Cristian Măcelaru şi Orchestra Română de Tineret, concert online, în direct de la Ateneul Român

Duminică, 13 decembrie, de la ora 19:00, dirijorul Cristian Măcelaru va conduce Orchestra Română de Tineret în concertul ce va putea fi ascultat în direct de la Ateneul Român pe pagina de facebook a Centrului Naţional de Artă Tinerimea Română, la adresa facebook.com/CentrulNationalTinerimeaRomana.

Solistul concertului organizat în parteneriat de Centrul Național de Artă Tinerimea Română şi Filarmonica „George Enescu” este pianistul Simon TRPČESKI, şi va avea în program Concertul nr. 5 pentru pian si orchestra in Mi bemol major, op. 73, „Imperialul” de Ludwig van Beethoven şi Simfonia nr. 41 „Jupiter”, KV 551 de Wolfgang Amadeus Mozart.

Cristian Măcelaru

Dirijorul Cristian Măcelaru revine şi anul acesta alături de Orchestrele Naţionale de Tineret ale României, cu care colaborează de mai mulţi ani, din postura sa actuală de la pupitrul WDR Sinfonieorchester şi Orchestre National de France.

Cu o activitate dirijorală în plină ascensiune, Cristian Măcelaru este unul din cei mai reprezentativi dirijori ai generaţiei sale. Şi-a început cariera alături de Philadelphia Orchestra, în stagiunea 2010-2011 a fost numit dirijor asistent al aceleiaşi orchestre, fiind distins cu Sir Georg Solti Emerging Conductor Award pentru merite deosebite.

A studiat la Universitatea Rice cu Larry Rachleff şi a obţinut diploma de master pentru dirijat. Având şi formaţie de violonist, Cristian Măcelaru a fost concertmaestru al Orchestrei Simfonice din Miami, debutând la Carnegie Hall cu aceeaşi orchestra.

Şi-a desăvârşit formarea artistică urmând programe de perfecţionare la Tanglewood Music Center, Aspen Music Festival, a studiat cu David Zinman, Murry Sidlin, Rafael Frühbeck de Burgos, Robert Spano, Oliver Knussen şi Stefan Asbury. A fost dirijor rezident la Shepherd School of Music de pe lângă Universitatea Rice şi dirijor asistent al lui Larry Rachleff în cadrul Departamentului de Operă. Cristian Măcelaru a fost invitat să dirijeze Orchestra Simfonică din Chicago, pentru a-l înlocui pe Pierre Boulez.

Preocupat de formarea şi susţinerea tinerilor muzicieni, Cristian Măcelaru a pus bazele proiectului Crisalis Music. Artistul colaborează în mod curent cu Orchestra Métropolitain din Montréal, Orchestrele Simfonice din Washington, Seattle, Toronto, Baltimore, cu orchestrele simfonice din Houston şi Baltimore, Civic Orchestra din Chicago, Orchestra Philadelphia, Bayerischen Rundfunks Orchester, Concertgebouw Orchestra. De asemenea, Cristian Măcelaru a debutat cu mult succes alături de Orchestra Simfonică din Gothenburg şi New York Philharmonic Orchestra.

Din 2019 deţine poziţia de al doilea dirijor şef al WDR Sinfonieorchester Koln, Cristian Măcelaru fiind unul dintre cei mai cunoscuţi şefi de orchestră în ascensiune din lume. Numit director muzical al Orchestre National de France din Paris, una dintre cele mai importante orchestra din Europa, începând cu septembrie 2021, şi-a început activitatea în această postură cu un an mai devreme, adică din septembrie 2020. La începutul anului 2020, Cristian Măcelaru a fost distins cu premiul GRAMMY® pentru dirijat cu înregistrarea făcută pentru Decca Classics cu Concertul pentru vioară de Wynton Marsalis cu Nicola Benedetti şi Philadelphia Orchestra. Din vara anului 2020, Criustian Măcelaru este director artistic şi dirijor principal al World Youth Symphony Orchestra la Interlochen Center for the Arts. Tot în 2020, Cristian Măcelaru a intrat în al patrulea sezon de director artistic şi dirijor al Cabrillo Festival of Contemporary Music, cel mai important festival dedicat repertoriului simfonic contemporan la nivel mondial.

Simon Trpčeski

În biografia artistică a pianistului Simon Trpčeski putem vedea o amplă experienţă concertistică alături de orchestre precum Concertgebouworkest, Russian National Orchestra, WDR Sinfonieorchester, Orchestre National de France, New York Philharmonic, China Philharmonic şi Sydney Symphony Orchestras. Simon Trpčeski Susţine în mod regulat recitaluri solo în oraşe precum New York, Paris, Munchen, Praga, São Paulo, Sydney, Beijing, Tokyo sau Londra, unde a fost recent Artist in Residence la Wigmore Hall. Cu susţinerea KulturOp – Macedonia, Trpčeski lucrează regulat cu tineri muzicieni din Macedonia pentru a cultiva noua generaţie de artişti a ţării. Născut în Macedonia, Trpčeski a studiat cu Boris Romanov, a fost BBC New Generation Artist şi a primit Royal Philharmonic Society Young Artist Award in 2003.

