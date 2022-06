Dirijorul Gabriel Bebeșelea prezintă o lucrare inedită de George Enescu la Ateneul Român

Concertul nr. 2, în do minor, pentru pian şi orchestră, op. 18 datează din anul 1901 și marchează unul din momentele culminante ale creației lui Rahmaninov, în epoca romantismului târziu. „Îmi place, cu siguranţă, cruzimea sa, într-un sens pozitiv al cuvântului, este foarte direct şi încrezător în legătură cu realizarea ideilor sale. Rahmaninov a avut ocazia să îşi arate atât talentul de pianist, cât şi pe cel de compozitor. Dumnezeu i-a dăruit cu adevărat genialitate”, a punctat pianistul Simon Trpčeski, numit BBC New Generation Artist și distins cu Premiul „Tânărului artist” din partea Societăţii Regale Filarmonice din Marea Britanie în 2003.

Trei nocturne pentru orchestră şi cor de femei este o compoziție orchestrală impresionistă în trei mișcări a compozitorului francez Claude Debussy, pe care a scris-o între 1892 și 1899. Lucrarea a fost inspirată de Poèmes anciens et romanesques de Henri de Régnier , scrise în 1890.

Dirijorul principal Gabriel Bebeșelea a propus, în această stagiune a FGE, programe noi, cu un accent deosebit pe muzica lui Enescu din perioada sa de formare, precum și a compozitorilor care l-au influențat. L' Aurore pentru orchestră şi cor de femei de George Enescu este o lucrare de factură clasică. „Nu mă consider un expert în Enescu, ci doar un dirijor foarte curios, iar această curiozitate m-a condus către întrebarea: cum s-a născut compozitorul Enescu? Studiind acest subiect pe baza manuscriselor, am descoperit că Enescu a reușit în doar trei ani, între vârsta de 13 și 15 ani, să facă sinteza a trei secole de muzică. Un colos precum Enescu consider că trebuie cunoscut în toate ipostazele sale, pentru a-l putea înțelege mai bine și astfel a-l interpreta mai bine, inclusiv în lucrările sale consacrate”, a declarat Gabriel Bebeșelea, într-un interviu.

„De fiecare dată când am venit la Filarmonică m-am bucurat să găsesc un suflu nou și un spirit foarte deschis la anumite căutări sonore, lucruri care mi-au dat și mai mult aplomb în colaborarea cu orchestra. Filarmoniștii au arătat o implicare extraordinară, chiar dacă unele piese erau pentru prima dată abordate de aceștia”, a subliniat dirijorul principal.

GABRIEL BEBEȘELEA

Gabriel Bebeșelea este dirijor principal al Filarmonicii "George Enescu" începând cu stagiunea 2020/21, precum și Director Muzical și Dirijor Principal al Orchestrei Filarmonicii Macedoniei. În afară de acestea, Bebeșelea își continuă activitatea ca Dirijor Principal al Filarmonicii de Stat “Transilvania” Cluj-Napoca, titlu pe care îl deține din anul 2016.Pe lângă aceste poziții, Gabriel Bebeșelea este invitat al unor orchestre precum Royal Philharmonic Orchestra, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Konzerthausorchester Berlin, Barcelona Symphony Orchestra (OBC), Orchestre Philharmonique de Marseille, Orchestre National de Lille, Singapore Symphony Orchestra, State Academic Symphony Orchestra of Russia “Evgeny Svetlanov", Orchestra Naţională Filarmonică Rusă. Printre soliștii cu care Gabriel Bebeșelea colaborează se numără Sarah Chang, Ray Chan, Augustin Hadelich, Valentina Lisitsa, Leticia Moreno, Dimitri Ashkenazy, Alexandra Dariescu, Daniel Ciobanu, Alexandru Tomescu. Alături de Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Gabriel Bebeșelea a înregistrat în premieră mondială un CD cu “Pastorale -Fantaisie pour petite orchestre” și oratoriul "Strigoii" de George Enescu. CD-ul a fost lansat la casa de discuri Capriccio în septembrie 2018.Tot atunci, partiturile acestor lucrări au fost publicate la Editura Muzicală a Muzeului Național "George Enescu", Gabriel Bebeșelea având meritul transcrierii manuscrisului lucrării “Pastorale -Fantaisie pour petite orchestre”, dar și al editării și curatelei acestor opere enesciene. În 2017, a înființat ansamblul de muzică veche și nouă Musica Ricercata. În cadrul Premiilor Operelor Naţionale Române din 2014, lui Gabriel Bebeșelea i-a fost decernat premiul pentru “Cel mai bun dirijor”. Absolvent al studiilor de licenţă la Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca la clasa maestrului Petre Sbârcea şi al celor de masterat cu maestrul Horia Andreescu la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, în 2018 Gabriel Bebeșelea a obținut titlul de doctor în muzică "summa cum laude" la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti,sub îndrumarea Prof.Univ.Dr.Dan Dediu. Gabriel Bebeșelea este stabilit la Viena, unde a absolvit studiile postuniversitare la Universitatea de Muzică şi Artele Spectacolului, la clasa Prof. Mark Stringer.

SIMON TRPČESKI

Născut în Macedonia în 1979, Simon Trpčeski a câştigat premii în competiţii derulate în Marea Britanie, Cehia şi Italia.. Studiile le-a urmat la Skopje, fiind însă, prin intermediul profesorului său, Boris Romanov, un produs al şcolii pianistice ruse. Până anul trecut a şi predat la Universitatea de Muzică din capitala Macedoniei. Biografia sa artistică include o amplă experienţă concertistică alături de orchestre precum Concertgebouworkest, Russian National Orchestra, WDR Sinfonieorchester, Orchestre National de France, New York Philharmonic, China Philharmonic şi Sydney Symphony Orchestras. Simon Trpčeski Susţine în mod regulat recitaluri solo în oraşe precum New York, Paris, Munchen, Praga, São Paulo, Sydney, Beijing, Tokyo sau Londra, unde a fost recent Artist in Residence la Wigmore Hall. Cu susţinerea KulturOp – Macedonia, Trpčeski lucrează regulat cu tineri muzicieni din Macedonia pentru a cultiva noua generaţie de artişti a ţării. Născut în Macedonia. A fost numit BBC New Generation Artist şi a primit Royal Philharmonic Society Young Artist Award in 2003.