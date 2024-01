Concert de muzică clasică și expoziții despre personalități din România, de Ziua Culturii Naționale la Stockholm

Concertul care va face cunoscut publicului personalitatea multiplă a compozitorului, pianistului și dirijorului Constatin Silvestri (1913-1969), de la nașterea căruia s-au împlinit recent 110 ani, va fi susținut de cunoscuții muzicieni Laura Tătulescu (soprană), Kristofer Lundin (tenor), Iosif Ion Prunner (pian). Programul este alcătuit din lucrări semnate de Constantin Silvestri, Mihail Jora, Myriam Marbe, Livia Teodorescu-Ciocănea. Tenorul suedez Kristofer Lundin va interpreta lieduri din creația compozitorilor nordici Carl Sjöberg, Hugo Alfvén și Wilhelm Peterson-Berger. Expozița multimedia, cu subtitrare în limba engleză,, intitulată „Constantin Silvestri - among his contemporaries/ Constantin Silvestri - printre contemporanii săi‟, este curatoriată de criticul de artă Cristina Enășescu, punând în evidență cariera excepțională a muzicianului și legăturile sale cu spațiul nordic.

Expoziția „Români în elita mondială‟ conține patru panouri despre 40 de personalități din România, cu două panouri dedicate lui Mihai Eminescu și Constantin Brâncuși. Expoziția include materiale documentare (timbre, colițe, cărți poștale, plicuri în ediții speciale, insigne, medalii, fotografii reprezentative) din arhivele personale ale unor colecționari, fiind realizată de Asociația Culturală Regal d'Art. De asemenea, vor fi expuse și ediții bibliofile ale unor volume de poezie românească, publicate în condiții grafice deosebite, care fac parte din fondul de carte al Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu‟ Botoșani. Expozițiile vor rămâne deschise până pe 29 februarie 2024 în galeriile ICR Stockholm.

Constantin Silvestri (1913-1969) a fost dirijor, compozitor, pianist, director al Filarmonicii din Bucureşti între anii 1947 şi 1953. A fost profesor de dirijat la Conservatorul „Ciprian Pormbescu” între 1948 şi 1959. Pe 13 septembrie 1958 a dirijat premiera românească a operei „Oedipe” de George Enescu. A fost distins cu patru premii „George Enescu” și a plecat definitiv din ţară la începutul anului 1959, cu ocazia unui turneu, stabilindu-se întâi la Paris. În 1961 a fost numit dirijor principal al Orchestrei Filarmonice din Bournemouth (Marea Britanie), la pupitrul căreia va rămâne până la sfârşitul vieţii. A realizat numeroase turnee, dirijând în principalele centre muzicale din Europa, dar şi din Japonia, Australia şi America de Sud. A murit pe 23 februarie 1969.

Iosif Ion Prunner, pianist, dirijor de orchestră și de cor, a colaborat cu dirijorii Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Kirill Petrenko, Jarvi Paavi, Sir Neville Marriner, Lothar Zagrosek, Lawrence Foster, Vladimir Jurowski, Marc Minkovski, Michael Plason, Tugan Sokhiev, Sergiu Comissiona, etc. Are în palmares o bogată activitate solistică și de muzică de cameră, aproximativ 2000 de concerte. A sustinut în calitate de pianist concerte în România Cehia, Germania, Ungaria, Grecia, Japonia. În prezent este directorul și dirijorul Corului Filarmonicii „George Enescu‟, înființat în urmă cu peste 60 de ani de Constantin Silvestri. Iosif Ion Prunner este de 27 de ani dirijorul principal al Orchestrei Medicilor „Ermil Nichifor” din București și este președintele Fundației „Constantin Silvestri‟ în calitate de urmaș direct al dirijorului și compozitorului Constantin Silvestri.

Laura Tătulescu, la 24 de ani a devenit cea mai tânără soprană a prestigiosului ansamblu de soliști ai Operei de Stat din Viena. Pentru premiera mondială a operei "Make No Noise" de Miroslav Srnka, a primit mult râvnitul Münchener Festspielpreis. A avut colaborări importante cu opera din Los Angeles (Lauretta din Gianni Schicchi, premieră în regia lui Woody Allen), festivalul de la Glyndebourne, Concertgebouw Amsterdam, Maggio Musicale Fiorentino, Mostly Mozart Festival din New York, Konzerthaus Berlin, Carnegie Hall (Weill Hall) New York, Ateneul Român din București, la Opera din Lille, la Teatro Mayor din Bogotá. În 2022 a înregistrat și lansat discul „Silence – Anatomia Liedului în 9 Perspective‟ – lieduri din creația compozitorilor români. Lansarea a fost precedată de un turneu european.

Kristofer Lundin este absolvent al Universității de Operă din Stockholm. Tenorul suedez a fost membru al studioului de operă din Zürich și al Academiei Mozart/Handel din Aix-en-Provence. A cântat în premiera mondială a operei Catarsi de Benedikt Brachtel, în cadrul festivalului de operă de la München. A fost invitat pe scenele unor teatre și festivaluri renumite precum Salzburger Festspiele, Bayerische Staatsoper, Opernhaus Zürich, Opera de Monte Carlo, Malmo Opera, Salzburger Landestheater, Theater Hagen, Drottningholm Theater. A cântat sub conducerea unor unor dirijori importanți Kirill Petrenko, Fabio Luisi, Marco Armiliato, Franz Welser-Most, Daniele Rustioni, Alexander Soddy.