Orchestra Română de Tineret

Orchestra Română de Tineret s-a format în anul 2008, la inițiativa violoncelistului Marin Cazacu, fiind un program artistic și educațional sprijinit de Fundația „Prietenii Muzicii – Serafim Antropov“ și Lanto Communication. Din 2014, funcţionează sub egida Centrului Național de Artă „Tinerimea Română“. Acest proiect reunește cei mai buni tineri muzicieni din România pentru o experiență artistică unică care are ca scop atingerea unui înalt nivel de performanță. Orchestra Română de Tineret este considerată cea mai bună orchestră din țară din ultimii ani, care s-a remarcat în scurt timp și pe plan muzical internațional, apreciată de criticii europeni ca fiind un ansamblu de top din lume.

De la început, Cristian Mandeal s-a preocupat de formarea ansamblului. Sub conducerea sa artistică, orchestra a devenit o poveste de succes din lumea muzicală românească. Prin perfomanța de a transforma fiecare concert într-un eveniment memorabil, dăruiește astfel țării o orchestră de nivel internațional care impune un standard prin excelență.

În prezent, proiectul „Orchestra Română de Tineret – spirit enescian şi tradiţie europeană“ implică diverse activități de dezvoltare creativă. Scopul programului este de a oferi posibilitatea de formare a muzicienilor în orchestră, de a asimila un bogat repertoriu prin participarea la masterclass-uri, și cel mai important, de a cultiva plăcerea cântatului în ansamblu alături de dirijori și soliști de renume internațional precum: Cristian Măcelaru, Lawrence Foster, Horia Andreescu, Kristjan Järvi, Bogdan Băcanu, Sarah Chang, Amanda Forsyth, David Garrett, Stefan Geiger, Andrei Ioniță, Roman Kim, Elizabeth Leonskaja, Ivan Ludlow, Plamena Mangova, Valentina Naforniță, Olga Pasichnyk, Wave Quartet, Peter Sadlo, Olga Scheps, Emmanuel Séjourné, Aleksey Semenenko și Pinchas Zukerman.

Rezultatul – o orchestră unică, aclamată la concertele cu sala plină de la Ateneul Român, Sala Radio, Festivalul Internațional George Enescu și pe scene intenaționale precum: l’Auditorium Parco della Musica din Roma, Festivalul de la Ravello şi Festivalul Mahler de la Dobbiaco – Italia, March Music Day de la Ruse, Festivalul Orchestrelor de Tineret de la Milano, Festivalul de la Aix en Provence și Festivalul Internațional al Orchestrelor Europene de Tineret Young Euroclassic din Berlin.

Din noiembrie 2011, ansamblul este membru al Federaţiei Europene a Orchestrelor Naţionale de Tineret – EFNYO. În cadrul acestui organism internațional, Orchestra Română de Tineret este participant activ al programului MusXchange, menit să asigure o cât mai bună circulație a celor mai valoroși tineri muzicieni în cadrul programelor derulate de orchestrele de tineret din Europa.

Începând din anul 2011, Orchestra Română de Tineret este invitată constant în cadrul Festivalului Internațional George Enescu, marcând de-a lungul anilor numeroase premiere în ceea ce privește prezența unei orchestre românești pe marile scene ale Europei, precum Filarmonica din Berlin, Konzerthaus din Berlin, Musikverein și Konzerthaus din Viena, Marea Sală Pierre Boulez a Filarmonicii din Paris, sala Bozar din Bruxelles, Accademia di Santa Cecilia din Roma sau Elbphilharmonie din Hamburg, alături de cele mai importante săli de concert din importante centre cultural, precum Aix en Provence, Basel, Geneva, Lyon, Rouen, Ruse, Chișinău, Bălți, Milano, Dobbiaco și Ravello, în Italia, Linz, Salzburg, sau din Asia, Istanbul și Beijing, ori Statele Unite ale Americii, precum și din România, la Sinaia, Brașov, Bușteni, Sibiu, Cluj, Iași și Timișoara.

Considerat un proiect artistic ajuns la maturitate, Orchestra Română de Tineret îşi continuă călătoria în lumea muzicii de calitate şi a recunoaşterii internationale, fiind un ansamblu educat în spirit profesionist într-un mediu artistic excepțional.

Organizator: Centrul Național de Artă „Tinerimea Română"

Partener principal: Filarmonica „George Enescu”