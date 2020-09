De la un performance-premieră în România la o nouă experiență de concert: H3 Garden before detach()

H3 Garden before detach() este un proiect multidisciplinar creat de studioul de artă și tehnologie H3 în colaborare cu Teatrul Odeon. Selectat pentru participare la cel mai mare festival de artă, tehnologie și societate din lume, Ars Electronica, evenimentul va avea loc între 9-13 septembrie, pe strada Popa Nan 82, într-un complex de clădiri care va fi demolat în toamna acestui an.

H3 Garden before detach()

Într-o lume aflată în permanentă schimbare, H3 Garden before detach() explorează identitatea printr-o serie de evenimente aflate la intersecția dintre artă, tehnologie și muzică. Între 9 și 13 septembrie, spațiul H3 de pe Popa Nan 82 va deveni locul de întâlnire pentru iubitorii de arte performative, experiențe new media și instalații de artă. Proiectul propune o nouă perspectivă asupra realității printr-un spectacol performativ care investighează forme noi de expresie dintre oameni și roboți, o expoziție cu instalații interactive de lumini, un tur digital al proiectului și o nouă experiență muzicală, semnată Kaustic Nights.

Who Am I? A human-robot performance

Este un spectacol-instalație la granița teatrului, dansului și a instalațiilor de artă, într-un concept dezvoltat pentru prima dată în România. Mai mult, Who Am I? A human-robot performance reprezintă o colaborare în premieră între un teatru din România, respectiv Teatrul Odeon, și un studio de artă și tehnologie, H3. Cu o scenografie semnată de Adrian Damian, în regia lui Alexandru Berceanu, coregrafie realizată de Andrea Gavriliu, Who Am I? A human-robot performance va fi jucat pe o scenă atipică, oferind o experiență multisenzorială imersivă asistată de tehnologia realizată de H3. Dilmana Yordanova crează conținutul video, iar Vlaicu Golcea și Kinga Ötvös semnează coloana sonoră a spectacolului. Spectacolul se va juca în fiecare seară, începând cu ora 19:00.

Who Am I? A human-robot performance este cu siguranță proiectul cu cele mai mari provocări din tot ce am lucrat până acum. Și asta nu doar datorită complexității tehnice, ci pentru că adresează întrebări fundamentale legate de identitate, conștiință, izolare și fragilitate umană într-un moment de derivă pe care toți îl resimțim. Iar modul în care explorează aceste teme implică o țesătură amplă de mijloace de expresie new-media.

Adrian Damian, scenograful spectacolului

Expoziția de instalații de lumini before detach()

Poartă numele proiectului și reprezintă momentul de detașare de trecut, anticipând cu ajutorul instalațiilor H3 momentul din viitor în care spațiul de pe Popa Nan 82 nu va mai fi. Perimetrul creativ de aici, actuală casă a studioului de tehnologie, se află într-una dintre clădirile fostei fabrici Mătasea Populară din București, un producător major de mătase din ’20 până în anii ’90. Astăzi, spațiul face parte dintr-un proiect de dezvoltare urbană care prevede demolarea acestui complex de clădiri, punând astfel sfârșit vocației sale artistice actuale. Motiv pentru care instalațiile prezente în curte vor crea iluzia unui final care se află la granița dintre magie și tehnologie.

H3 Garden before detach() este un manifest al studioului nostru prin care marcăm detașarea de locul în care ne-am format și care ne-a fost teren de joacă pentru trei ani. Vom recrea tărâmul magic din imaginația noastră folosind tehnologia ca medium de exprimare a unor concepte din alte discipline, dar și pentru explorarea limitelor limbajului artistic. Who am I? este un performance realizat în colaborare cu Teatrul Odeon prin care continuăm linia experiențelor cu robotul/actorul nostru Kuka adăugând stratul de interacțiune directă om-robot, unde adresăm o întrebare cu multe fațete, mai ales în contextul actual.

Andrei Mitișor, co-fondator H3

Kaustic Nights

La finalul fiecărei seri, în H3 Garden scena devine o instalație de lumini cu ajutorul unor tehnologii complexe, intensificând experiența senzorială a spectatorilor. Trupele Omul cu Șobolani, Șuie Paparude, Cred Că Sunt Extraterestru, om la lună și Electric Brother vor completa experiența new media, începând cu ora 21.30, în fiecare seară.

Program Kaustik Nights:

9 septembrie - Omul cu Șobolani

10 septembrie - Cred Că Sunt Extraterestru

11 septembrie - Electric Brother

12 septembrie - Șuie Paparude

13 septembrie - om la lună

Studioul de artă și tehnologie H3 dezvoltă din 2017 proiecte multidisciplinare, la granița dintre design, instalații și arte performative. Umanizarea tehnologiei prin regândirea și folosirea ei ca mediu pentru exprimarea emoțiilor fac parte din misiunea studioului H3. Andrei Mitișor și Florin Niculae sunt co-fondatorii H3, iar Sebastian Comănescu și Răzvan Pascu fac parte din echipa de creație și cercetare.