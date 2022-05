Celebra cantată Carmina Burana, din nou la Ateneul Român

Programul este alcătuit din Simfonia „Mathis der Maler” de Paul Hindemith și din „Carmina Burana” de Carl Orff, cu soliştii invitați Marta Sandu-Ofrim(soprană), Valentin Racoveanu (tenor) și Iordache Basalic (bariton). Coordonatorul Corului Filarmonicii “George Enescu” este Iosif Ion Prunner. Concertele vor beneficia și de participarea extraordinară a Corului de Copii al Operei Naționale București, coordonat de maestrul de cor Smaranda Morgovan.

Simfonia Mathis der Maler, scrisă între anii 1933 și 1934 de Paul Hindemith, a fost inspirată de pictorul Matthias Grünewald, care a trăit în Germania secolului al XVI-lea. Prima audiţie a simfoniei (Berlin, 12 martie 1934) a fost un succes, în timp ce opera cu același titlu a fost interzisă în Germania. Ca urmare a presiunilor naziste, Hindemith a părăsit Germania pentru Statele Unite, în 1946 a obținut cetăţenia americană, iar ultimul deceniu din viaţă l-a petrecut în Elveţia. „Simfonia Mathis der Maler, poate într-o măsura mai mare decât opera cu acelaşi nume, poartă cu sine un mesaj al compozitorului, ce afirmă importanţa ca arta să fie autonomă,dincolo de presiunile politice”, punctează muzicologul Octavia-Anahid Dinulescu.

Carmina Burana are la bază texte poetice medievale din secolele XI și XII, în principal în limba latină. La baza cantatei scrise de Carl Orff, a stat o culegere conţinând cântece şi versuri din secolul al XIII-lea, găsită în arhiva unei mănăstiri benedictine din Bavaria. Textele sunt imnuri bahice, cântece de dragoste cu tentă erotică și parodii blasfemice ale liturghiei, cu un mesaj moralizator de respingere a bogăției. „Ca şi Hindemith, care se naşte în acelaşi an (1895), Carl Orff este preocupat de atragerea către muzică printr-o educare sistematică, cu un accent deosebit pe învăţământul muzical elementar. Carmina burana este o creaţie fără complexe şi tocmai de aceea s-a bucurat şi se bucură de o audiență totală în faţa oricărui auditoriu, de oriunde”, precizează muzicologul Vladimir Popescu-Deveselu.

Joi și vineri, 2 și 3 iunie 2022

Orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu"

ora 19.00, Sala mare a Ateneului Român

Dirijor

LEO HUSSAIN

Solişti

MARTA SANDU-OFRIM

VALENTIN RACOVEANU

IORDACHE BASALIC

Program

Paul Hindemith

Simfonia Mathis der Maler

Carl Orff

Carmina Burana

Dirijorul corului

IOSIF ION PRUNNER

Cu participarea extraordinară a Corului de Copii al Operei Naţionale Bucureşti

Maestru de cor

SMARANDA MORGOVAN

LEO HUSSAIN

Dirijorul britanic Leo Hussain este recunoscut drept unul dintre cei mai importanţi interpreţi din generaţia sa ai muzicii lui Mozart, precum şi ai celei de a doua şcoli vieneze şi ai capodoperelor secolului XX. Leo Hussain a studiat la Cambridge University şi la Royal Academy of Music din Londra. Curând după aceea, cariera sa a înregistrat succese notabile la Festivalul de la Salzburg, unde a fost asistentul lui Simon Rattle la pupitrul Filarmonicii din Berlin şi al lui Valery Gherghiev, la Filarmonica din Viena. A avut colaborări strânse şi cu alţi dirijori de prestigiu, precum Daniel Barenboim şi Yannick Nézet-Séguin. Leo Hussain conduce frecvent spectacole la Theater an der Wien, iar în 2016 a realizat un debut foarte bine primit de critica de specialitate la Royal Opera House - Covent Garden cu opera Oedipe de Enescu, descris în Sunday Times drept „o interpretare muzicală de un impact covârşitor”. Alte succese ale lui Leo Hussain din genul teatrului liric includ producţiile Richard Strauss - Capriccio (la Opera din Santa Fe), Britten - The Rape of Lucretia (pentru Glyndebourne Festival Opera), precum şi spectacole pe scenele La Monnaie Bruxelles, English National Opera, Opera de Stat Bavareză şi Opera de Stat din Berlin.

