a apărut în comunitatea gay și face referire la sălile de bal folosite de travestiții din anii 1800 din Harlem, New York.

Beyonce a primit 24 de milioane de dolari pentru concertul său de o oră. A fost strălucitoare în ținute viu colorate, rochii galbene și roșii.

Beyonce în Dubai

“My love has come along, my lonely days are over.” pic.twitter.com/XgGLMVUE9v